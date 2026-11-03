LoL : MàJ 26.22, les détails de la mise à jour

La mise à jour 26.22 de LoL a été déployée le mercredi 4 novembre 2026, et amène surtout la mise à jour partielle de Mel. Cette dernière voit toutes ses compétences ajustées, notamment son Z, qui fait l'objet d'une véritable refonte. En plus de cela, de nombreux équilibrages sont proposés pour le mode Classic, qui accueille d'ailleurs de nouveaux personnages. Les skins K/DA Firestarter sont en outre disponibles, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.22 de LoL ci-dessous.

Patch notes 26.22 de LoL

Client dédié de TFT

Hourra ! TFT est assez grand pour quitter le foyer ! Le jeu aura droit à son propre client dès le 4 novembre 2026. Pour fêter ça, attendez-vous à un patch plus important que d'habitude. Nous voulons nous assurer que tout soit fluide et qu'il suffise d'appuyer sur un bouton pour passer de League of Legends à Teamfight Tactics.

Malgré cette séparation, tous les éléments cosmétiques de Teamfight Tactics actuels resteront utilisables sur League of Legends. La première vague de petites légendes exclusives à TFT arrivera le 1er décembre. La séparation totale des éléments cosmétiques de TFT, y compris les emotes et les icones, aura lieu le 15 décembre.

À partir de ce patch, il sera possible de ne plus télécharger les mises à jour de TFT si vous le souhaitez. Pour rendre tout ça possible, le patch 26.22 sera plus important que d'habitude. Pour en savoir plus, jetez un œil ici et à bientôt dans la Convergence !

Champions

Aurelion Sol

La majorité des joueurs d'Aurelion Sol ont clairement montré qu'ils préféraient améliorer Trou noir (E) en deuxième, au lieu de Vol astral (Z), qui est pourtant un choix plus intéressant. Mais le E d'Aurelion Sol est sa compétence signature, alors nous lui accordons un buff pour que la compétence soit cool ET utile.

E - Trou noir

Dégâts magiques totaux : 50 / 75 / 100 / 125 / 150 (+60% de la puissance) en 5 sec ⇒ 50 / 80 / 110 / 140 / 170 (+60 / 65 / 70 / 75 / 80% de la puissance) en 5 sec

Corki

Nous tenions à limiter un peu l'impact de Corki à l'approche des Worlds, mais désormais, tout comme Azir et Orianna, il peut davantage s'exprimer pour un public plus large.

R - Barrage de projectiles

Dégâts : 90 / 170 / 250 (+ 85% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 100 / 190 / 280 (+ 90% des dégâts d'attaque bonus)

Dégâts de la Grosse Bertha : 180 / 340 / 500 (+ 170% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 200 / 380 / 560 (+ 180% des dégâts d'attaque bonus)

Kayle

Suite aux changements des quêtes de rôle de la voie du haut, Kayle a eu du mal à trouver sa place. Nous lui donnons un petit coup de pouce pour faciliter son début de jeu, car nous pensons que la voie du haut a besoin d'un peu plus de scaling.

A - Incandescence

Délai de récupération : 12 / 11 / 10 / 9 / 8 sec ⇒ 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 sec

R - Jugement divin

Délai de récupération : 160 / 120 / 80 sec ⇒ 140 / 110 / 80 sec

Locke

Si les performances globales de Locke sont correctes, nous avons pu constater qu'il s'agit d'un champion bien plus complexe que prévu. Les joueurs qui ont appris à maîtriser cette complexité prouvent que Locke est beaucoup trop fort, notamment en début de partie.

A - Clous rituels

Dégâts bonus par effet cumulé : 18 / 26 / 34 / 42 / 50 ⇒ 15 / 22 / 29 / 36 / 43

Dégâts au maximum d'effets cumulés : 75,6 / 109,2 / 142,8 / 176,4 / 210 ⇒ 63 / 92,4 / 121,8 / 151,2 / 180,6

Z - Brûlure d'âme

Durée : 6 sec ⇒ 5 sec

Maokai

Cette année, Maokai a pris racine sur la voie du bas. Nous lui apportons l'engrais nécessaire pour qu'il puisse davantage s'épanouir sur la voie du haut et dans la jungle.

