Kingdom Come: Deliverance 2 explose les ventes du premier opus depuis son lancement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 mars 2025 à 11h14
Le succès de Kingdom Come: Deliverance 2 dépasse toutes les attentes, réalisant un lancement cinq fois supérieur au premier jeu. Warhorse Studios peut célébrer un véritable triomphe commercial.
Kingdom Come: Deliverance 2 explose les ventes du premier opus depuis son lancement
Après avoir franchi la barre symbolique du million d'exemplaires vendus dès son premier jour de commercialisation, Kingdom Come: Deliverance 2 continue d'afficher des résultats impressionnants. Un récent rapport de Circana, publié par l'analyste Mat Piscatella, révèle que le titre s'est vendu cinq fois plus que son prédécesseur lors du mois de lancement.

Kingdom Come 2 dépasse largement son prédécesseur

Selon les données précises fournies par Circana, Kingdom Come: Deliverance 2 a généré en février 2025 aux États-Unis un chiffre d'affaires cinq fois supérieur à celui réalisé par le premier Kingdom Come: Deliverance lors de son lancement en février 2018. Une performance exceptionnelle qui place immédiatement le jeu de Warhorse Studios en seconde position des ventes premium aux États-Unis, juste derrière le mastodonte Monster Hunter Wilds, qui est lui sorti le 28 février.
Les ventes du premier mois de Kingdom Come: Deliverance 2 aux États-Unis sont cinq fois supérieures à celles du premier jeu au même stade.

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Même si ces résultats concernent exclusivement le marché américain, ils témoignent clairement du succès massif de cette suite attendue, qui a su séduire les joueurs à travers le monde.

Les raisons d'un succès phénoménal

Plusieurs éléments peuvent expliquer la popularité fulgurante de Kingdom Come: Deliverance 2. Parmi ceux-ci, nous retrouvons notamment :
  • Un level design riche et complexe, rappelant les meilleures quêtes de titres comme The Witcher 3 ou Baldur's Gate 3.
  • Des PNJ aux comportements imprévisibles, offrant une immersion totale à chaque interaction.
  • Une volonté assumée du studio de proposer un jeu exigeant, à l'image de classiques comme Morrowind ou Oblivion, loin de la gratification instantanée des productions modernes.
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L'histoire a également été très appréciée des joueurs.

Ces choix audacieux, loin de rebuter les joueurs, semblent au contraire avoir parfaitement rencontré leurs attentes. Sans oublier l'aspect RPG qui a vu de nombreuses personnes se prêter au jeu en étant totalement immergé dans l'univers.

Le succès massif de Kingdom Come: Deliverance 2 (tout comme celui de Monster Hunter Wilds) montre une tendance claire : les joueurs apprécient aujourd'hui des jeux aux univers riches et profonds, capables de proposer une véritable immersion grâce à des mécaniques complexes mais gratifiantes.
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Warhorse Studios a clairement su tirer profit des retours du premier volet pour offrir une expérience encore plus aboutie, répondant à un réel besoin d'authenticité et d'implication chez les joueurs. Tout en délivrant une expérience plutôt optimisée, sans de bugs majeurs.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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