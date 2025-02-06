Kingdom Come: Deliverance 2 : Codes de triche et cheat codes, comment les activer pour tricher ?

Des codes de triche sont disponibles dans Kingdom Come: Deliverance 2, et nous vous expliquons comment les utiliser pour tricher.
Kingdom Come: Deliverance 2
, comme la licence GTA notamment pour ne citer que cet exemple, propose quelques codes de triche
à ses joueurs. Ces derniers pourront les entrer en jeu et profiter de divers bonus, plus ou moins intéressants, pour se faciliter l'aventure ou juste s'amuser quelques minutes. Si vous ne les connaissez pas par cœur, voici la liste de tous les cheat codes de Kingdom Come: Deliverance 2
, et surtout, comment les activer.
Liste des codes de triche de KCD2
Vous retrouverez ci-dessous, toutes les commandes de Kingdom Come: Deliverance 2, qui font office de codes de triche
.
|Liste des commandes
|Effets
|wh_cheat_money
|Ajoutez une valeur après le code pour vous obtenir des Groschen
|we_sys_nosavepotion = 1
|Sauvegarde votre jeu, même si vous n'avez pas de Schnaps du sauveur.
|wh_cheat_additem
|Cela vous permet d'ajouter un objet à votre inventaire en entrant un code d'objet après cette commande de la console. (liste ci-dessous)
|wh_plshowfirecursor 1
|Garde votre réticule, même lorsque vous visez.
|cl_fov
|Ajoutez une valeur après le code. Permet de régler votre FOV.
|wh_pl_lockpickingshakeoverride = 0
|supprime les secousses lors des tentatives de verrouillage.
|wh_ui_showhud = 0
|Supprime tous les éléments du HUD.
|wh_horse_lumpgravitymult = 0
|En changeant le chiffre, vous modifiez le niveau de gravité qui affecte votre cheval. -1 signifie que vous entrerez en orbite.
|wh_lockpickingdof = 50
|Augmentation de la durée pendant laquelle vous pouvez faire un crochetage avant que votre crochet ne se brise.
|wh_rpg_oneshotkill = 1
|Permet de tuer tous les ennemis en un coup. Mais vous mourrez au premier également.
|wh_rpg_getLocation
|Obtenir les coordonnées de l'endroit où l'on se trouve.
|goto (coordinates)
|Apparaître à un endroit précis du jeu.
|cheat_set_wanted_level=0
|Supprime toutes les recherches vous concernant.
|wh_horse_StealCurrentHorse
|Transformez le cheval volé sur lequel vous êtes assis en votre propre cheval.
Pour les objets, voici les ID :
- Schnaps du sauveur faible → 928463d9-e21a-4f7c-b5d3-8378ed375cd1
- Poulet cuit → 4eed0a2b-1233-40b4-88f5-7f67de916b58
- Décoction de souci faible → B38c34b7-6016-4f64-9ba2-65e1ce31d4a1
- Crochet → 8d76f58e-a521-4205-a7e8-9ac077eee5f0
- Saucisse fumée → 29a4f58e-6e00-4f9c-9273-1a76e0eccff0
- Bandage → 9fa3000e-3807-48a8-bed8-81427f0bda55
- Kit de réparation d'armure → 167eb312-0e9d-4c2f-8ce3-56c32f5a84cb
- Kit du forgeron → C707733a-c0a7-4f02-b684-9392b0b15b83
- Kit du cordonnier → 238538b5-cd3e-460e-8e85-52c820edb716
- Kit du tailleur → 9f7a0c0a-6458-4622-9cc5-2f4dd4898b50
Entrer l'un des cheat codes
ci-dessus vous donnera directement les bonus indiqués dans Kingdom Come: Deliverance 2
.
Comment entrer et activer un code de triche sur Kingdom Come: Deliverance 2 ?
Pour utiliser un code de triche dans Kingdom Come: Deliverance 2
, vous allez devoir activer la console de commandes. Celle-ci doit d'abord être activée via Steam en suivant ces étapes.
- Dans votre bibliothèque Steam, faites clic droit sur Kingdom Come: Deliverance 2 et allez dans « Propriétés »
- Dans les options de lancement, indiquez « -devmode »
- Fermez la fenêtre et lancez le jeu
Il faudra ensuite cliquer sur la touche ~ pour ouvrir la fenêtre de la console, mais si vous jouez avec un clavier AZERTY, la touche sera ² (juste au-dessus de la touche TAB).
Ensuite, il vous suffit d'écrire ou de copier-coller l'un des codes ci-dessus. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur les codes de triche disponibles pour Kingdom Come: Deliverance 2
. D'autres guides KCD2 sont à votre disposition, notamment comment avoir son premier cheval
, ou comment avoir rapidement de l'argent
.
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