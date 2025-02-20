Kingdom Come: Deliverance 2 : MàJ 1.1.2, découvrez le patch notes du 20 février

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 février 2025 à 18h08
Découvrez le contenu de la mise à jour 1.1.2 déployée ce 20 février dans Kingdom Come: Deliverance 2, sur toutes les plateformes.
Kingdom Come: Deliverance 2 : MàJ 1.1.2, découvrez le patch notes du 20 février
Les développeurs de Kingdom Come: Deliverance 2 continue leur travail pour améliorer l'expérience. Entre les mises à jour majeures, nous avons le droit à des correctifs pour appliquer quelques changements importants avant d'attendre un patch plus conséquent. C'est le cas ce 20 février, avec le correctif 1.1.2 qui corrige quelques légers soucis

Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.1.2 de KCD2 ci-dessous pour tout savoir de cette petite mise à jour.

Patch 1.1.2 de Kingdom Come: Deliverance

Fortuna

  • Bozhena et Pavlena ne signaleront plus le joueur pour des crimes pendant la quête.

Le Gambit du Roi

  • L'interacteur pour le vin ne disparaîtra plus, permettant aux joueurs de continuer à servir du vin aux invités.

Combat

  • Correction du zoom de visée de l'arbalète sur les résolutions ultra-larges.

Corrections spécifiques aux plateformes

  • Epic Games Store : correction d'un problème où les succès ne se validaient pas après plus d'une heure de jeu.

PROS

  • Amélioration d'un problème où les récompenses nécessitaient parfois un redémarrage du jeu pour être attribuées.

Stabilité

  • Correction d'un crash en regardant certaines portes et coffres verrouillés.
  • Correction d'un crash survenant parfois après avoir terminé le mini-jeu de dés.
  • Correction d'un crash lié à l'ouverture de l'inventaire du cheval.
  • Correction d'un crash en interagissant avec une charrette.
  • Correction d'un crash en spammant les touches sur l'écran de l'EULA.
  • Correction d'un crash causé par des versions conflictuelles de la bibliothèque Bink.
  • Plusieurs dizaines de corrections et améliorations supplémentaires pour la stabilité du jeu.
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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