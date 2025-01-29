Kingdom Come: Deliverance 2 : Voici quand et comment le prétélécharger sur PC, PS5 et Xbox Series

Alors que la sortie de Kingdom Come: Deliverance 2 est proche, les développeurs ont annoncé que le prétéléchargement été disponible. Retour sur les dates importantes sur PC, PS5 et Xbox Series.
L'un des jeux les plus attendus de cette première partie de l'année est presque là. Warhorse Studios vient d'annoncer que Kingdom Come: Deliverance 2
était d'ores et déjà éligible au prétéléchargement
, tout du moins pour certains utilisateurs. Il est donc possible de télécharger, dès maintenant, la suite des aventures d'Henry pour ne pas perdre de temps lors de sa sortie, le 4 février.
Comment prétélécharger Kingdom Come: Deliverance 2
Prétéléchargement sur PC
À l'heure où ces lignes sont écrites, il n'est pas encore possible de prétélécharger Kingdom Come: Deliverance 2
étant donné que sur Steam, cette fonctionnalité va se débloquer le 3 février, à partir de 17h
.
À ce moment, vous pourrez vous rendre sur Steam et lancer le téléchargement, qui devrait s'afficher.
Prétéléchargement Xbox Series
Les joueurs évoluant sur la dernière console de Microsoft seront plus avantagés, étant donné que le prétéléchargement est dès maintenant disponible
. Si vous faites partie des nombreux joueurs ayant précommandé Kingdom Come: Deliverance 2
, vous pouvez déjà installer le jeu et donc gagner du temps lors de la sortie en vous rendant dans votre bibliothèque.
Prétéléchargement PS5
Pour les joueurs sur PS5, c'est comme pour les joueurs PC, il faudra patienter. Celle-ci sera un peu moins longue, étant donné que le prétéléchargement de Kingdom Come: Deliverance 2 sur PS5 débutera le dimanche 2 février, à 17 heures
.
En bref, voici les moments où les prétéléchargements de Kingdom Come: Deliverance 2 se débloquent
:
- Xbox Series S/X → le 28 janvier à 17h
- PlayStation 5 → le 2 février à 17h
- Steam → le 3 février à 17h
Évidemment, pour être éligible au prétéléchargement de Kingdom Come: Deliverance 2, quelle que soit la plateforme, il faut avoir précommandé l'une des éditions du jeu
. Si ce n'est pas fait, vous devez obligatoirement avoir préacheté le titre pour l'installer en avance. Sinon, il faut attendre la sortie officielle, mais à moins d'avoir une connexion incroyablement élevée, vous ne pourrez pas en profiter tout de suite puisque le titre pèse environ 100 Go.
Rappelons que Kingdom Come: Deliverance 2
arrive ce 4 février sur PC, PS5 et Xbox Series. Aucune sortie dans le Game Pass
n'est prévue, tout comme de versions PS4 et Xbox One
. Sachez que vous pouvez obtenir Kingdom Come: Deliverance 2
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