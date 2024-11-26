LoL : Après Arcane, Riot Games va s'intéresser à trois autres régions de Runeterra

Après Arcane, qui a rencontré un vrai succès, Riot Games ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a, d'ailleurs, prévu d'explorer Noxus, Ionia et Demacia.

Noxus, Ionia et Demacia intéressent Riot Games pour un nouveau projet

Christian Linke confirms that Arcane is far from the end. https://t.co/05X56lzTBF — TheGamer (@thegamerwebsite) November 25, 2024

Pour clarifier, il n'a pas parlé de 3 shows distincts, mais de l'exploration de 3 régions. Nous explorons un ensemble de shows (et de jeux) différents.

Arcane showrunner teases the next League of Legends project – and doesn't rule out a movie: "It comes down to finding the right people, the right vision, the right story" https://t.co/vaKEARWc2s — GamesRadar+ (@GamesRadar) November 26, 2024

Depuis le samedi 23 novembre 2024, les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent regarder les derniers épisodes de la saison 2 d'Arcane sur Netflix. De nombreuses personnes au sein de la communauté les ont déjà visionnés et ont partagé leurs impressions sur cette saison qui marque la fin d'Arcane. Toutefois, il y a de quoi se réjouir car Riot Games a exprimé son désir d'explorer trois régions, c'est-à-dire, Noxus, Ionia et Demacia, dans (au moins) un nouveau projet.Comme reporté par les journalistes du site The Gamer, le showrunner d'Arcane, Christian Linke, a été, récemment, interviewé par Necrit94. Au cours de l'entretien,À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore si celles-ci seront au cœur d'un ou plusieurs nouveaux projets puisque le co-fondateur de Riot Games, Marc Merrill, a très rapidement rectifié les propos du showrunner d'Arcane en disant dans une publication sur Twitter/X :Il va tout de même falloir encore quelques années avant de pouvoir découvrir ce prochain projet. D'ailleurs, dans une interview donnée aux journalistes de GamesRadar, Christian Linke précise : « [...] Mais oui, cela prend du temps, selon qu'il s'agit d'une série ou d'un film. Nous explorons les deux dans de très nombreuses directions. Il s'agit en grande partie de trouver les bonnes personnes, la bonne vision, la bonne idée, la bonne histoire. Cela prendra des années et une fois que nous aurons la certitude que quelque chose se passe, nous en parlerons davantage [...] ».Nous ne possédons pas de plus amples informations à ce sujet. Le tout étant encore assez vague, pour le moment. Il va donc falloir faire preuve de patience avant d'en savoir plus à propos du ou des projets de Riot Games pour étendre son univers cinématographique autour de League of Legends.