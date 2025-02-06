Kingdom Come: Deliverance 2 : Quel est le niveau maximum (level cap) ?

Si vous vous demandez quel est le niveau maximum atteignable dans Kingdom Come: Deliverance 2, vous voici au bon endroit. Retrouvez toutes les informations concernant le level cap du RPG médiéval dans notre article.
Kingdom Come: Deliverance 2
est un RPG développé par Warhorse Studios, et est très poussé, comme le premier opus dans l'approche des compétences, avec de nombreuses statistiques à faire progresser au fil de cette nouvelle aventure. Évidemment, qui dit compétences à améliorer, dit expérience à gagner. C'est pourquoi certains joueurs se demandent quel est le niveau maximum des compétences dans Kingdom Come: Deliverance 2 (ou level cap)
, afin de savoir quand ces derniers seront bloqués par la progression.
Quel est le niveau maximum (level cap) de Kingdom Come: Deliverance 2 ?
Après avoir joué un peu, et vous être baladé dans le menu, vous verrez peut-être que toutes vos statistiques n'ont pas le même niveau
. Vous vous demanderez surement quelle est la limite du niveau maximal de ces compétences
, notamment celles qui vous intéressent le plus, selon votre gameplay ou le style de personnage que vous souhaitez qu'Henry devienne.
Sachez qu'il y a bien un level cap dans Kingdom Come: Deliverance 2
. Vous pouvez gagner des niveaux jusqu'à une certaine limite : 30. Selon notre expérience et les différents retours que nous avons pu récolter, aucune statistique ne peut dépasser le niveau 30, que ce soit pour les statistiques, les compétences et le niveau principal d'Henry
.
Au-delà de cette limite, vous ne progresserez plus. Mais cela signifie aussi qu'à terme, si vous vous engagez dans une aventure longue et décidez de tenter de le finir à 100 %, vous pourrez maximiser vos compétences et tenter d'atteindre le niveau maximum partout
, ce qui sera évidemment très long, comme vous vous en doutez.
Enfin, pour conclure, notre que vous pouvez consulter à tout moment vos statistiques, pour suivre votre progression, par le biais de l'inventaire, dans la section dédiée. Vous pouvez également réinitialiser les perks si jamais votre build ne vous plaît pas.
En attendant, vous retrouverez nos guides de Kingdom Come: Deliverance 2
, comme celui qui vous explique comment trouver rapidement un cheval
, ou encore comment devenir riche
. Si besoin, il y a également des codes de triche KCD2
.
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