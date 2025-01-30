Kingdom Come: Deliverance 2 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 janvier 2025 à 18h27
Retrouvez l'heure de sortie en France de Kingdom Come: Deliverance 2, que ce soit sur PC, via Steam, ou sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series.
Kingdom Come: Deliverance 2 : Heure de sortie en France sur PC et consoles
Après sept ans d'attente, Warhorse Studios va enfin nous livrer la suite des aventures d'Henry, avec Kingdom Come: Deliverance 2. Ce deuxième épisode s'annonce encore plus grandiose, notamment grâce aux améliorations technologiques. Le studio s'est montré très ambitieux, avec un monde encore plus vaste tout en proposant un gameplay plus adapté, pour convenir à tous les types de joueurs. 

Ainsi, si vous faites partie des nombreux joueurs à attendre de pied ferme ce Kingdom Come: Deliverance 2 sur PC ou console, nous vous indiquons l'heure de sortie sur les différentes plateformes.
 

Heure de sortie de Kingdom Come: Deliverance 2 en France

Comme vous le savez probablement déjà, l'heure de sortie d'un jeu varie très souvent. Certaines fois, les titres se rendent disponibles dans la matinée ou bien en fin d'après-midi tandis que parfois, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir ladite production vidéoludique dès minuit, le jour de sa sortie. Ce n'est pas le cas ici puisqu'il faudra attendre, mais au moins, toutes les plateformes en profiteront en même temps.
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Selon les informations communiquées directement par les développeurs, Kingdom Come: Deliverance 2 sortira le 4 février, à 17 heures, heure française. Et ce, sur PC et console.
  • PC, via Steam → 17 heures
  • PS5 → 17 heures
  • Xbox Series →  17 heures
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Enfin, pour celles et ceux qui ont précommandé Kingdom Come: Deliverance 2 en version numérique, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de le prétélécharger, dans le but d'en profiter encore plus vite. Pour les autres, il faudra donc patienter jusqu'à ce mardi 4 février, en fin d'après-midi.

Miniature vidéo

Aucune sortie dans le Game Pass n'est prévue, tout comme de versions PS4 et Xbox One. Sachez que vous pouvez obtenir Kingdom Come: Deliverance 2 à moindres frais grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
  • PC
    • Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction.
    • Édition Gold → 27,69 € au lieu de 80 €, soit 65 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
    • Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 55,79 € au lieu de 60 €, soit 7 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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