A - Coup de ronces

Dégâts : 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4% des PV max de la cible) (+50% de la puissance) ⇒ 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5% des PV max de la cible) (+50% de la puissance)

Mel

Dans ce patch, Mel bénéficie d'un ajustement intermédiaire. Apprenez-en plus à ce sujet ici ! Elle voit une partie de sa puissance déplacée du début de partie vers le scaling, son Z est retravaillé pour devenir une destruction de projectiles à effet de zone qui riposte au lieu de renvoyer les effets, et ses A et R reçoivent des ajustements pour réduire leurs délais de récupération plus tard dans la partie afin qu'elle puisse accumuler son passif à des niveaux encore plus élevés.

Stats de base

PV : 640 + 99/niveau ⇒ 590 + 107/niveau

Mana : 480 + 28/niveau ⇒ 455 + 38/niveau

Armure : +5,2/niveau ⇒ +5,4/niveau

Dégâts d'attaque : 54 + 3,3/niveau ⇒ 52 + 3,3/niveau

Vitesse d'attaque : 2,5%/niveau ⇒ 2,75%/niveau

Compétence passive - Luminescence incandescente

Dégâts supplémentaires par projectile : 8 - 30 (+ 4% de la puissance) ⇒ 4 - 30 (+ 4% de la puissance)

Dégâts du premier effets contre les sbires : 50% de moins ⇒ 45% de moins

A - Salve radieuse

Dégâts au premier impact : 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 55% de la puissance) ⇒ 60 (+ 25% de la puissance)

Dégâts des coups multiples : 5 / 7 / 9 / 11 / 13 (+ 5% de la puissance) ⇒ 5 / 10 / 15 / 20 / 25 (+ 8% de la puissance)

Total des dégâts : 85 - 277 (+ 80 - 100% de la puissance) ⇒ 85 - 285 (+ 65 - 97% de la puissance)

Nouveau - Réduit désormais le délai de récupération si elle touche au moins une fois un champion ennemi : Réduction de 0,5 à 1,0 sec (augmente avec le niveau du champion)

Coût en mana : 70 / 75 / 80 / 85 / 90 ⇒ 60 / 65 / 70 / 75 / 80

Vitesse du projectile : 3800 ⇒ 3200 (prend 0,047 sec de plus pour atteindre la portée max)

Z - Réfutation - Refonte

Déclenche une nova qui s'étend jusqu'à un rayon de 400 unités en 0,75 seconde. La nova détruit les projectiles et boucliers ennemis et confère de la vitesse de déplacement à Mel et aux alliés à l'intérieur. Mel riposte aux projectiles détruits à la fin de la nova.

Dégâts de riposte : 35 / 40 / 45 / 50 / 55 (+ 10% de la puissance), réduits à 5 / 10 / 15 / 20 / 25 (+ 5% de la puissance) pour les coups suivants contre le même ennemi, jusqu'à 7 ripostes par ennemi pour un total de 65 - 205 (+ 40% de la puissance)

Bouclier : 80 / 110 / 140 / 170 / 200 (+ 70% de la puissance) pendant 2 secondes

Vitesse de déplacement : 10 à 30% (augmente avec le niveau du champion) pendant 2 secondes

Coût en mana : 100 / 80 / 60 / 40 / 0

Délai de récupération : 30 / 28,5 / 27 / 25,5 / 24

E - Piège solaire

Durée d'immobilisation : 1,5 seconde ⇒ [0,8 - 1,6] / [0,85 - 1,75] / [0,9 - 1,9] / [0,95 - 2,05] / [1,0 - 2,2] secondes, augmente avec la distance

Ralentissement : 30% ⇒ 20 / 25 / 30 / 35 / 40%

Coût en mana : 50 / 60 / 70 / 80 / 90 ⇒ 40 / 50 / 60 / 70 / 80

R - Éclipse dorée

Délai de récupération : 120 / 100 / 80 sec ⇒ 120 / 90 / 60 sec

Naafiri

Après une série de nerfs plus tôt dans l'année, Naafiri a quasiment disparu de la voie du milieu et s'est révélée assez médiocre dans la jungle. Nous lui apportons un buff qui devrait principalement l'aider sur la voie du milieu.

A - Dagues des Darkin

Soins : 45 / 60 / 75 / 90 / 105 (+ 40% des dégâts d'attaque bonus) ⇒ 55 / 70 / 85 / 100 / 115 (+ 45% des dégâts d'attaque bonus)

Z - Appel de la meute

Dégâts d'attaque bonus : 20% ⇒ 22%

Rumble

Tout comme Corki, Rumble a eu droit à des modifications ciblées pour la scène pro. Ces changements devraient aider les joueurs moyens de Rumble davantage que les pros.

