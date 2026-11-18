La mise à jour 26.23 de LoL a été déployée le mercredi 18 novembre 2026, quelques jours après la conclusion de Worlds. Pour finir l'année en beauté, Riot Games apporte des ajustements visant à équilibrer le jeu en partie classée, tout en incorporant de nouveaux champions au mode Classic. Des changements sont également au programme pour l'Arena, l'ARAM et l'ARAM du Chaos, et de nouveaux cosmétiques sont disponibles. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails du patch notes 26.23 de LoL ci-dessous.

Patch notes 26.23 de LoL

Chat vocal d'équipe

Le chat vocal d'équipe arrive sur LoL dans ce patch en NA et OCÉANIE ! La fonctionnalité sera disponible peu après le lancement du patch. Nous déploierons cette fonctionnalité dans d'autres régions dans les patchs à venir, à mesure que nous développerons nos capacités de modération ainsi que la qualité globale de l'expérience.



Le chat vocal d'équipe est activé pendant la sélection des champions et en jeu. Les joueurs peuvent rejoindre le chat vocal de groupe et d'équipe simultanément.

Le chat vocal d'équipe est activé pendant la sélection des champions et en jeu. Les joueurs peuvent rejoindre le chat vocal de groupe et d'équipe simultanément. Le chat vocal d'équipe est disponible dans toutes les files, sauf en Classic.

Le chat vocal d'équipe est disponible uniquement en mode Appuyer pour parler. La touche par défaut pour activer le mode Appuyer pour parler est « C ». Le raccourci des informations de personnage est désormais « W » et l'ouverture de l'historique du chat est « Ctrl + W ». Si ces touches sont déjà attribuées manuellement, elles ne seront pas remplacées et les paramètres devront être configurés manuellement.

Cinq skins vocaux générés par Voicemod sont inclus : Markus, Bexter, Tarys, Raghul et Jayra. Les skins vocaux sont des modifications optionnelles qui changent la façon dont les autres joueurs vous entendent. Lorsqu'ils sont activés, ils peuvent être appliqués uniquement au chat vocal d'équipe, ou à la fois au chat vocal de groupe et d'équipe.

Ignorez les calls de Raghul à vos risques et périls.

Suppression du bruit ajoutée aux fonctionnalités vocales de LoL et activée par défaut.

L'étalonnage du gain d'entrée a été ajouté au menu des options vocales dans le client. Pour tester le retour local, parlez normalement, puis ajustez la position physique de votre microphone ainsi que son gain jusqu'à ce que l'anneau de calibration se trouve à l'intérieur de la zone ombrée et brille en or. Vous pouvez également écouter un aperçu de votre voix avec les skins vocaux !

Une option de signalement pour les abus dans le chat vocal a été ajoutée à tous les menus de signalement.

Les joueurs ayant un niveau d'Honneur inférieur à 3 ou faisant l'objet d'une restriction vocale à la suite d'une sanction pourront écouter le chat vocal d'équipe, mais pas y parler.

Carte d'hiver

Vive la Faille, vive la Faille, vive la Faille d'hiver ! L'équipe file dans la rivière et arrive par-derrière ! Hey ! Oh vive le gank, vive le gank, vive le gank d'hiver ! Et le jungler qui prend mes sbires, ce gars-là c'est le pire ! Hey !

C'est l'hiver dans l'hémisphère nord, ce qui signifie que la carte hivernale est de retour !

Pour célébrer son retour, tous les skins hivernaux seront disponibles à l'achat dans la boutique dès le lancement du patch 26.23. Ces skins resteront dans la boutique jusqu'au départ de la carte hivernale, au début de l'année prochaine, alors profitez-en tant qu'ils sont là !

Nous proposerons également une nouvelle série de skins sur le thème de l'hiver dans le patch 26.24, au cas où vous souhaiteriez ajouter un peu plus de festivités.

Champions

Annie

Annie est un peu en difficulté depuis un certain temps à niveau de jeu moyen, nous lui apportons donc un peu de puissance de feu, notamment pour son build Tibbers.

