Kingdom Come: Deliverance 2 va bientôt recevoir un patch majeur avec plus de 1 000 corrections de bugs

Les développeurs souhaitent rapidement améliorer l'expérience de Kingdom Come: Deliverance 2, en proposant une mise à jour massive.
Disponible depuis un mois, Kingdom Come: Deliverance 2
est un vrai succès. Le titre a vendu plus de deux millions de copies et les retours sont excellents
. Avant d'ajouter du contenu, comme le mode hardcore, les développeurs vont corriger les soucis, avec une mise à jour comprenant plus de 1 000 correctifs.
Une mise à jour colossale après cinq mois de travail
Warhorse Studios continue d'améliorer Kingdom Come: Deliverance 2 avec un prochain patch massif. Selon Tobias Stolz-Zwilling, responsable des relations publiques mondiales du studio, qui s'est entretenu avec tech4gamers
, cette mise à jour comprendra plus de 1 000 corrections de bugs et représente plus de cinq mois de travail.
Une partie de l'équipe travaille donc dessus depuis la fin de l'année 2024, bien avant son lancement.
Bien que le jeu soit sorti dans un bien meilleur état que son prédécesseur, Kingdom Come: Deliverance 2 n'échappe pas à quelques soucis techniques
. Ce patch vise à résoudre ces problèmes et à améliorer l'expérience globale des joueurs.
Des améliorations au-delà des corrections de bugs ?
Si cette mise à jour se concentre sur les corrections, certains joueurs espèrent également des améliorations de gameplay et des ajustements de qualité de vie. Pour le moment, Warhorse Studios n'a pas précisé si d'autres nouveautés accompagneront ce patch, mais l'ampleur du travail laisse penser que des optimisations plus profondes pourraient être intégrées
, pour améliorer les points les plus importants. Nous ne savons néanmoins pas quand ce patch arrivera, probablement d'ici quelques jours.
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commentaires (2)
On apprend rien avec votre article. Merci encore
Je peux presque affirmé qu'il y aura le mode barbier, les courses et le mode hardcore... Puis l'outil de modelage pour pciste et à suivre été 1er dlc, automne 2nd dlc et Hiver 3ieme dlc.
Il y a une feuille de route. Faites votre taf. Lol