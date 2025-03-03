LoL : Cette parodie illustrant la guerre pour les coffres Hextech donne le sourire aux joueurs

Une cinématique habilement composée pour illustrer la guerre pour le retour des coffres Hextech gratuits sur LoL circule sur YouTube.
Peu de temps après le lancement de la saison Bienvenue à Noxus en janvier 2025 sur LoL
, une controverse majeure avait éclaté. Riot Games avait en effet profité de ce nouveau chapitre pour apporter des changements au Passe de combat, et le développeur avait discrètement retiré les coffres Hextech gratuits
du jeu. Une immense vague de protestation et de colère s'était tout de suite manifestée sur les réseaux, et les joueurs n'ont pas hésité à avoir recours à des moyens multiples et originaux pour se faire remarquer de Riot Games.
Contre toute attente, la décision avait été maintenue
, avant que finalement, l'annonce du retour des coffres Hextech
vienne apaiser toutes les tensions le 26 février dernier. La nouvelle est tombée à pic, puisque quelques heures plus tard, une cinématique surprenante se dévoilait sur YouTube.
Une parodie mettant en scène la controverse des coffres Hextech se fait remarquer sur YouTube
Quatre jours après sa publication, une vidéo partagée sur YouTube par Yaroslav Zaytsev a déjà atteint plus de 87 000 vues et enregistre 11 000 votes positifs, et ce n'est pas par hasard. L'artiste a brillamment créé une cinématique mettant en scène une guerre commençant à Ionia et menée pour le maintien des coffres Hextech.
Le court-métrage s'ouvre sur une clé Hextech servant à déverrouiller un immense coffre flottant, et contenant un cosmétique de Malphite récupéré par un combattant d'Ionia. Celui-ci s'apprête ensuite à partir à la guerre entourée d'une armée d'Ioniens vêtue de coffres Hextech prête à se battre avec honneur pour la réintégration du système.
La cinématique se révèle comme une parodie très réussie
, d'autant que chaque détail semble avoir reçu une attention particulière de la part du créateur. La bande-son comporte par exemple une version modifiée de la musique diffusée au cours de celle présentant la saison en cours de LoL
, étant donné que quelques vocaux ont été habilement transformés et calés pendant l'ouverture du coffre.
Le talent de Yaroslav Zaytsev a su amuser la communauté, et a été salué en commentaire à maintes reprises. Certains ont même plaisanté en disant que si « Riot Games a réintégré les coffres Hextech, c'est parce que le développeur avait sans doute peur de la sortie de cette vidéo »
. À ce propos, le créateur a confirmé sur YouTube que des employés avaient visionné son travail, ce qui veut dire dire qu'elle aurait bien circulé au sein de l'entreprise. La cinématique est sortie juste après l'annonce du retour des coffres dans le Passe, mettant un point final à l'une des controverses les plus marquantes de l'histoire du jeu.
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