Kingdom Come: Deliverance 2 : La forge, comment fonctionne cette activité et comment être un pro ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 février 2025 à 18h43
Voici toutes les astuces pour être un bon forgeron dans Kingdom Come: Deliverance 2 et fabriquer les meilleurs objets, qui vous seront très utiles.
Kingdom Come: Deliverance 2 : La forge, comment fonctionne cette activité et comment être un pro ?
Les joueurs de Kingdom Come: Deliverance 2 peuvent pratiquer de nombreuses activités, encore plus que dans le premier épisode. Il n'était par exemple pas possible de forger des objets, ce qui est maintenant possible, permettant à Henry de suivre les traces de son père, en devenant un forgeron reconnu. 

Toutefois, il n'est pas forcément facile de bien forger, ou de tout optimiser pour devenir le meilleur du coin. Voici donc tout ce qu'il faut savoir au sujet de la forge dans KCD2.

Comment forger dans Kingdom Come: Deliverance 2 ?

La forge est somme toute assez basique dans les faits, et fonctionne comme toutes les activités liées au crafting, avec des recettes. Ici appelées Esquisses, nous pouvons en obtenir de différentes manières, mais la principale reste de les acheter. 

recette
Mais avant tout, il faut débloquer l'activité, qui arrive très vite dans l'histoire. Dès la fin du prologue en réalité. Vous pourrez vous rendre à Tachov, rendre visite à Radovan, un forgeron qui vous apprendra les ficelles du métier pour être performant. Mais vous devrez ensuite vous débrouiller seul, et il est possible d'être perdu. Voici donc comment être un bon forgeron, en fabriquant rapidement les objets.
  • Toujours bien chauffer la pièce, jusqu'à ce qu'elle devienne jaune très clair
    • Pendez à la déplacer pour que tout l'ensemble soit chauffé, en soufflant de l'air
  • Ensuite, allez vers l'enclume et commencez votre travail avec le marteau.
  • Visez bien chaque partie de la pièce, en donnant des grands coups
    • Commencez d'un endroit pour aller vers l'autre, pour ne pas frapper inutilement n'importe où.
  • Visez bien en maintenant le bouton enfoncé, et espacez chaque frappe très légèrement
    • Il doit toujours y avoir des étincelles. Si ce n'est pas le cas, la frappe est mauvaise.
  • Si la pièce devient trop rouge, remettez là dans le feu, pour terminer la fabrication.
  • Lorsque ce sera terminé, Henry prendra la pièce pour la tremper.
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Lorsque vous aurez compris tout cela, la forge deviendra un jeu d'enfant dans KCD2. Mais elle sera encore plus facile en choisissant les bons atouts.

Meilleurs atouts pour la forge

Pour que vos créations soient de meilleure qualité, voici ce que nous vous conseillons :

AtoutEffetNiveau
Acier Trempé Les armes que vous forgez auront d'excellentes propriétés et s'useront 20 % plus lentement. Niveau 10
Serrurier Lorsque vous crochetez des serrures, votre compétence en Vol à la tire sera considérée comme 3 niveaux plus élevée, rendant la tâche plus facile. De plus, vous pouvez réutiliser de la ferraille, ce qui vous permet d'obtenir 1 à 3 crochets supplémentaires pour chaque objet forgé avec succès. Niveau 12
Secret du forgeron Vous pouvez désormais forger des armes de quatrième qualité, c'est-à-dire les meilleures. Ces armes ne peuvent être obtenues que par la forge, et leur résistance ainsi que leur efficacité sont inégalées. Niveau 16

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Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche, que faire avec les nids ou comment trouver un lit pour dormir.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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