R - Invocation : Tibbers

PV de Tibbers : 1150 - 3500 (selon le niveau d'Annie) (+50% de la puissance) ⇒ 1275 - 4000 (selon le niveau d'Annie) (+50% de la puissance) (+150% des PV bonus)

Dégâts par seconde de l'aura de Tibbers : 8 / 12 / 16 (+4% de la puissance) ⇒ 10 / 15 / 20 (+4% de la puissance)

Dégâts d'attaque de Tibbers : 30 / 45 / 60 (+10% de la puissance) ⇒ 30 / 50 / 70 (+10% de la puissance)

Azir

Rebonjour, les petits oiseaux. Nous surveillons de près les performances d'Azir qui se dirige plutôt vers Tempo mortel qu'Attaque soutenue. Les buffs apportés dans le patch 26.21 ont eu un impact un peu moins important que prévu, alors nous lui accordons un peu plus d'attention. Notez que l'augmentation de la portée d'attaque n'affecte pas sa portée d'attaque avec les soldats : elle ne s'applique que lorsqu'il est limité à ses propres attaques de base !

Stats de base

Portée d'attaque : 525 ⇒ 550

Z - Dresse-toi !

Ratio de dégâts d'attaque à l'impact : 50% ⇒ 67%

Bard

Bard est dans une situation plutôt délicate depuis les nerfs pro apportés plus tôt cette année, et ne s'oriente plus du tout vers les builds AP. Nous augmentons donc légèrement les dégâts de base et le ratio de son A.

A - Lien cosmique

Dégâts : 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+ 80% de la puissance) ⇒ 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (+ 100% de la puissance)

Ezreal

Ezreal a eu du mal à s'exprimer à tous les niveaux de jeu cette année, malgré sa très grosse présence au niveau pro. Maintenant que la saison pro est passée, nous lui accordons quelques buffs pour l'aider à reprendre du poil de la bête au niveau amateur.

Z - Flux essentiel

Dégâts : 80 / 135 / 190 / 245 / 300 (+ 100% des dégâts d'attaque bonus) (+ 90% de la puissance) ⇒ 80 / 135 / 190 / 245 / 300 (+ 115% des dégâts d'attaque bonus) (+ 100% de la puissance)

R - Arc térébrant

Dégâts aux champions : 350 / 550 / 750 (+ 100% des dégâts d'attaque bonus) (+ 110% de la puissance) ⇒ 350 / 600 / 850 (+ 110% des dégâts d'attaque bonus) (+ 120% de la puissance)

Galio

Galio a été un peu faible dernièrement, et nous souhaitons prendre le temps de lui apporter un buff, notamment pour renforcer ses builds bruiser AP plus faibles, plutôt que d'aider uniquement sa version totalement AP actuelle.

Z - Bouclier de Durand

PV du bouclier (affecte également le R) : 7,5 / 9 / 10,5 / 12 / 13,5% de ses PV max ⇒ 8 / 11 / 14 / 17 / 20% de ses PV max

Gnar

Comme Ezreal, Gnar est chouchouté par les pros, mais il n'est pas aussi efficace pour le reste des joueurs. Nous lui offrons donc un petit coup de pouce pour qu'il puisse lancer son boomerang plus fort.

A - Jet de boomerang

/ Jet de rocher

Dégâts du mini : 5 / 45 / 85 / 125 / 165 (+ 125% des dégâts d'attaque) ⇒ 5 / 45 / 85 / 125 / 165 (+ 135% des dégâts d'attaque)

Dégâts du méga : 45 / 90 / 135 / 180 / 225 (+ 140% des dégâts d'attaque) ⇒ 45 / 90 / 135 / 180 / 225 (+ 150% des dégâts d'attaque)

K'Santé

K'Santé est une autre valeur sûre dans la scène professionnelle aux Worlds, mais il n'est pas aussi performant pour tout le monde, surtout en fin de partie où il devient nettement moins efficace, contrairement à la plupart des tanks.

Z - Pour Nazumah !

