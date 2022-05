Little Witch in the Woods : MàJ 1.6.21.0 du 27 mai, tous les détails

Mise à jour 1.6.21.0 du 27 mai de Little Witch in the Woods Correction d'un problème lié au curseur, disparaissant de l'écran titre lors du retour au titre.

Correction d'un problème lié à l'affichage du guide, notamment lors de l'ouverture du stockage.

Correction d'un problème lié au HUD, ne se fermant pas lors de l'ouverture de la note de quête.

Little Witch in the Woods est arrivé au courant du mois de mai 2022 en accès anticipé. Le titre de SUNNY SIDE UP invite les joueurs et les joueuses à incarner une jeune apprentie sorcière devant effectuer diverses quêtes et elle est amenée à rencontrer différents personnages. Avec sa direction artistique Pixel Art et son gameplay reposant, Little Witch in the Woods est considéré comme un « wholesome games ».D'ailleurs, Little Witch in the Woods vient tout juste d'accueillir une nouvelle mise à jour. Celle-ci est essentiellement corrective. Mais sans plus tarder, découvrezSi vous débutez l'aventure Little Witch in the Woods, sachez que nous vous avons préparé plusieurs guides afin de vous aider dans les quêtes principales et nous vous indiquons comment récupérer le balai (Witch's Broom) :est actuellement disponible en, via la plateforme Steam et via le Game Pass. À l'heure actuelle, la version 1.0 dene dispose pas de date de sortie précise.