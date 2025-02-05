Kingdom Come: Deliverance 2 : Les chiffres de ventes après 24 heures révélés, départ incroyable pour la suite

Il fallait s'en douter, mais Kingdom Come: Deliverance 2 est un vrai succès pour Warhorse Studios. Le nombre de copies vendues vient d'être révélé, et ce qu'a fait le studio en 24 heures est très fort.
Disponible depuis le 4 février, après une longue attente, Kingdom Come: Deliverance 2 a su séduire les joueurs
. Le pic d'utilisateurs dans la soirée de lancement a d'ailleurs dépassé les 150 000, signe que le titre était attendu, puisque c'est par exemple mieux que le record de The Witcher 3 ou STALKER 2, rien que ça.Mais moins de 24 heures après son lancement, Warhorse Studios a partagé le nombre de copies vendues
. Et ce chiffre prouve le départ canon.
Déjà le million pour KCD2
Le lancement de Kingdom Come: Deliverance 2 est un véritable triomphe
. En moins de 24 heures, le RPG médiéval de Warhorse Studios a franchi le cap du million d'exemplaires vendus,
confirmant l'immense attente autour de cette suite.
Warhorse Studios a partagé la nouvelle avec enthousiasme sur les réseaux sociaux accompagné d'un message de remerciement : « Nous sommes très reconnaissants de votre soutien - merci d'avoir fait de KCD2 un triomphe
».
Avec un tel départ, Kingdom Come: Deliverance 2 dépasse largement les attentes et s'impose déjà comme l'un des lancements majeurs de l'année. Même si 2025 s'annonce très chargé, il profite d'être le premier hit et fera, sans aucun doute, un peu d'ombre à d'autres jeux qui sortiront ces prochaines semaines, notamment grâce à sa très solide durée de vie
.
En sachant que de nombreux joueurs attendaient les retours de la communauté, malgré les très belles notes de la presse, il est possible que les ventes se multiplient ces prochains jours et que le record établi sur Steam soit vite battu. En attendant, vous retrouverez nos guides de Kingdom Come: Deliverance 2
, comme celui qui vous explique comment trouver rapidement un cheval
, ou encore comment devenir riche
.
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