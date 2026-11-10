LoL : Ce que nous savons sur le patch 26.23

Retrouvez un aperçu de ce qui vous attend avec la mise à jour 26.23 de LoL du 18 novembre 2026 dans cet article (nerfs, buffs et ajustements).

Le patch 26.23 de LoL sera bientôt d'actualité sur les serveurs live du MOBA. Comme à son habitude, Matt "Riot Phroxzon" Leung-Harrison nous offre un aperçu des changements qui arriveront le mercredi 18 novembre 2026 sur League of Legends.

Ce que nous savons sur les notes de patch 26.23 de League of Legends

Riot "Phroxzon" a présenté les grandes lignes de la prochaine mise à jour de LoL, la 26.23, en rappelant qu'il s'agira de l'avant-dernier patch de l'année. Le développeur entend continuer de réduire les effets néfastes de la scène professionnelle sur certains champions, tout en réduisant la puissance de ceux qui génèrent de trop grandes frustrations.

Ainsi, Mel, bien que stable, n'est pas souvent bannie. Cela signifie t-il qu'il est moins éprouvant de jouer face à elle ? Pour obtenir la réponse, Riot Games propose de lui accorder quelques améliorations, dans l'optique qu'elle puisse se situer à un niveau de puissance normal concernant la courbe d'apprentissage pour un champion de ce type. Cependant, le développeur restera attentif à ses capacités lorsqu'elle est sélectionnée sur la voie du bas.

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D'un autre côté, des piliers historiques de la scène professionnelle vont recevoir des buffs pour être plus abordables à un niveau de jeu moyen, à l'instar d'Ezreal, car ils évoluent difficilement dans des environnements non coordonnés. Au contraire, Maître Yi, Syndra et LeBlanc vont faire l'objet d'un nerf, tout comme le cyclosabre voltaïque jugé un peu trop puissant.

D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter l'aperçu du patch 26.23 de LoL ci-dessous.

Aperçu du patch 26.23 de LoL

Champions

Buffs

Akshan

Annie

Azir

Bard

Ezreal

Galio

Gnar

K'Santé

Mel

Vel'Koz

Vi

Nerfs

LeBlanc

Maître Yi

Syndra

Systèmes

Nerfs