Mana : 45 / 50 / 55 / 60 / 65 ⇒ 45

Dégâts de base : 45 / 75 / 105 / 135 / 165 ⇒ 45 / 85 / 125 / 165 / 205

Augmentation des dégâts selon le temps de charge de Grand jeu : 10 / 27,5 / 45 / 62,5 / 80% des dégâts ⇒ 10 / 26,25 / 42,5 / 58,75 / 75% des dégâts

LeBlanc

Les dégâts de LeBlanc sont actuellement un peu trop élevés, en particulier sur son A, qui est très fiable. Nous réduisons donc son ratio de puissance pour la rendre moins oppressive, surtout lorsqu'elle prend l'avantage.

A - Sceau de malveillance

Ratio de puissance (initial et marque) : 40% de la puissance ⇒ 35% de la puissance

Maître Yi

Nous surveillons Maître Yi depuis quelques mises à jour, le temps que les buffs, les réinitialisations du délai de récupération de son A, les ajustements ergonomiques et les changements de la méta de la jungle se stabilisent. Nous pensons qu'il reste encore un peu trop puissant et nous souhaitons nerfer principalement son build critique, qui s'est imposé en dépit du build à l'impact.

A - Assaut éclair

Dégâts : 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+ 70% des dégâts d'attaque) ⇒ 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+ 60% des dégâts d'attaque)

Dégâts maximaux sur cible unique : 35 / 70 / 105 / 140 / 175 (+ 122,5% des dégâts d'attaque) ⇒ 35 / 70 / 105 / 140 / 175 (+ 105% des dégâts d'attaque) Rappel : cette compétence peut infliger un coup critique.

Mel



La refonte de Mel a globalement apporté les résultats que nous espérions : elle est légèrement plus forte, mais son taux de bannissement n'est pas trop élevé. Elle reste encore un peu moins puissante qu'un champion standard et pourrait bénéficier d'un peu plus de puissance de feu, c'est pourquoi nous renforçons légèrement son A et son Z.

A - Barrage lumineux

Dégâts des projectiles suivants : 5 / 10 / 15 / 20 / 25 (+ 8% de la puissance) ⇒ 6 / 11 / 16 / 21 / 26 (+ 9% de la puissance)

Dégâts max : 85 / 120 / 165 / 220 / 285 (+65 / 73 / 81 / 89 / 97% de la puissance) ⇒ 90 / 126 / 172 / 228 / 294 (+70 / 79 / 88 / 97 / 106% de la puissance)

Z - Réfutation

Bouclier : 50 / 80 / 110 / 140 / 170 (+ 50% de la puissance) ⇒ 50 / 90 / 130 / 170 / 210 (+ 50% de la puissance)

Riposte : 35 / 40 / 45 / 50 / 55 (+ 10% de la puissance) ⇒ 35 / 45 / 55 / 65 / 75 (+ 10% de la puissance)

Syndra

L'étourdissement de Syndra semble un peu trop fiable, nous allons donc augmenter son coût et son délai de récupération en début de partie. Ces changements sont aussi pensés pour éviter que Syndra ne s'oriente vers des builds d'accélération de compétence et ignore l'investissement en mana.

E - Dispersion des faibles

Coût en mana : 50 ⇒ 60

Délai de récupération : 15 ⇒ 17 / 16,5 / 16 / 15,5 / 15

Vel'Koz

Nous avons commis une petite erreur dans les calculs de Vel'Koz. Et il est très déçu. Ce changement ne devrait pas vraiment avoir d'impact sur sa puissance.

R - Désintégrateur de formes de vie

Total des dégâts : 450 / 700 / 925 ⇒ 450 / 700 / 950

Vi

Maintenant que la saison professionnelle est terminée, nous souhaitons donner un peu plus de puissance à Vi afin d'améliorer ses performances générales.

E - Force implacable

Dégâts : 10 / 30 / 50 / 70 / 90 (+110% des dégâts d'attaque) (+100% de la puissance) ⇒ 10 / 35 / 60 / 85 / 110 (+110% des dégâts d'attaque) (+100% de la puissance)

Objets

Cyclosabre voltaïque

Le Cyclosabre a un peu trop dominé la méta, que ce soit en tant qu'objet létalité à poke ou d'objet universel. Sa puissance générale est plus importante pour les assassins, c'est pourquoi nous réduisons les dégâts de déclenchement.

