Kingdom Come: Deliverance 2 : Les chiffres complètement fous, moins d'une semaine après

Rentabilité, pic de joueurs sur Steam, ventes en 24 heures... les premiers chiffres de Kingdom Come: Deliverance 2 sont tout simplement hallucinants.
Disponible depuis le 4 février sur PC, PS5 et Xbox Series, Kingdom Come: Deliverance 2 a signé un très joli lancement
, comme nous aurions tous pu le prédire ou presque. Après le succès du 1, sa suite fait encore mieux, à tous les niveaux. Et les premiers chiffres prouvent l'attente, mais aussi la qualité de cet épisode.
Un lancement record pour Warhorse Studios
Le succès de Kingdom Come: Deliverance 2 ne fait que se confirmer. En seulement 24 heures, Warhorse Studios a réussi un véritable exploit : le jeu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires
, permettant ainsi de rentabiliser immédiatement son développement
. Mais ce n'est pas tout : le titre a également franchi un cap symbolique sur Steam, atteignant un pic impressionnant de plus de 256 000 joueurs simultanés,
le plaçant dans le top 50 des jeux les plus joués de l'histoire de la plateforme, battant son record établi lors de la sortie.
Selon Daniel Vávra, directeur créatif du jeu, le budget de développement était estimé à environ 41 millions de dollars (1 milliard de couronnes tchèques)
. Un montant entièrement amorti dès le premier jour grâce aux ventes exceptionnelles. À titre de comparaison, le premier volet avait nécessité 31 millions de dollars et avait mis deux semaines à franchir le cap du million de copies vendues.
En interne, l'équipe de Warhorse Studios s'était même prêtée au jeu des pronostics, tentant de deviner le nombre exact de copies qui seraient vendues dans les premières 24 heures. Résultat ? Daniel Vávra a remporté le pari, avec une marge d'erreur de seulement 103 copies.
Un engouement qui ne faiblit pas
Outre son succès commercial, Kingdom Come: Deliverance 2 continue de rassembler une impressionnante communauté sur Steam
. Avec un pic à 256 206 joueurs simultanés, il est désormais le 49e jeu le plus joué de l'histoire de la plateforme en termes de joueurs actifs en même temps
. Ce chiffre pourrait encore augmenter dans les prochains jours à mesure que le bouche-à-oreille et les excellentes critiques continuent d'attirer de nouveaux joueurs.
Si Kingdom Come: Deliverance 2 signe le meilleur démarrage de l'année, ce qui n'est pas trop difficile puisqu'il s'agit du premier hit de 2025, le titre devrait néanmoins marquer l'année tant le succès est au rendez-vous, et ce, malgré les belles sorties qui se profilent ces prochains mois. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez nos guides de Kingdom Come: Deliverance 2
, comme celui qui vous explique comment trouver rapidement un cheval
, ou encore comment sortir votre torche
, si vous avez quelques difficultés lorsque vient la nuit.
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