R - Éradication

Dégâts par seconde : 120 / 200 / 280 (+35% de la puissance) ⇒ (+40% de la puissance)

Ratio de puissance des dégâts max : 175% de la puissance ⇒ 200% de la puissance

Shen

À l'instar de Maokai, Shen a de moins en moins sa place dans la jungle. Nous attendions de voir si les changements des patchs précédents qui visaient à aider les tanks junglers allaient lui permettre de revenir, mais aujourd'hui nous savons qu'il a clairement besoin d'un buff.

A - Assaut crépusculaire

Modificateur de dégâts contre les monstres : 100 / 125 / 150 / 175 / 200 ⇒ 120 / 140 / 160 / 180 / 200

Smolder

Les buffs apportés il y a quelques patchs n'ont pas eu l'effet escompté, mais Smolder a trouvé un bon équilibre entre ses builds critique et compétences, donc nous lui accordons cette fois un buff un peu plus générique. Le nerf de l'Arc de Doran de ce patch devrait également l'aider.

Z - ATCHOUM !

Dégâts de l'explosion : 10 / 35 / 60 / 85 / 110 (+ 50% des dégâts d'attaque bonus) (+ 80% de la puissance) ⇒ 25 / 50 / 75 / 100 / 125 (+ 50% des dégâts d'attaque bonus) (+ 80% de la puissance)

Thresh

Malgré le nerf précédent, Thresh est resté le support le plus choisi par les joueurs de haut niveau, donc nous allons remédier à ça.

Stats de base

Dégâts d'attaque : 56 ⇒ 54

R - La cage

Dégâts : 250 / 400 / 550 (+100% de la puissance) ⇒ 200 / 350 / 500 (+100% de la puissance)

Viktor

Le nerf du dernier patch de Viktor l'a affecté bien plus que prévu, mais nous sommes satisfaits de l'impact qu'il a eu sur son début de partie. Nous nous contentons donc d'améliorer son scaling.

Stats de base

Stat de croissance en PV : 100/niveau ⇒ 105/niveau

R - Tempête arcanique

Dégâts de l'invocation : 100 / 175 / 250 (+50% de la puissance) ⇒ 100 / 175 / 250 (+60% de la puissance)

Yasuo

Lors du dernier patch, nous hésitions à appliquer à Yasuo le même nerf que nous avions apporté à Yone. Mais il se trouve que son taux de victoire (et de bannissement) a continué à grimper tandis que des builds critique ont vu le jour, donc il est temps de limiter sa puissance.

A - Tempête d'acier

Dégâts : 20 / 45 / 70 / 95 / 120 (+105% des dégâts d'attaque totaux) ⇒ 20 / 45 / 70 / 95 / 120 (+100% des dégâts d'attaque totaux)

Zaahen

Zaahen est le dieu du scaling qu'il pense être, mais il a un peu trop de mal à prendre son envol en phase de laning. Ces changements devraient l'aider à se battre un peu en début de partie.

A - Glaive des Darkin

Délai de récupération : 10 / 9 / 8 / 7 / 6 sec

⇒ 8 / 7,5 / 7 / 6,5 / 6 sec

Objets

Arc de Doran

Nous nerfons très légèrement l'Arc de Doran, car à l'heure actuelle, l'objet est suffisamment fort pour que les tireurs qui devraient préférer la Lame de Doran se dirigent tout de même vers l'arc.

Dégâts d'attaque : 8 ⇒ 7

Armure sanguine

L'Armure sanguine devrait être l'un des premiers objets principaux des bagarreurs, mais à part Sett, aucun champion n'a vraiment envie de l'acheter. Nous la modifions donc pour qu'elle soit suffisamment attrayante pour les autres champions, sans pour autant être surpuissante pour Sett, qui bénéficie grandement du passif Représailles grâce à son Coup cathartique (Z).

Dégâts d'attaque : 30 ⇒ 40

Représailles : +0 - 12% des dégâts d'attaque totaux selon les PV manquants ⇒ +0 - 10% des dégâts d'attaque totaux selon les PV manquants

ARAM du chaos

Salut, les superstars ! Dans ce patch, nous réduisons la puissance de certaines nouvelles optimisations, renforçons quelques optimisations de survie et corrigeons de nombreux bugs. Nous surveillons de près le côté explosif des combats dans la nouvelle mise à jour et nous faisons en sorte de limiter les situations frustrantes.