Firmament - Unique

Dégâts bonus : [9% || 7%] des PV actuels de la cible ⇒ [8% || 6%] des PV actuels de la cible

Classic

Champions

NOUVEAU - Talon

Ce Talon a existé de 2011 à 2016 et était un assassin burst bien plus simple à jouer. Il possède un saut instantané ciblé, un silence, et ne passe pas son temps à faire du parkour. Mais il inflige tout de même beaucoup de dégâts.

Passif - Clémence : les attaques de base de Talon infligent des dégâts supplémentaires aux ennemis affectés par un contrôle de foule.

A - Diplomatie noxienne : la prochaine attaque de Talon inflige des dégâts supplémentaires. Si la cible est un champion, il subit également des dégâts bonus sur la durée.

Z - Ratissage : Talon lance des lames en cône qui infligent des dégâts et ralentissent les ennemis sur leur trajectoire à l'aller et au retour.

E - Écorcheur : Talon se téléporte derrière sa cible. S'il s'agit d'un ennemi, il est brièvement réduit au silence et subit des dégâts bonus pendant plusieurs secondes.

R - Assaut ténébreux : Talon devient invisible et envoie un cercle de lames qui infligent des dégâts à tous les ennemis autour de lui. Pendant les prochaines secondes, il gagne de la vitesse de déplacement. Réactiver la compétence ou effectuer toute action offensive annule l'invisibilité et rappelle les lames, infligeant des dégâts aux ennemis touchés.

NOUVEAU - Udyr

De 2009 à 2022, cette version d'Udyr a parcouru la Faille, mais il ne l'a fait avec le Médaillon d'excitation que pendant une courte période. Ne vous inquiétez pas, le Médaillon est de retour, alors profitez de vos victoires gratuites. Udyr préfère généralement un build AD pour la Posture du tigre, ou un build plus tanky pour la Posture du phénix.

Compétence passive - Agilité du singe : lancer une compétence octroie à Udyr un effet cumulable d'Agilité du singe, qui lui octroie un bonus de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque, jusqu'à une certaine limite.

A - Posture du tigre : Udyr gagne de la vitesse d'attaque bonus pendant un court instant et sa première attaque inflige des dégâts bonus sur la durée. En Posture du tigre, ses attaques infligent des dégâts bonus.

Z - Posture de la tortue : Udyr gagne un bouclier. En Posture de la tortue, il gagne du vol de vie bonus.

E - Posture de l'ours : Udyr gagne un bonus de vitesse de déplacement et peut traverser les unités. En Posture de l'ours, sa première attaque contre un champion l'étourdit. Il peut étourdir à nouveau une même cible après quelques secondes.

R - Posture du phénix : Udyr s'entoure de flammes pendant quelques secondes, infligeant des dégâts aux ennemis proches. En Posture du phénix, sa première attaque, puis chaque troisième attaque, infligent des dégâts à tous les ennemis dans un cône devant lui.

NOUVEAU - Urgot

Urgot a initialement existé sous cette forme de 2010 à 2017. Saviez-vous que, il y a longtemps, une publication communautaire en anglais évoquait la future refonte d'Urgot et mentionnait une forme « claire » et une forme « obscure », ainsi que des « genoux-flingues » ? Je pense que c'est sans doute pour ça que la refonte d'Urgot de 2017 a des genoux flingues, mais comment en être sûr ? Urgot est en quelque sorte un colosse AD. La Manamune est très utile, tout comme les objets tanks comme Cœur gelé, puisque son ultime le place directement au cœur de l'équipe ennemie. Évitez de choisir Alistar avec votre ulti, ou vous pourriez perdre une partie lors des WCG 2010.

Passif - Atténuateur Zaun : les attaques d'Urgot et son A affaiblissent les ennemis touchés, réduisant leurs dégâts pendant plusieurs secondes.

A - Flèche acide : Urgot tire un missile qui inflige des dégâts au premier ennemi touché. S'il vise un ennemi affecté par son E, le missile est à tête chercheuse au lieu d'être une compétence de tir.

Z - Capaciteur terrifiant : Urgot gagne un bouclier. Tant que le bouclier est actif, les attaques d'Urgot et son A infligent un ralentissement aux ennemis.

