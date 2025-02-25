Kingdom Come: Deliverance 2 : La forge, comment fonctionne cette activité et comment être un pro ?

Voici toutes les astuces pour être un bon forgeron dans Kingdom Come: Deliverance 2 et fabriquer les meilleurs objets, qui vous seront très utiles.
Les joueurs de Kingdom Come: Deliverance 2
peuvent pratiquer de nombreuses activités, encore plus que dans le premier épisode. Il n'était par exemple pas possible de forger des objets
, ce qui est maintenant possible, permettant à Henry de suivre les traces de son père, en devenant un forgeron reconnu.
Toutefois, il n'est pas forcément facile de bien forger,
ou de tout optimiser pour devenir le meilleur du coin. Voici donc tout ce qu'il faut savoir au sujet de la forge dans KCD2
.
Comment forger dans Kingdom Come: Deliverance 2 ?
La forge est somme toute assez basique dans les faits
, et fonctionne comme toutes les activités liées au crafting, avec des recettes. Ici appelées Esquisses, nous pouvons en obtenir de différentes manières, mais la principale reste de les acheter.
Mais avant tout, il faut débloquer l'activité, qui arrive très vite dans l'histoire. Dès la fin du prologue en réalité. Vous pourrez vous rendre à Tachov, rendre visite à Radovan, un forgeron qui vous apprendra les ficelles du métier pour être performant. Mais vous devrez ensuite vous débrouiller seul, et il est possible d'être perdu. Voici donc comment être un bon forgeron, en fabriquant rapidement les objets
.
- Toujours bien chauffer la pièce, jusqu'à ce qu'elle devienne jaune très clair
- Pendez à la déplacer pour que tout l'ensemble soit chauffé, en soufflant de l'air
- Ensuite, allez vers l'enclume et commencez votre travail avec le marteau.
- Visez bien chaque partie de la pièce, en donnant des grands coups
- Commencez d'un endroit pour aller vers l'autre, pour ne pas frapper inutilement n'importe où.
- Visez bien en maintenant le bouton enfoncé, et espacez chaque frappe très légèrement
- Il doit toujours y avoir des étincelles. Si ce n'est pas le cas, la frappe est mauvaise.
- Si la pièce devient trop rouge, remettez là dans le feu, pour terminer la fabrication.
- Lorsque ce sera terminé, Henry prendra la pièce pour la tremper.
Lorsque vous aurez compris tout cela, la forge deviendra un jeu d'enfant dans KCD2.
Mais elle sera encore plus facile en choisissant les bons atouts.
Meilleurs atouts pour la forge
Pour que vos créations soient de meilleure qualité, voici ce que nous vous conseillons :
|Atout
|Effet
|Niveau
|Acier Trempé
|Les armes que vous forgez auront d'excellentes propriétés et s'useront 20 % plus lentement.
|Niveau 10
|Serrurier
|Lorsque vous crochetez des serrures, votre compétence en Vol à la tire sera considérée comme 3 niveaux plus élevée, rendant la tâche plus facile. De plus, vous pouvez réutiliser de la ferraille, ce qui vous permet d'obtenir 1 à 3 crochets supplémentaires pour chaque objet forgé avec succès.
|Niveau 12
|Secret du forgeron
|Vous pouvez désormais forger des armes de quatrième qualité, c'est-à-dire les meilleures. Ces armes ne peuvent être obtenues que par la forge, et leur résistance ainsi que leur efficacité sont inégalées.
|Niveau 16
Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2
, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche
, que faire avec les nids
ou comment trouver un lit pour dormir
.
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