Depuis la dernière mise à jour, les combattants sont très forts pour finir une partie, et les champions à poke sont redoutables en début de partie, tandis que les tanks ont du mal à s'exprimer. Le but ici est de limiter la puissance de certaines optimisations qui ont trop d'impact sur les tanks, comme Guerre d'usure et Arme de la destinée. Nous améliorons également les optimisations de survie, comme Mangeur d'âmes et La meilleure défense. Nous nous penchons sur le rythme de la partie et les dégâts instantanés pour nous assurer que l'effet boule de neige ne soit pas trop présent.

L'équipe technique a fini de travailler sur le Pont du boucher et le Passage de Koeshin, donc ces deux cartes seront à nouveau disponibles dans la rotation avec des performances de tête d'affiche.

Les Worlds étant lancés, la dernière page du Voyage vers la célébrité est désormais accessible. Terminez toutes les missions et foncez vers la scène des Worlds pour obtenir toutes les récompenses ! Deux nouvelles optimisations font également leur apparition, avec l'une d'entre elles qui vous rappellera un hymne des Worlds et qui fera en sorte que vos adversaires se souviennent de vous.

Comme toujours, merci de jouer et de partager vos avis !

Champions

Hecarim

Accélération de compétence : 10 ⇒ 0

Optimisations

Impact blindé

Dégâts : 50 - 125 + 250% de l'armure bonus ⇒ 25 - 125 + 220% de l'armure bonus

ABEILLES !!!

Scaling des dégâts de base : 75 - 200 + 150% des dégâts d'attaque bonus + 70% de la puissance totale ⇒ 75 - 140 + 150% des dégâts d'attaque bonus + 70% de la puissance totale

Temps de trajet de la ruche : 0,75 sec ⇒ 1,1 sec

Atomisation cuivrée

Délai de récupération : 75 sec ⇒ 50 sec

SUPPRIMÉ → Dégâts aux sbires : Supprimé

Rouge cobalt

Effets visuels de la marque : Visibles pour tous les joueurs ⇒ Visibles uniquement pour le joueur

Tube unique

NOUVEAU → Effet : [compétence] gagne des dégâts bonus selon votre accélération de compétence, mais ne bénéficie plus de l'accélération de compétence.

Entrave vorace

Ratio de PV bonus des soins : 0,1 ⇒ 0,12

Soins de base : 50 - 200 ⇒ 75 - 300

DEBOUT !

NOUVEAU → Effet : Éliminer un champion ennemi avec votre ultime réinitialise le délai de récupération jusqu'à 3 fois.

Claque molle

Bouclier par cible attirée : 50 - 200 + 50% de l'armure bonus + 50% de la résistance magique bonus ⇒ 100 - 300 + 70% de l'armure bonus + 70% de la résistance magique bonus

Mangeur d'âmes

PV par effet cumulé : 20 ⇒ 30

La meilleure défense

Armure et résistance magique par compétence réussie : Niveau 1 / 7 / 11 - 1 / 2 / 3 ⇒ Niveau 1 / 11 - 2 / 3

Guerre d'usure

Dégâts à cinq coups : (15 + 5% de la vitesse d'attaque bonus + 0,15% de l'accélération de compétence totale)% des PV manquants ⇒ 17% des PV manquants

Détermination du titan

Effets de Titanesque requis pour chaque niveau de Titanesque : 10 ⇒ 7

Arme de la destinée

Ratio de pénétration d'armure fixe : 35 ⇒ 20

Ratio de pénétration magique fixe : 25 ⇒ 15

Ratio de pourcentage de pénétration d'armure : 0,25 ⇒ 0,15

Ratio de pourcentage de pénétration magique : 0,15 ⇒ 0,09

Systèmes

Pont du boucher et Passage de Koeshin : Indisponibles ⇒ Disponibles

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel utiliser Super roquette de la mort après avoir été éliminé par la tourelle de la fontaine empêchait le joueur de se déplacer.

Correction d'un bug à cause duquel les Gantelet précieux n'octroyaient pas le bon montant de chances de coup critique avec Conversion physique et Adaptation.

Correction de la bulle d'aide de la tête d'affiche Les abeilles du Swing.

Correction d'un bug lié à Rouge cobalt à cause duquel les attaques de base améliorées de certains champions ne consommaient pas la marque.

Correction d'un bug à cause duquel la tête d'affiche Pentakill n'octroyait pas d'amélioration à l'ultime d'Udyr au niveau 18.

Correction d'un bug à cause duquel les compétences améliorées par Mantra de Karma n'étaient pas prises en compte dans le calcul des dégâts pour la mission de K/DA « Dégâts d'ultime ».

Correction d'un bug à cause duquel certaines descriptions de mission de Superstar ne s'affichaient pas correctement.