E - Charge corrosive : Urgot lance une grenade qui explose pour affaiblir les ennemis dans la zone, leur infligeant des dégâts et réduisant leur armure pendant plusieurs secondes.

R - Inverseur de position hyper-cinétique : Urgot canalise sur un ennemi, le neutralise et gagne des résistances bonus. Si la canalisation se termine, ils échangent leur place et son ennemi subit un ralentissement pendant quelques secondes.

NOUVEAU - Xerath

Cette version de Xerath n'a pas duré longtemps, n'existant que de 2011 à 2014, mais elle se caractérisait par un style de jeu unique : celle d'un véritable tank de siège, capable de pulvériser ses adversaires à distance tout en restant immobile. Xerath est un mage artilleur AP pur et dur.

Passif - Forme transfigurée : Xerath gagne de l'armure bonus équivalente à une partie de sa puissance.

A - Rayon arcanique : Xerath déclenche un rayon d'énergie, infligeant des dégâts à tous les ennemis sur une ligne.

Z - Lieu de puissance : Xerath s'immobilise, gagnant de la pénétration magique bonus et de la portée supplémentaire pour ses compétences. S'il utilise une commande de déplacement, il met fin à Lieu de puissance et bénéficie d'un bref bonus de vitesse de déplacement.

E - Chaînes du mage : Xerath inflige des dégâts et affaiblit un ennemi ciblé. Lancer une compétence sur un ennemi marqué l'étourdit.

R - Barrage arcanique : Xerath fait exploser les ennemis dans une zone à proximité. Barrage arcanique peut être lancé trois fois avant d'entrer en phase de récupération.

Corrections de bugs

Les répliques ont été rétablies pour les attaques de base et les lancements de compétences de Swain.

Swain ne se révèle plus depuis le brouillard de guerre pendant sa Nuée de corbeaux (R).

Correction de l'apparence de Swain lors des contrôles de foule de type projections en l'air.

Correction des effets visuels incorrects de Décrépitude (A) de Swain.

Le Rugissement majestueux (E) de Volibear n'est plus visible dans le brouillard de guerre.

Les répliques ont été rétablies pour les compétences de la forme humaine d'Elise.

Correction de l'apparence d'Elise lors des contrôles de foule de type étourdissements et projections en l'air.

Correction d'un bug à cause duquel une partie des effets sonores de la Charge dévastatrice (E) de Hecarim n'était pas jouée.

Correction des effets visuels incorrects d'Augure de Mort (R) de Yorick.

ARAM du chaos

Nous sommes de retour avec de nouveaux contenus et des ajustements d'équilibrage pour l'ARAM du chaos ! Quatre nouvelles têtes d'affiche montent sur scène, offrant de nouvelles façons de jouer. Que vous cherchiez à prendre un nouveau départ avec Arcade, à protéger votre équipe avec La Ilusión, à faire fortune avec Séducteurs ou à trouver l'optimisation parfaite avec Maestro, nous sommes impatients de vous faire découvrir ce spectacle.

Nous avons également suivi de près la façon dont ce nouveau set a été accueilli et nous avons pris en compte vos commentaires. Les tourelles tombent un peu trop vite, ce qui ralentit à peine les ennemis et ne permet guère, voire pas du tout, de gagner du temps pour leurs équipes. Nous expérimentons des modifications sur les tourelles et renforçons leurs défenses afin que les parties ne se terminent pas trop rapidement.

Les tanks ont eu particulièrement du mal à suivre le mouvement, c'est pourquoi nous introduisons quatre nouvelles optimisations pour les tanks, afin d'aider nos champions les plus robustes à rester dans la mêlée. Nous procédons également à de nouveaux ajustements d'équilibrage des champions afin d'apporter un coup de pouce à certains champions en difficulté, tout en réduisant l'efficacité de quelques autres trop performants. Nous allons enfin réduire la puissance d'Abeille bondissante et de Ça va faire boum, qui infligeaient un peu plus de dégâts que souhaité.

Comme d'habitude, merci de jouer et n'hésitez pas à nous faire part de vos retours !

