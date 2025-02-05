Kingdom Come: Deliverance 2 Groschen : Comment obtenir rapidement de l'argent ?

À l'instar de nombreux RPG, il faudra gagner rapidement de l'argent dans Kingdom Come: Deliverance 2 pour se faciliter la tache. Nous vous donnons quelques astuces pour faire le plein de Groschen.
Il est difficile de gagner de l'argent dans Kingdom Come: Deliverance 2
, qui vous ouvre pourtant bien des portes. Cela rend la progression plus réaliste et moins facile, néanmoins, il est toujours utile d'avoir un petit paquet de Groschen, que ce soit pour se sortir d'une situation très difficile, pour soudoyer une personne ou acheter un objet désiré. C'est pourquoi nous vous donnons quelques astuces pour tenter de gagner facilement des Groschen dans Kingdom Come: Deliverance 2.
Comment devenir riche et gagner de l'argent dans Kingdom Come: Deliverance 2 ?
Avant toute chose, sachez que vous gagnerez des pièces d'or, appelées des Groschen, de plusieurs façons dans Kingdom Come : Deliverance 2
, comme ce fut le cas dans le premier opus. Il existe des manières légales, et d'autres, moins légales, pour gagner de l'argent.
Les manières légales
Vendre des objets
En avançant dans le jeu et surtout en effectuant quelques missions ou en fouillant l'incroyable monde ouvert, vous amasserez divers objets en tout genre. Rendez-vous auprès d'un marchand pour les vendre et récupérer quelques Groschen
. C'est surtout l'équipement et les armes qui vous rapporteront le plus.
Jouez aux dés
Vous ne deviendrez pas richissime grâce aux dés, puisqu'il s'agit avant tout d'un jeu de hasard, mais vous pourrez récupérer quelques Groschen, ce qui est toujours bienvenu. Surtout si vous avez pu récupérer des dés spéciaux, qui vont augmenter vos chances de gagner. Et si vous ne comprenez pas tout, nous vous expliquons comment jouer aux dés dans KCD2
.
Forgez vos épées
Henry étant le fils d'un forgeron, il possède les bases pour fabriquer des épées. Vous aurez la possibilité de participer à la quête de Radovan, vous donnant accès à une enclume, un four et quelques fournitures. Après un tutoriel, vous serez capable de fabriquer vos épées et de les revendre à Radovan pour gagner de l'argent
. Cela demande du temps, mais est très rentable.
Les compétitions
Que ce soit au tir à l'arc ou des combats à main nue, il existe des compétitions qui rapportent gros si vous les gagnez. Entraînez-vous pour maximiser vos chances de repartir avec le gros lot.
Les quêtes
Évidemment, les quêtes restent un bon moyen de gagner des Groschen. Certaines quêtes annexes vous permettront de faire de jolis bénéfices, et de pouvoir vous acheter ensuite un bon équipement.
Avec les activités illégales
Le vol
Naturellement, le vol reste la meilleure façon de gagner de l'argent
, mais le risque de se faire prendre est élevé. Que ce soit en volant dans un coffre, un vol à la tire ou quoi que ce soit, mais les revendre sera plus difficile. Il faudra trouver un receleur, ou attendre que les objets volés ne soient plus recherchés, voire changer de région.
Tuez et fouillez
Il faut également fouiller ses victimes, pour récupérer leur équipement. Vous ferez parfois de belles trouvailles même si le risque est grand s'il s'agit d'une victime innocente.
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