Correction d'un bug à cause duquel l'effet de ralentissement de Monstre de foire persistait après la mort.

Correction d'un bug à cause duquel Arme de la destinée changeait d'objet amélioré si l'objet amélioré était transformé.

Classic

Voici l'avant-dernier patch de contenu, avec trois nouveaux anciens champions. Pour commencer, le gagnant du deuxième vote du conseil, Volibear ! Foncez sur vos ennemis, effrayez les sbires proches et croquez la victoire à pleines dents. Swain fait également son retour, prêt à semer le chaos avec ses petits oiseaux. Et enfin Elise, qui n'a pas beaucoup changé, mais qui dispose de suffisamment de dégâts à cible unique pour ravager ses adversaires.

Nous avons également un patch d'équilibrage plus conséquent que d'habitude, pour trouver un juste milieu entre les champions les plus performants, et ceux ayant le plus de difficultés. Le vent du changement souffle enfin pour Janna.

Champions

NOUVEAU - Volibear

Cette version de Volibear a été jouable de 2011 à 2018, avant que sa compétence E ne bénéficie de la synergie de repoussement et d'anti-ruée. C'est un combattant de mêlée résistant qui excelle dans les combats prolongés avant d'infliger finalement une rafale de dégâts importante aux ennemis ayant peu de PV.

Passif - Élu de la tempête : Lorsqu'il a peu de PV, Volibear récupère une partie de ses PV max au fil du temps. Le délai de récupération de cet effet est long.

A - Orage fulgurant : Volibear gagne un bonus de vitesse de déplacement, qui augmente lorsqu'il court vers des champions ennemis. Sa prochaine attaque inflige des dégâts supplémentaires et projette sa cible par-dessus sa tête.

Z - Survoltage : Volibear gagne, de manière passive, un bonus de vitesse d'attaque cumulable à chaque attaque. Une fois le nombre d'effets cumulés maximum atteint, Survoltage peut être activée pour infliger d'importants dégâts à une seule cible, qui augmentent en fonction des PV manquants de celle-ci.

E - Rugissement majestueux : Volibear inflige des dégâts et ralentit les ennemis proches. Les sbires et les monstres sont effrayés.

R - Griffes foudroyantes : Volibear canalise la puissance de l'orage pendant plusieurs secondes, ce qui fait que toutes ses attaques de base infligent des éclairs en chaîne.

NOUVEAU - Swain

Cette version de Swain était jouable de 2010 à 2016, période durant laquelle il a bénéficié d'une refonte mineure. Si vous n'aviez pas eu la chance de la jouer à l'époque, c'est votre moment !

Passive - Réjuvénation nécrophage : Swain récupère un peu de mana chaque fois qu'il élimine un ennemi.

A - Décrépitude : Swain lance son corbeau sur un ennemi ciblé, le ralentissant et lui infligeant des dégâts sur la durée tant qu'il reste à portée.

Z - Capture : Après un bref délai, Swain inflige des dégâts et immobilise tous les ennemis présents dans une petite zone.

E - Tourment : Swain lance Tourment sur un ennemi, lui infligeant des dégâts sur la durée et augmentant les dégâts qu'il lui inflige. Contrairement à la plupart des autres effets amplificateurs de dégâts, celui-ci s'applique également aux dégâts bruts, comme Embrasement.

R - Nuée malsaine : Swain se transforme en corbeau géant, consommant de plus en plus de mana lorsqu'il est sous cette forme. Dans cet état, il libère des corbeaux plus petits qui infligent des dégâts aux ennemis et le soignent en fonction des dégâts infligés.

NOUVEAU - Elise

Elise n'a pas beaucoup changé au fil des ans, mais cette nouvelle version renforce considérablement la puissance de sa compétence A. Elle inflige de gros dégâts de burst et peut s'avérer redoutable sur la voie du haut grâce à ses dégâts basés sur les PV. Pensez à acheter de la pénétration magique !

Passive - Horde d'araignées : Lorsqu'Elise est en forme humaine, les attaques qui touchent des ennemis lui permettent de cumuler des araignées, jusqu'à un certain plafond.

A - Neurotoxine/Morsure venimeuse : Lorsqu'Elise est en forme humaine, elle crache des neurotoxines qui infligent des dégâts supplémentaires en fonction des PV actuels de sa cible. En forme arachnéenne, Elise et ses araignées se jettent sur un ennemi et lui infligent des dégâts supplémentaires proportionnels aux PV manquants de la cible.