Champions

Brand

Dégâts subis : 110% ⇒ 105%

Ekko

Ténacité : 20% ⇒ 10%

Gwen

Dégâts subis : 100% ⇒ 105%

Jax

Dégâts subis : 97% ⇒ 100%

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Lux

Modificateur des boucliers : 80% ⇒ 100%

Sivir

Dégâts infligés : 93% ⇒ 95%

Dégâts subis : 105% ⇒ 100%

Yasuo

Bonus de vitesse d'attaque total : 2,5% ⇒ 0%

Yone

Dégâts subis : 97% ⇒ 100%

Dégâts infligés : 105% ⇒ 100%

Zaahen

Dégâts subis : 100% ⇒ 105%

Ziggs

Dégâts subis : 120% ⇒ 110%

Optimisations

NOUVEAU Fortification

Vous gagnez 20 armure, puis votre armure bonus augmente de 25%.

NOUVEAU Garde mystique

Vous gagnez 20 résistance magique, puis votre résistance magique bonus augmente de 25%.

NOUVEAU Bavure

Périodiquement, vous projetez automatiquement de la bave, infligeant des dégâts magiques aux ennemis proches. Si vous touchez un champion, vous invoquez un blob qui vous rend des PV quand vous marchez dessus.

NOUVEAU Présence vraiment immuable

Vous gagnez de l'armure, de la résistance magique et de la ténacité bonus. Ce bonus augmente lorsque vous avez moins de 40% de vos PV max.

Ça va faire boum

Dégâts : 50 - 200 + 50% des dégâts d'attaque + 30% de la puissance ⇒ 50 - 175 + 40% des dégâts d'attaque + 25% de la puissance

Abeille bondissante

Pourcentage de dégâts d'attaque de base : 50 - 100% ⇒ 60%

Expiation

Délai de récupération : 90 sec ⇒ 70 sec

Têtes d'affiche

NOUVEAU Arcade

Vous obtenez des jetons en réalisant des éliminations. Dépensez 4 jetons pour revenir à la vie après avoir été éliminé.

NOUVEAU Séducteurs

Les optimisations octroient des PO supplémentaires.

NOUVEAU La Ilusión

Les alliés lâchent une bougie à leur mort. Ramassez-la pour octroyer un bouclier à vous-même ainsi qu'aux alliés à proximité.

NOUVEAU Maestro

Vous permet de choisir parmi 4 optimisations.

True Damage

Enclume prismatique : limitée à 1 par équipe et par partie

Superfans

Expérience bonus : 30% ⇒ 60%

Systèmes

Plaques de tourelle

Les tourelles du mode ARAM du chaos disposent désormais de 120 armure et de 120 résistance magique, et leurs résistances ne diminuent plus au fil de la partie.

Les tourelles extérieures et d'inhibiteur du mode ARAM du chaos disposent désormais de plaques de tourelle. Les plaques de tourelle divisent la barre de PV en trois parties. Chaque plaque détruite rapporte 100 PO, réparties entre les membres de l'équipe se trouvant à proximité. À la destruction d'une plaque, la tourelle reçoit un buff Pavois qui lui octroie 60 à 80 de résistances par champion à proximité.

Corrections de bugs

Correction d'un bug à cause duquel Pantheon pouvait ignorer l'effet de recul de Danse avec la mort.

Correction d'un bug à cause duquel Axiome arcanique octroyait une réduction du délai de récupération des compétences ultimes qui n'étaient pas encore en phase de récupération.

Correction d'un bug à cause duquel Ça boomerang ? ne se déclenchait pas correctement.

Correction d'un bug à cause duquel Kindred ne recevait pas le bouclier de Forme finale.

Correction d'un bug à cause duquel les Flèches des Yun Tal ne gagnaient pas de chances de coup critique bonus avec Arme de la destinée.

Correction d'un bug visuel affectant le canon de Bilgewater et certains champions.

Correction d'un bug à cause duquel Kled obtenait plus d'accélération que prévu grâce à Ruée des braves.

Correction d'un bug à cause duquel Nidalee pouvait utiliser Javelot sous sa forme de couguar avec Division de projectile.

Correction d'un bug à cause duquel les Effigies de Fiddlesticks étaient permanentes avec Canon de verre.

Correction d'un bug à cause duquel Dispersion des faibles de Syndra ne fonctionnait pas avec Sniper.

