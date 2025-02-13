Kingdom Come: Deliverance 2 franchi un nouveau cap de ventes, confirmant sa qualité

Après avoir vendu un million de copies en 24 heures, le nouveau chiffre de ventes a été dévoilé et permet de confirmer le très joli succès de Kingdom Come: Deliverance 2.
Alors que les tendances live-service dominent l'industrie, Kingdom Come: Deliverance 2
prouve que le succès repose avant tout sur des jeux solo de qualité. Avec 1 million de copies vendues en l'espace de 24 heures, le succès ne faisait que peu de doute. Et les jours qui ont suivi l'ont confirmé, avec une spirale positive qui s'est lancée et des retours toujours aussi positifs
.
Tout cela dépasse d'ailleurs très largement les attentes d'Embracer Group, qui détient notamment Warhorse Studios.
Un lancement bien au-delà des prévisions de Warhorse Studios
Lars Wingefors, PDG d'Embracer (via VGC
), n'a pas caché son enthousiasme face aux performances du jeu depuis sa sortie, mais aussi les commentaires positifs de la presse et du public, tout ce dont a besoin un jeu pour espérer performer sur le long terme. « Nous sommes extrêmement fiers des équipes impliquées dans la sortie réussie de Kingdom Come: Deliverance 2, qui a largement dépassé nos attentes jusqu'à présent
».
Après un million de copies écoulées en 24 heures, Kingdom Come: Deliverance 2 atteint désormais de la barre des deux millions de ventes
, et devrait continuer à générer des revenus importants dans les années à venir, d'autant plus que du contenu sera ajouté cette année.
Un rappel crucial : donner aux studios le temps et les ressources nécessaires
Le PDG en a profité pour souligner un message fondamental à tous les studios et surtout à tous les décideurs, qui vont parfois vite en besogne : le temps.
Le succès de Kingdom Come: Deliverance 2 est un rappel de notre objectif principal : proposer d'excellents jeux sur le marché. Les équipes talentueuses ont besoin de ressources et de temps pour exécuter leur vision. Lorsqu'on leur fait confiance, tout le monde en bénéficie : les joueurs, les employés et les actionnaires.
Ces déclarations résonnent d'autant plus que l'Embracer Group a récemment été critiqué pour sa restructuration massive, ayant conduit à la fermeture de studios, l'annulation de jeux non annoncés et le licenciement de nombreux employés. Si Lars Wingefors a reconnu mériter certaines critiques, il maintient que la stratégie du groupe reste valide pour l'avenir
.
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