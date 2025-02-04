Kingdom Come: Deliverance 2 : Quelle est sa durée de vie ?

Retrouvez toutes les informations relatives à la durée de vie de Kingdom Come: Deliverance 2 et le nombre d'heures nécessaires pour le terminer à 100 %.
Kingdom Come: Deliverance 2
est la suite directe du premier épisode, sorti il y a sept ans. Très attendu par les joueurs, il promet une expérience encore plus profonde et poussée que son aînée, avec de nombreuses quêtes annexes et activités secondaires dans un monde deux fois plus vaste. Le studio était très ambitieux et nous a donc livré une œuvre complète, qui verra les joueurs rester assez longtemps dessus, normalement. Alors que le titre est enfin disponible, certains joueurs et joueuses se demandent quelle est la durée de vie de Kingdom Come: Deliverance 2 et, donc, combien de temps faut-il pour terminer l'histoire ou bien atteindre le 100 %
.
Combien d'heures pour terminer Kingdom Come: Deliverance 2 ?
Comme pour la plupart des jeux, la durée de vie de Kingdom Come: Deliverance 2
varie, nécessairement, en fonction de votre façon de jouer d'autant plus que nous sommes ici dans un monde ouvert riche en activités et sans une pléthore de moyens de déplacement, si ce n'est le cheval et les voyages rapides, qui restent limités. Comme vous vous en doutez, un joueur qui cherche à obtenir le 100 % de Kingdom Come: Deliverance 2
passera plus de temps sur le titre que quelqu'un ne s'intéressant qu'aux missions de l'histoire principale.
Estimation de la durée de vie de Kingdom Come: Deliverance 2
Toutefois, voici une estimation du nombre d'heures
que vous passerez sur Kingdom Come: Deliverance 2
avant de le terminer, et donc avant de voir l'écran des crédits défiler, et ce selon différents objectifs.
- Histoire principale → Environ une quarantaine d'heures (en ligne droite)
- Histoire principale et quelques quêtes annexes → 50-60 heures
- Terminer le jeu à 100 % → Plus de 100 heures
D'ailleurs, en sachant que le 1 offrait une belle durée de vie, il n'est pas surprenant de voir que sa suite va encore plus loin. Une bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment les jeux complets. Si vous aimez les RPG et l'univers médiéval, vous en aurez pour votre argent, avec une bonne centaine d'heures d'aventure.
En attendant, rappelons que Kingdom Come: Deliverance 2
est disponible sur PC, Xbox Series et PS5. Aucune arrivée dans le Game Pass n'est prévue
, tandis que les versions PS4 et Xbox One ne sont pas de la partie
. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
- PC
- Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction.
- Édition Gold → 27,59 € au lieu de 80 €, soit 66 % de réduction.
- Xbox Series
- Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
- Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
- PS5
- Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
commentaire (0)