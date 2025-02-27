LoL : Riot Games fait marche arrière, les coffres Hextech vont faire leur retour

Vous avez été compris ; les coffres Hextech seront bientôt de retour sur LoL dès le patch 25.05. Le développeur a également revu sa position concernant d'autres sujets à controverse.
La popularité de Riot Games auprès de la communauté a pris un coup depuis le retrait des coffres Hextech gratuits
de LoL
. Pour faire part de leur mécontentement, les joueurs ont inondé les réseaux et commenté massivement toutes les publications du développeur, et il semblerait que ce dernier ait entendu votre colère. Un communiqué sur le blog officiel de Riot Games a dévoilé quelques nouveautés à ce sujet fin février 2025.
Les coffres Hextech reviennent sur LoL avec le patch 25.05
Les joueurs de LoL
ont eu gain de cause concernant les coffres Hextech
. Alors que les espoirs quant à un retour en arrière de Riot Games commençaient à s'amenuir, le développeur a pris la parole sur son blog pour annoncer quelques changements à venir bientôt sur le MOBA, et nous pouvons aujourd'hui affirmer que les « coffres Hextech vont revenir, et dès le patch 25.05, le patch de la semaine prochaine, vous pourrez gagner jusqu'à dix coffres et clés par acte.
».
Huit d'entre eux pourront être acquis dans les Passe gratuit en remplacement du skin saisonnier et du skin mystère de palier épique ou inférieur. Les deux autres seront reçus par le biais du système d'Honneur. Au total, vous pouvez espérer remporter 60 coffres par an.
En outre, pour que les nouveaux joueurs puissent s'offrir les champions de leur choix, Riot a décidé de réduire le coût en essences bleues de tous les champions de 50 % au patch 25.05
.
Le développeur est également revenu sur la controverse des skins de luxe. La sortie de Mordekaiser sera d'abord décalée afin qu'il soit assez retravaillé
pour « être fidèle à sa thématique centrale
», et il « n'y en aura sans doute pas un skin exalté par acte cette année, finalement
». Les cosmétiques du passe payant ne convenant pas aux joueurs vont être améliorés, et ceux du passe de saison vont être remplacés par 25 essences fantastiques
. Le développeur a écouté vos remarques et préfère offrir moins de skins dans le Passe payant afin de garantir leur qualité globale.
Le patch 25.05 sera déployé le mercredi 5 mars 2025, et vous pourrez ainsi constater la plupart de ces changements d'ici quelques jours.
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