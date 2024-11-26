LoL : Après Arcane, Riot Games va s'intéresser à trois autres régions de Runeterra

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 novembre 2024 à 15h32
Après Arcane, qui a rencontré un vrai succès, Riot Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, d'ailleurs, prévu d'explorer Noxus, Ionia et Demacia.
LoL : Après Arcane, Riot Games va s'intéresser à trois autres régions de Runeterra
Depuis le samedi 23 novembre 2024, les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent regarder les derniers épisodes de la saison 2 d'Arcane sur Netflix. De nombreuses personnes au sein de la communauté les ont déjà visionnés et ont partagé leurs impressions sur cette saison qui marque la fin d'Arcane. Toutefois, il y a de quoi se réjouir car Riot Games a exprimé son désir d'explorer trois régions, c'est-à-dire, Noxus, Ionia et Demacia, dans (au moins) un nouveau projet.

Noxus, Ionia et Demacia intéressent Riot Games pour un nouveau projet

Comme reporté par les journalistes du site The Gamer, le showrunner d'Arcane, Christian Linke, a été, récemment, interviewé par Necrit94. Au cours de l'entretien, Christian Linke a apporté quelques précisions concernant les prochains projets cinématographiques de Riot Games. Ce dernier a ainsi expliqué que les équipes sont intéressées par les régions suivantes : Noxus, Ionia et Demacia
À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si celles-ci seront au cœur d'un ou plusieurs nouveaux projets puisque le co-fondateur de Riot Games, Marc Merrill, a très rapidement rectifié les propos du showrunner d'Arcane en disant dans une publication sur Twitter/X : 
Pour clarifier, il n'a pas parlé de 3 shows distincts, mais de l'exploration de 3 régions. Nous explorons un ensemble de shows (et de jeux) différents.
Il va tout de même falloir encore quelques années avant de pouvoir découvrir ce prochain projet. D'ailleurs, dans une interview donnée aux journalistes de GamesRadar, Christian Linke précise : « [...] Mais oui, cela prend du temps, selon qu'il s'agit d'une série ou d'un film. Nous explorons les deux dans de très nombreuses directions. Il s'agit en grande partie de trouver les bonnes personnes, la bonne vision, la bonne idée, la bonne histoire. Cela prendra des années et une fois que nous aurons la certitude que quelque chose se passe, nous en parlerons davantage [...] ».
Nous ne possédons pas de plus amples informations à ce sujet. Le tout étant encore assez vague, pour le moment. Il va donc falloir faire preuve de patience avant d'en savoir plus à propos du ou des projets de Riot Games pour étendre son univers cinématographique autour de League of Legends.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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