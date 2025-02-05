Kingdom Come: Deliverance 2 Groschen : Comment obtenir rapidement de l'argent ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 février 2025 à 15h39
À l'instar de nombreux RPG, il faudra gagner rapidement de l'argent dans Kingdom Come: Deliverance 2 pour se faciliter la tache. Nous vous donnons quelques astuces pour faire le plein de Groschen.
Kingdom Come: Deliverance 2 Groschen : Comment obtenir rapidement de l'argent ?
Il est difficile de gagner de l'argent dans Kingdom Come: Deliverance 2, qui vous ouvre pourtant bien des portes. Cela rend la progression plus réaliste et moins facile, néanmoins, il est toujours utile d'avoir un petit paquet de Groschen, que ce soit pour se sortir d'une situation très difficile, pour soudoyer une personne ou acheter un objet désiré. C'est pourquoi nous vous donnons quelques astuces pour tenter de gagner facilement des Groschen dans Kingdom Come: Deliverance 2.

Comment devenir riche et gagner de l'argent dans Kingdom Come: Deliverance 2 ?

Avant toute chose, sachez que vous gagnerez des pièces d'or, appelées des Groschen, de plusieurs façons dans Kingdom Come : Deliverance 2, comme ce fut le cas dans le premier opus. Il existe des manières légales, et d'autres, moins légales, pour gagner de l'argent.

Les manières légales

Vendre des objets

En avançant dans le jeu et surtout en effectuant quelques missions ou en fouillant l'incroyable monde ouvert, vous amasserez divers objets en tout genre. Rendez-vous auprès d'un marchand pour les vendre et récupérer quelques Groschen. C'est surtout l'équipement et les armes qui vous rapporteront le plus.

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Jouez aux dés

Vous ne deviendrez pas richissime grâce aux dés, puisqu'il s'agit avant tout d'un jeu de hasard, mais vous pourrez récupérer quelques Groschen, ce qui est toujours bienvenu. Surtout si vous avez pu récupérer des dés spéciaux, qui vont augmenter vos chances de gagner. Et si vous ne comprenez pas tout, nous vous expliquons comment jouer aux dés dans KCD2.
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Forgez vos épées

Henry étant le fils d'un forgeron, il possède les bases pour fabriquer des épées. Vous aurez la possibilité de participer à la quête de Radovan, vous donnant accès à une enclume, un four et quelques fournitures. Après un tutoriel, vous serez capable de fabriquer vos épées et de les revendre à Radovan pour gagner de l'argent. Cela demande du temps, mais est très rentable.

Les compétitions

Que ce soit au tir à l'arc ou des combats à main nue, il existe des compétitions qui rapportent gros si vous les gagnez. Entraînez-vous pour maximiser vos chances de repartir avec le gros lot.

Les quêtes

Évidemment, les quêtes restent un bon moyen de gagner des Groschen. Certaines quêtes annexes vous permettront de faire de jolis bénéfices, et de pouvoir vous acheter ensuite un bon équipement.

Avec les activités illégales

Le vol

Naturellement, le vol reste la meilleure façon de gagner de l'argent, mais le risque de se faire prendre est élevé. Que ce soit en volant dans un coffre, un vol à la tire ou quoi que ce soit, mais les revendre sera plus difficile. Il faudra trouver un receleur, ou attendre que les objets volés ne soient plus recherchés, voire changer de région.

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Tuez et fouillez

Il faut également fouiller ses victimes, pour récupérer leur équipement. Vous ferez parfois de belles trouvailles même si le risque est grand s'il s'agit d'une victime innocente.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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