Z - Frénésie symbiotique/Araignée explosive : En forme humaine, Elise libère une araignée explosive qui explose au contact du premier ennemi qu'elle touche, infligeant des dégâts de zone. En forme arachnéenne, Elise et ses araignées bénéficient d'un bonus de vitesse d'attaque et Elise récupère des PV à l'impact.

E - Cocon/Suspension : En forme humaine, Elise tire un cocon qui étourdit le premier ennemi qu'il touche. En forme arachnéenne, Elise et ses araignées s'élèvent dans les airs en rappel dans les airs, devenant ainsi impossibles à cibler. Elle peut ensuite relancer Suspension pour descendre sur la cible de son choix.

R - Forme humaine/Forme arachnéenne : Elise bascule entre sa forme humaine et sa forme arachnéenne. Sous sa forme humaine, elle combat à distance. Sous sa forme arachnéenne, elle combat au corps à corps et inflige des dégâts supplémentaires à l'impact.

Aatrox

Nous n'avions pas correctement modifié le délai de récupération de la compétence passive d'Aatrox lors du dernier patch, et un autre bug était apparu, empêchant Aatrox d'utiliser ses attaques renforcées par son ultime. Nous avons corrigé le bug lié aux attaques automatiques dès le premier jour dans un micropatch, mais la modification du délai de récupération n'apparaissait jusqu'à présent que dans la bulle d'aide.

P - Puits de sang

Délai de récupération : 225 ⇒ 225/200/175/150 (pour de vrai)

A - Vol obscur

Problème à l'atterrissage : Correction d'un bug datant de 2013 : la compétence ne parvenait parfois pas à toucher les ennemis après des lancers au maximum de sa portée.

R - Massacre

Attaques : Correction d'un bug à cause duquel les attaques de base d'Aatrox ne fonctionnaient pas pendant son ultime. (Corrigé dès le premier jour dans un micropatch)

Amumu

Entre les corrections de bugs et les ajustements d'équilibrage, Amumu est devenu l'un des junglers les plus puissants du jeu. Notre objectif est de rétablir son niveau de puissance à celui d'un jungler classique, spécialisé dans le farming rapide. Nous annulons donc certains des buffs que nous lui avions accordés précédemment et retirons un de ses anciens buffs pour réduire sa puissance de zone capable d'anéantir des équipes entières.

Passive - Toucher maudit

Réduction de résistance magique : 15 / 25 / 35 ⇒ 15 / 20 / 25 (Niveaux 1 / 7 / 13)

A - Jet de bandelette

Dégâts : 80 / 140 / 200 / 260 / 320 ⇒ 80 / 130 / 180 / 230 / 280

R - Malédiction d'Amumu

Délai de récupération : 150 / 130 / 110 sec ⇒ 170 / 145 / 120 sec

Evelynn

Evelynn a perdu de son efficacité au fil du temps et est désormais l'une des junglers les moins performantes. Nous allons donc lui donner un coup de pouce. Pour ce faire, nous annulons le nerf que nous avions appliqué aux dégâts de Piques de haine afin de rééquilibrer son niveau de puissance.

A - Piques de haine

Dégâts de base : 40 / 55 / 70 / 85 / 100 ⇒ 40 / 60 / 80 / 100 / 120

Ezreal

Le build AP d'Ezreal n'a jamais vraiment fait mouche, il est donc temps de lui apporter quelques buffs. Les builds AD d'Ezreal fonctionnant très bien, nous nous contentons de buffer légèrement le ratio AP et de mettre en avant son style de jeu alternatif de soigneur, qui est propre à cette version du champion.

Z - Flux essentiel

Ratio de puissance : 60% ⇒ 80%

Efficacité des soins : 50% ⇒ 70%

E - Transfert arcanique

Ratio de puissance : 75% ⇒ 80%

Fiddlesticks

Fiddlesticks, comme tout bon épouvantail qui se respecte, est effrayant de puissance. C'est un excellent jungler et un excellent support, nous allons donc réduire légèrement sa puissance dans ces deux rôles. Le coût en mana de sa compétence E augmentant considérablement à chaque niveau, nous voulons nous assurer que son amélioration soit rentable et qu'il n'inflige pas trop de dégâts trop rapidement.