Correction d'un bug à cause duquel Anivia pouvait lancer son A sans délai de récupération avec Sniper.

Correction d'un bug empêchant Soins meurtriers d'infliger tous ses dégâts si l'utilisateur disposait d'omnivampirisme.

Correction d'un bug affectant la bulle d'aide d'Adaptation.

Correction d'un bug à cause duquel Arme de la destinée ne pouvait pas s'appliquer aux objets uniques comme la Coiffe de Wooglet.

Correction d'un bug visuel à cause duquel certaines optimisations d'Âme de dragon n'affichaient pas les effets visuels.

Correction d'un bug à cause duquel Lucioles affichait des bulles d'aide de dégâts incorrectes.

ARAM

Champions

Kalista

Dégâts infligés : 110% ⇒ 105%

Dégâts subis : 90% ⇒ 100%

Arena

Nous avons également prévu une série d'ajustements d'équilibrage pour l'Arena dans ce patch, avec des nerfs pour les champions les plus puissants ou les plus dominants de la méta, ainsi que des buffs pour les champions plus faibles et des options de jeu alternatives (comme Bel'Veth AP, Tristana AP ou un A explosif pour Lulu) ! Nous avons également modifié certains objets afin que celles et ceux d'entre vous qui aiment élaborer des stratégies originales disposent de nouvelles options un peu folles !

Champions

Annie

Remarque : Annie bénéficiera également des ajustements d'équilibrage hors Arena mentionnés ci-dessus. La barre des PV de son ours gagne des PV à chaque niveau ainsi qu'un ratio de PV bonus. Les attaques de base de Tibbers sont déjà modifiées dans Arena, donc ce changement n'est pas appliqué dans ce mode.

R - Invocation : Tibbers

Dégâts de base du halo de Tibbers : 15 / 20 / 25 ⇒ 10 / 15 / 20 (Cela correspond désormais aux ajustements de la Faille de l'invocateur)

Azir

Remarque : Azir bénéficiera également des ajustements d'équilibrage hors Arena mentionnés ci-dessus. Sa portée d'attaque de base augmente précisément de 525 à 550. Le modificateur d'effet à l'impact sur son Z est déjà ajusté à 100% dans Arena, donc ce changement n'est pas appliqué dans ce mode.

Z - Dresse-toi !

Ratio de dégâts d'attaque bonus : 0% ⇒ 30%

Bel'Veth

R - Banquet infini

Ratio de puissance par effet cumulé : 0% ⇒ 1%

Braum

Compétence passive - Coups étourdissants

Durée d'étourdissement : 1,25 / 1,5 / 1,75 sec ⇒ 1 / 1,25 / 1,5 sec

Cho'Gath

R - Festin

PV par effet cumulé : 100 / 150 / 200 ⇒ 80 / 120 / 160

Kayn (Rhaast)

A - Moisson cruelle

Ratio de PV max en dégâts d'attaque bonus : 2,5 ⇒ 1,5

Lulu

A - Duo éclatant

Dégâts au second impact : réduction de 25% ⇒ augmentation de 25%

Nami

Z - Flux et reflux

Ratio de puissance des dégâts : 65% ⇒ 50%

Dégâts de base : 30 ⇒ 25

Soins de base : 40 ⇒ 30

Séraphine

A - Note aiguë

Ratio de puissance : 40% ⇒ 50%

Skarner

Z - Bastion sismique

Délai de récupération : 9 / 8,75 / 8,5 / 8,25 / 8 sec ⇒ 9 / 8 / 7 / 6 / 5 sec

Sona

Z - Aria de persévérance

Ratio de puissance des soins : 30% ⇒ 20%

Taric

E - Éblouissement

Délai de récupération : 19 / 17,5 / 16 / 14,5 / 13 sec ⇒ 16 sec

Tristana

Z - Saut roquette

Ratio de puissance : 80% ⇒ 120%

Vayne

Z - Carreaux d'argent

Ratio de PV max : 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6% ⇒ 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5%

