LoL : 2027 marquera un tournant dans l'histoire du MOBA, des refontes majeures ont été annoncées

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 décembre 2025 à 12h08
Riot Games a de grandes ambitions pour LoL en 2027. Le développeur a révélé en décembre 2025 une partie de ses projets, et des refontes importantes sont en cours de préparation.
LoL : 2027 marquera un tournant dans l'histoire du MOBA, des refontes majeures ont été annoncées
La première saison de LoL en 2026 s'annonce riche en nouveautés, notamment au niveau du gameplay, avec l'arrivée des quêtes de rôle, des lampes féériques, ou encore de la surcroissance cristalline. Après avoir présenté ce qui arrivera en début d'année prochaine, les développeurs ont brièvement évoqué 2027, et il s'avère qu'une refonte massive est au programme.

Un nouveau client, une carte retravaillée et d'autres ajustements arriveront en 2027 sur LoL

En 2027, les joueurs de LoL devront s'acclimater à de grands changements. En effet, Riot Games se prépare à une refonte importante à plusieurs niveaux. Des « visuels entièrement nouveaux » arriveront sur la Faille de l'Invocateur, et un nouveau client va faire son entrée, dans l'optique qu'il ne s'ouvre plus depuis un launcher séparé. En plus de cela, le gameplay changera, de façon à améliorer l'expérience des nouveaux venus sur le MOBA. 
On nous demande souvent si nous allons faire un League of Legends 2 un jour, et la réponse a toujours été et reste non. [...] Nous avons toujours été engagés à améliorer et mettre à jour League en permanence, que ce soit avec de nouveaux modes de jeu, des mises à jour de champions, l'équilibrage du jeu toutes les deux semaines, et ainsi de suite. 

Les développeurs ne sont pas encore prêts à divulguer certains détails (et cela peut se comprendre), mais la vidéo partagée ci-dessous a pour vocation de présenter les grandes lignes. Pour résumer, voici à quoi vous pouvez d'ores et déjà vous attendre :
  • refonte complète de la carte
  • nouveau gameplay
  • nouveau client hors-jeu
  • quelques changements aux runes et à la manière dont vous faites certains choix gratuits dans le jeu
  • des facilités pour intégrer les nouveaux joueurs
2027-lol
Riot Games a indiqué qu'il y aura « encore un peu plus » dans cette vaste mise à jour que ce qui est actuellement partagé, et selon le média Bloomberg, il s'agira sans doute de la plus grande mise à jour de l'histoire du jeu en 16 ans. Malheureusement, il faudra patienter une année pour découvrir cette refonte majeure, dont les détails seront probablement partagés progressivement en 2026. En attendant, préparez-vous à la première saison de l'an prochain, qui démarrera au début du mois de janvier.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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