E - Vent des ténèbres

Dégâts par rebond : 65 / 85 / 105 / 125 / 145 + 45% de la puissance ⇒ 50 / 75 / 100 / 125 / 150 + 45% de la puissance

Gangplank

Gangplank reste l'un des champions les plus faibles de la voie du haut et de la jungle, nous lui apportons donc de nouveaux buffs. Bien que certaines de ces modifications puissent sembler un peu confuses, il s'agit en réalité d'un retour en arrière sur des buffs et nerfs historiques d'avant la refonte du champion en 2015. Les seuls nouveaux changements concernent ses stats de base, pour rendre Gangplank plus résistant et lui permettre d'adopter des builds de puissance en plus de ses builds axés sur les dégâts critiques.

Stats de base

Régénération de base des PV : 5 ⇒ 7

PV par niveau : 81 ⇒ 89

Passif - Lame imprégnée de grog

Effets max : 3 ⇒ 4

A - Pourparlers

Coût en mana : 50 / 55 / 60 / 65 / 70 ⇒ 40 / 45 / 50 / 55 / 60

R - Tir de barrage

Délai de récupération : 120 / 115 / 110 sec ⇒ 120 / 110 / 100 sec

Janna

Janna domine la voie du haut depuis un certain temps, il est donc temps pour elle de retrouver une puissance plus équilibrée. Nous souhaitons préserver la puissance de sa compétence passive, mais nous voulons nous assurer que cette compétence n'écrase pas les interactions des champions sur les autres voies.

Compétence passive - Zéphyr

Bonus total de vitesse de déplacement : 3% ⇒ 2%

Mordekaiser

Mordekaiser présentait plusieurs bugs lors de sa sortie dans le dernier patch, et bien que nous en ayons corrigé beaucoup grâce à un micropatch, certains bugs ont pris plus de temps à corriger. Voici la liste complète des corrections de bugs apportées lors de nos micropatchs ainsi que celles qui seront implémentées aujourd'hui.

Stats de base

Rythme des attaques : Les attaques sont désormais environ 70% plus rapides. Ce problème a été corrigé environ une semaine après la sortie du champion.

R - Purgatoire

Dégâts d'attaque bonus infligés par les familiers : 75% des dégâts d'attaque de la cible ⇒ 75% des dégâts d'attaque de Mordekaiser

Coups critiques contre les bâtiments : Les familiers ne peuvent plus infliger de coups critiques aux bâtiments.

Dégâts bonus contre les inhibiteurs et le Nexus : 75% (comme en 2013 !) ⇒ 0%

Nami

Nami n'avait fait l'objet d'aucun buff lors de son patch d'origine, et au fil du temps, elle a perdu de sa superbe. N'ayant pas bénéficié de buffs ou de nerfs notables avant la mise à jour des supports de la présaison 4, nous avons décidé de lui apporter des changements inédits. À titre expérimental, nous mettons l'accent sur sa capacité à infliger d'importants dégâts si elle parvient à enchaîner toutes ses compétences et nous optimisons son gameplay en conséquence. Et puis, pourquoi ne pas essayer Nami sur la voie du milieu ?

A - Prison aqueuse

Dégâts : 75 / 130 / 185 / 240 / 295 + 65% de la puissance ⇒ 90 / 145 / 200 / 255 / 310 + 100% de la puissance

Z - Flux et reflux

Réduction des dégâts par rebond : 30% ⇒ 15% (la réduction des soins reste la même à 15%)

Olaf

Olaf est un peu moins performant que les autres champions de la voie du haut et de la jungle. Nous souhaitons donc renforcer ses dégâts réguliers. Comme pour la plupart de nos ajustements d'équilibrage, nous nous inspirons des modifications apportées au champion en 2011 et 2012.

Z - Frappes vicieuses

Dégâts d'attaque bonus : 7 / 14 / 21 / 28 / 35 ⇒ 10 / 17 / 24 / 31 / 38

E - Frappe sauvage

Délai de récupération : 9 / 8 / 7 / 6 / 5 sec ⇒ 8 / 7 / 6 / 5 / 4 sec

Rammus

Rammus est le troisième jungler le plus performant du jeu. Nous allons donc fouiller dans son passé pour réduire sa puissance. Le nerf apporté à son armure devrait suffire à réduire considérablement sa puissance, car celui-ci affectera à la fois ses dégâts d'attaque et les dégâts au retour de son Z.

Stats de base

Armure de base : 28,8 ⇒ 25

Dégâts d'attaque par niveau : 3,5 ⇒ 2,75

Objets

Potions de soins et potions de mana

Correction de bug : Correction d'un bug à cause duquel aucune description de buff n'apparaissait pour les potions de soins et de mana.

Cruche de mana de Shushei

Correction de bug : Correction d'un bug à cause duquel la cruche de mana de Shushei était déclenchée lors de l'élimination d'un clone.