Vladimir

Compétence passive - Pacte de sang

Ratio de puissance en PV : 160 ⇒ 130

Ratio de PV en puissance : 3,33% ⇒ 2%

Yorick

P - Berger des âmes

Ratio de dégâts d'attaque de la goule de Brume : 15% ⇒ 20%

Réduction des PV de la goule de Brume : 30% ⇒ 20%

Objets

Diadème musical :

Ratio de soins d'Accord en fonction du mana : 0,8% ⇒ 1,6%

Gantelet givrant

Ratio d'armure bonus de Lame enchantée : 0% ⇒ 25%

Dent de Nashor

Ratio de l'efficacité des soins et boucliers de Morsure d'Icathia : 0% ⇒ 150%

Perplexité

Régénération de base du mana : 0 ⇒ 500%

Sculpteur de rune

Ratio de puissance par projectile : 8% ⇒ 7%

Chimico-scaphandre turbo

Soins : 20% des PV max ⇒ 16%

Systèmes

Buff global dans le mode Arena

Bonus d'accélération de compétence pour les champions à distance : 20 ⇒ 10

Limite de téléchargement de replay

La limite de téléchargement des replays a été modifiée : elle passe de 10 par heure à 50 par jour.

Il y a quelques patchs de cela, nous avons mis en place une limite de téléchargement des replays pour empêcher une utilisation abusive à grande échelle des replays téléchargés par des personnes mal intentionnées utilisant des applications de génération de code afin d'extraire des milliers et des milliers de replays. Nous avons opté pour une limite basée sur le temps afin de permettre aux créateurs de continuer à produire du contenu, tout en empêchant les téléchargements massifs à des fins d'exploitation. Nous mettons en place une limite quotidienne, afin de rendre les replays plus accessibles aux membres de la communauté qui en ont besoin, tout en limitant les risques pour l'intégrité du jeu.

Musique interactive de DJ Sona

Nous mettons à jour la musique interactive de DJ Sona afin de la rapprocher davantage de sa version originale. L'implémentation musicale de la version originale de 2015 mobilisait beaucoup de ressources et n'était pas viable sur le long terme. C'est pourquoi nous avons optimisé tout ce système en 2018.

Toutefois, depuis 2018, nous avons apporté plusieurs modifications à la façon dont nous implémentons les systèmes musicaux dans League et nous avons amélioré nos méthodes d'optimisation. Avec la sortie de la variante fantastique du skin, nous mettons à jour le skin DJ Sona existant qui, bien qu'il ne soit pas une recréation fidèle à 100% de la version originale, retranscrit les intentions du système musical d'origine. Les fonctionnalités suivantes seront ajoutées :

À chaque utilisation de la compétence de Sona, la musique réagira en débloquant une couche musicale supplémentaire, progressant ainsi vers une piste complète.

En cas d'élimination de Sona, les couches musicales seront réinitialisées et disparaîtront. Utiliser de nouveau les compétences permettra d'ajouter à nouveau ces couches musicales.

En utilisant votre R aux niveaux 6, 11 et 16, la musique change de niveau pour diffuser des playlists plus dynamiques.

Les couches musicales interactives persistent à tous les niveaux.

Nous avons également corrigé le comportement des boutons d'activation et de désactivation du son dans l'interface HUD, qui étaient jusqu'à présent peu fiables et ne répondaient pas correctement, afin qu'ils fonctionnent de la même manière pour tous les autres champions dont la musique peut être désactivée.

Nous sommes ravis de vous annoncer que, cette fois-ci, nous collaborons avec underscores, une productrice de musique électronique et DJ américaine de renom, pour faire monter Sona sur scène aux côtés de True Damage, KDA et HEARTSTEEL.

Corrections de bugs et améliorations

Lorsqu'une violation des règles dans la sélection des champions sera confirmée, un vote visant à mettre fin à la partie sera désormais proposé si la confirmation intervient dans les 60 secondes suivant le début de la partie, au lieu de se contenter de sanctionner le fautif après la partie.

Correction d'un problème affectant le fonctionnement du Z d'Illaoi lorsqu'un bouclier antisorts était actif.

Skins et chromas à venir

Les skins suivants sortiront au cours de ce patch :

Neeko Café Chouchous et Zoé Café Chouchous

DJ Sona remix ultime





Les chromas suivants sortiront au cours de ce patch :