Little Witch in the Woods : Comment réparer la fontaine du village ?

Little Witch in the Woods, réparer la fontaine du village Wisteria

Quête principale : « Repairing the Fountain »

Branche (« Branch ») : 10

Pierre (« Stone Fragments ») : 10

Boue (« Mud ») : 10

Backed Tinkle Spider (obtenu en mettant 2 Tinkle Spider dans le Roaster)

One Eye Frog Roast (obtenu en mettant 2 One Eye Frog dans le Roaster)

Little Mandrake Roast (obtenu en mettant 4 Little Mandrake dans le Roaster). Vous pouvez obtenir des « Little Mandrake » (« mandragore », en français), dans la zone « Green Forest Depths ».



Disponible en accès anticipé depuis le mois de mai,propose aux joueurs et aux joueuses de traverser le prologue ainsi que le premier chapitre du jeu. Celui-ci se termine, d'ailleurs, sur la quête principale : « Repairing the Fountain » (« Réparer la fontaine », en français). Dans ce nouveau guide, nous vous donnonsNotez que l'accès anticipé de Little Witch in the Woods ne propose, actuellement, pas la langue française. Ainsi, vous retrouverez, dans nos guides, plusieurs mentions anglaises, notamment en ce qui concerne les ressources et les items. Ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement.Après avoir débarrassé le village des vignes (« prickly vines »), Kyla, la charpentière, fera son grand retour à Wisteria. Ce PNJ vous demandera alors de l'aide pour reconstruire sa maison ainsi que celle de Roy, un autre personnage.Dès que vous aurez terminé la maison de Roy, vous pourrez débuter la dernière quête principale de l'accès anticipé, et donc du premier chapitre, de. C'est Enite qui vous donnera ladite quête, nommée en anglaisVous devez, tout d'abord, aller parler à Kyla. Afin de, la charpentière vous demandera de lui rapporter un certain nombre de ressources :Partez en quête de ces éléments, et rapportez-les à Kyla une fois que vous possédez toutes les ressources demandées. Finalement, la charpentière souhaite que vous confectionniez la potion dite « Firecraker Potion ». Vous pourrez obtenir la recette de cette décoction en parlant à Diane puis en l'achetant via le « Witch's Catalogue » contre 10 Luna Coins.Afin de préparer cette nouvelle potion, il vous faut les éléments suivants :Une fois que vous avez rassemblé ces éléments, mettez le tout dans le chaudron (« Witch's Pot »). Paramétrez le feu sur le niveau 3 et veillez à remuer depuis la droite. Si vous avez bien suivi ces étapes, vous obtiendrez alors la décoction « Firecraker Potion ».Dès lors, il vous suffit de retourner au village de Wistera et d'aller voir Enite. À la nuit tombée, tous les personnages decélébreront la réparation de la fontaine ainsi que votre avancement sur le jeu.Si vous débutez l'aventure, sachez que nous vous avons concocté plusieurs guides afin de vous aider :Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC (Steam) et via le Game Pass. Le studio de développement, SUNNY SIDE UP, n'a, malheureusement, pas encore donné de date de sortie précise pour la version 1.0 du soft.