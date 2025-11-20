Les adieux émouvants des développeurs de Kingdom Come Deliverance 2 laissent présager une suite

Alors que le dernier DLC de Kingdom Come: Deliverance 2 vient de sortir, marquant la fin d'une épopée médiévale, Warhorse Studios ne perd pas de temps. Un message cryptique du lead designer suggère déjà l'arrivée imminente d'un tout nouveau projet.
C'est une page majeure qui se tourne pour les amateurs de réalisme historique et de jeux de rôle exigeants. Avec le déploiement officiel de Mysteria Ecclesia
, l'ultime contenu téléchargeable pour Kingdom Come: Deliverance 2
, Warhorse Studios met un point final au support narratif de son titre phare
. L'aventure médiévale qui a tenu en haleine des milliers de joueurs arrive à son terme, mais comme c'est souvent le cas dans l'industrie vidéoludique, la fin d'un cycle annonce immédiatement les prémices du suivant. C'est au cœur même de la communauté, sur le serveur Discord officiel
du studio, que l'information a commencé à circuler, portée par les mots lourds de sens de Prokop Jirsa.
Des adieux qui cachent une promesse
Le lead designer de Kingdom Come: Deliverance 2
a tenu à adresser un message personnel aux joueurs qui ont soutenu le studio tout au long de cette année chargée. Dans une déclaration empreinte de gratitude, il souligne l'importance cruciale des retours communautaires dans le processus de développement
.
Vous nous avez aidés à façonner et à peaufiner ce jeu, ainsi que tous ses DLC, pour en faire ce qu'il est devenu. Je tiens juste à vous dire merci, sincèrement.
Cependant, ce ne sont pas ces remerciements qui ont enflammé la toile, mais bien la petite phrase glissée juste après, tel un indice laissé à dessein pour les plus curieux
. Prokop Jirsa a ajouté une mise en garde intrigante :
Ne quittez pas cet endroit tout de suite. Il y a quelque chose de nouveau à l'horizon, et je serais heureux de vous avoir avec nous pour la suite.
Cette déclaration a eu l'effet d'une bombe. Si elle confirme sans détour que le studio est prêt à dévoiler sa prochaine étape, la nature exacte de ce projet reste floue. S'agit-il d'une suite directe aux aventures d'Henry ?
D'une nouvelle propriété intellectuelle conservant l'ADN du studio ? Les spéculations vont bon train.
Un développement actif depuis janvier
Ce teasing n'est pas totalement anodin ni isolé. En se penchant sur le rapport financier d'octobre du studio, nous découvrons que Warhorse a confirmé travailler sur de nouveaux jeux depuis janvier de cette année
, soit juste avant le lancement de Kingdom Come: Deliverance 2 en février. Le studio n'a donc pas attendu la fin du cycle de vie de son RPG pour anticiper l'avenir.
Vikings ou suite directe ?
Sur Reddit
, la communauté s'active pour décrypter le message. Le commentaire le plus plébiscité résume bien l'état d'esprit général : « Ne voulait-il pas simplement dire un autre jeu Warhorse Studios ? Mais bien sûr, ce serait incroyable s'il voulait dire quelque chose en lien avec Kingdom Come: Deliverance
». Plusieurs théories émergent, allant de la continuation de l'histoire du protagoniste actuel à un changement radical de décor, certains évoquant même l'univers des Vikings
.
Si le sujet précis reste un mystère, une chose est certaine : Warhorse a fermement déclaré vouloir rester dans l'espace du RPG qu'il maîtrise à merveille
. Que ce prochain titre prenne des années à arriver ou qu'il soit dévoilé prochainement, les joueurs ont désormais la certitude que les créateurs de cette saga ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers.
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, que faire avec les nids
ou comment trouver un lit pour dormir
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