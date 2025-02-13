Kingdom Come: Deliverance 2 explique pourquoi les armes à feu sont nulles

Des armes à feu sont disponibles dans KCD2, mais elles ne sont pas aussi létales que nous pourrions le penser. Les développeurs ont expliqué pourquoi.
Dans sa quête d'authenticité historique, Kingdom Come: Deliverance 2
introduit pour la première fois des armes à feu primitives, qui étaient apparues sur les champs de bataille européens au XVe siècle. Mais loin d'être des outils de destruction efficaces, ces armes sont lourdes, imprécises et terriblement lentes…
Évidemment, tout cela est voulu par Warhorse Studios.
Pourquoi les armes à feu ne sont pas puissantes dans KCD2
Toujours dans un souci d'authenticité, le studio a souhaité se rapprocher le plus possible des faits de l'époque, comme l'expliquent Tobias Stolz-Zwilling, responsable des relations publiques du studio et Ondřej Bittner, designer senior.
Nous faisons un jeu vidéo avant tout. L'objectif principal est d'avoir un jeu intéressant, cool et fun. Mais nous faisons tout notre possible pour qu'il soit aussi authentique que possible.
Toutefois, à l'époque ces armes à feu n'étaient pas aussi puissantes qu'actuellement. Elles pouvaient être redoutables, mais étaient parfois moins létales qu'une épée. Comme dans Kingdom Come: Deliverance 2.
Les armes à feu étaient surtout utilisées en masse, contre des charges de cavalerie. C'était le début des batailles en ligne.
Pour garder cette authenticité, nous apprenons d'ailleurs que le son du tir de fusil provient d'un réel fusil d'un ami de Ondřej Bittner
.
En bref, l'ajout des armes à feu illustre parfaitement l'ADN de Kingdom Come: Deliverance 2
: un souci du détail extrême, combiné à un humour absurde et des situations imprévisibles.
Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2
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, que faire avec les nids
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