LoL : La mise à jour visuelle de LeBlanc a été confirmée par Riot Games

, c'est-à-dire en échangeant sa coupe au carré violette contre de longs cheveux noirs et raids, et sa tenue se rapprochera désormais de celle d'une vampire. Son bâton ne sera d'ailleurs pas sans rappeler le symbole de la Rose noire.Sans surprise, cette prise de position de la part de Riot Games a divisé les joueurs, comme cela avait été le cas en 2024 avec Viktor. Tandis que certains jugent le nouveau visuel magnifique, d'autres ont du mal à se détacher de la LeBlanc qu'ils ont connu sur le MOBA depuis 2010. Pourtant, ce rafraîchissement semble bienvenu pour mieux coller au Lore de Noxus, la thématique de la saison 1, et le développeur ne se contentera pas de mettre à jour que LeBlanc.etque l'on voit dialoguer avec LeBlanc à la fin de la cinématique, et qui également à l'origine de la création de la Rose noire. Tout comme la Manipulatrice, son apparence s'éloigne de celle à la quelle nous sommes habitués sur le jeu. Néanmoins, une mention indiquant « plus tard cette année » paraît l'exclure pour le moment. Il faudra donc patienter un peu pour connaître avec exactitude l'identité du prochain champion à recevoir une mise à jour visuelle, d'autant que la date de sortie de celle de LeBlanc n'a pas encore été dévoilée, puisque nous savons seulement que les détails seront livrés « plus tard dans la saison ».