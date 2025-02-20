Kingdom Come: Deliverance 2 : MàJ 1.1.2, découvrez le patch notes du 20 février

Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2
Warhorse Studios a, récemment, indiqué que Kingdom Come: Deliverance 2 va profiter d'un portage sur Nintendo Switch 2.
Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche, que faire avec les nids ou comment trouver un lit pour dormir. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
Patch 1.1.2 de Kingdom Come: Deliverance
Fortuna
- Bozhena et Pavlena ne signaleront plus le joueur pour des crimes pendant la quête.
Le Gambit du Roi
- L'interacteur pour le vin ne disparaîtra plus, permettant aux joueurs de continuer à servir du vin aux invités.
Combat
- Correction du zoom de visée de l'arbalète sur les résolutions ultra-larges.
Corrections spécifiques aux plateformes
- Epic Games Store : correction d'un problème où les succès ne se validaient pas après plus d'une heure de jeu.
PROS
- Amélioration d'un problème où les récompenses nécessitaient parfois un redémarrage du jeu pour être attribuées.
Stabilité
- Correction d'un crash en regardant certaines portes et coffres verrouillés.
- Correction d'un crash survenant parfois après avoir terminé le mini-jeu de dés.
- Correction d'un crash lié à l'ouverture de l'inventaire du cheval.
- Correction d'un crash en interagissant avec une charrette.
- Correction d'un crash en spammant les touches sur l'écran de l'EULA.
- Correction d'un crash causé par des versions conflictuelles de la bibliothèque Bink.
- Plusieurs dizaines de corrections et améliorations supplémentaires pour la stabilité du jeu.
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