Poignard de Statikk

Correction de bug : Correction d'un bug à cause duquel Poignard de Statikk n'était plus déclenché pour Kayle après l'utilisation de Fureur vertueuse (E).

Au bout du rouleau

Correction de bug : Correction d'un bug à cause duquel Au bout du rouleau n'arrivait pas à conserver 4 effets cumulés.

Progression du passe Classic

Bonjour à tous ! Nous avons commis une erreur dans la configuration du passe Classic de cet acte, ce qui a rendu l'obtention des jetons du passe Classic plus lente que prévu. Nous avons corrigé ce problème et augmentons de 50% le nombre de jetons octroyés par partie pour le reste de la durée du mode Classic.

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel les animations de coup critiques des attaques de la compétence R d'Aatrox ne fonctionnaient pas.

Correction d'un bug à cause duquel le délai de récupération de la compétence passive d'Aatrox ne tenait pas compte du niveau.

Correction d'un bug à cause duquel les résistances d'Anivia ne changeaient pas lorsqu'elle était sous forme d'œuf.

Correction d'un bug à cause duquel l'animation de fin de la compétence Piège-yordle (Z) de Caitlyn ne fonctionnait pas.

Correction d'un bug à cause duquel le deuxième coup de la compétence Coup double (P) de Maître Yi frappait même quand il était aveuglé.

Correction d'un bug à cause duquel le bouclier magique (E) de Sivir ne bloquait pas le Tir mystique (A) d'Ezreal.

Correction d'un bug à cause duquel Kayle Classic n'effectuait pas l'animation de coup critique lorsqu'elle infligeait un coup critique.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de Pluie de balles (E) et de l'attaque de base de Miss Fortune Classic apparaissaient sur le sol au lieu d'apparaître au bout de ses pistolets.

Correction d'un bug à cause duquel la bulle d'aide de la compétence passive de Kayle indiquait que les dégâts d'attaque bonus octroyaient de la puissance.

Correction d'un bug à cause duquel la compétence Zéro absolu (R) de Nunu était visible par les ennemis lorsque Nunu était dissimulé dans les hautes herbes.

Correction d'un bug à cause duquel la goule spectrale de Yorick disparaissait avant la fin de son animation de mort.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels étincelles d'Élixir de l'oracle n'étaient pas alignés avec l'icône sur plusieurs champions.

Correction d'un bug à cause duquel la compétence Zéro absolu (R) de Nunu affichait un contour vert et rouge visible par les adversaires.

Correction d'un bug à cause duquel l'effet visuel de la compétence Bouclier noir (E) de Morgana s'affichait de manière décalée.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de bouclier étaient trop grands lorsqu'ils étaient lancés pendant la forme de dragon (R) de Shyvana.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels de boucliers de la compétence Œil du cyclone (E) de Janna apparaissaient trop bas sur certains champions alliés.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels d'étincelles roses d'Élixir de l'oracle de Caitlyn ne fonctionnaient pas.

Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels d'étincelles roses d'Élixir de l'oracle de Xin Zhao apparaissaient sous le modèle du champion.

Corrections de bugs et améliorations

Correction d'un bug à cause duquel la compétence (Z) de Samira pouvait bloquer la compétence (R) d'Aurora.

Correction d'un bug à cause duquel le (R) de Quinn infligeait le double des dégâts lorsque Quinn montait sur Valor après un rappel ou une réapparition.

Correction d'un bug à cause duquel Déluge de lames ne fonctionnait pas toujours correctement sur Ekko.

Correction d'un bug à cause duquel Viego était susceptible de ne pas recevoir une récompense de la jungle s'il prenait le contrôle du corps d'un champion ennemi au moment où celle-ci était octroyée.

Correction d'un bug à cause duquel les compétences de Renekton étaient annulées lorsqu'il combinait son R avec un clic droit simultané.

Correction d'un bug à cause duquel les effets sonores de la compétence (R) de Sion, Briar et Kled ne fonctionnaient pas en mode Spectateur.

Correction d'un bug à cause duquel la compétence (Z) de Kog'Maw infligeait des dégâts aux bâtiments si elle était lancée pendant qu'une attaque de base était en cours.

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

K/DA Firestarter Ahri / K/DA Firestarter Evelynn / K/DA Firestarter Kai'Sa / K/DA Firestarter Ignition Akali

K/DA FIRESTARTER IGNITION AKALI

K/DA Hitmaker Evelynn

Kog'Maw baron Classic prestige









Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :