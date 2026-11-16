LoL : New Dawn va offrir une refonte de grande envergure au MOBA en 2027

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 novembre 2026 à 10h40
Lors de la finale des Worlds 2026, Riot Games a levé le voile sur LoL : New Dawn, une mise à jour majeure attendue pour 2027. Nouveau client unifié, Faille de l'Invocateur modernisée et refonte profonde du système de personnalisation des champions sont au programme.
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LoL : New Dawn va offrir une refonte de grande envergure au MOBA en 2027

L'annonce officielle de LoL : New Dawn lors de la finale des Worlds marque un tournant historique pour le MOBA de Riot Games. Prévue pour 2027, cette refonte globale vise à moderniser de fond en comble un jeu qui approche de ses dix-sept ans d'existence, afin de lui permettre de traverser les décennies à venir sans prendre une ride.

LoL se refait une beauté en 2027 avec New Dawn

Riot Games a crée la surprise en annonçant une mise à jour majeure pour LoL en 2027. Dans un court dev drop partagé en novembre 2026, le développeur a révélé le projet d'un client modernisé, d'une refonte visuelle de la Faille de l'Invocateur et d'une évolution du gameplay.

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Le chantier de New Dawn s'attaque en premier lieu aux infrastructures vieillissantes du jeu. Le client actuel, souvent critiqué pour sa lourdeur et ses bugs récurrents, cédera sa place à une architecture entièrement modernisée et unifiée. Côté visuel, la Faille de l'Invocateur bénéficie d'une mise à jour graphique inspirée de Wild Rift, offrant des textures plus riches, des modèles de champions redessinés et des décors plus dynamiques. La disposition de la carte évolue également, à l'image de la fosse du Dragon repositionnée le long de la rivière pour équilibrer les affrontements entre les équipes.

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Repenser le gameplay et les options de personnalisation

Au-delà de l'esthétique, Riot Games compte bien bouleverser les fondations stratégiques du jeu en supprimant le système de runes traditionnel pour introduire des options de build et des arborescences de maîtrise spécifiques à chaque champion. Ces choix en phase de sélection influencent directement les sorts et le style de jeu en partie. Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais davantage de détails seront révélés au cours de la présentation officielle de janvier 2027, mais cette transition promet de redéfinir en profondeur l'expérience compétitive de League of Legends. 

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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