Kingdom Come: Deliverance 2 explique pourquoi les armes à feu sont nulles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 février 2025 à 17h17
Des armes à feu sont disponibles dans KCD2, mais elles ne sont pas aussi létales que nous pourrions le penser. Les développeurs ont expliqué pourquoi.
Kingdom Come: Deliverance 2 explique pourquoi les armes à feu sont nulles
Dans sa quête d'authenticité historique, Kingdom Come: Deliverance 2 introduit pour la première fois des armes à feu primitives, qui étaient apparues sur les champs de bataille européens au XVe siècle. Mais loin d'être des outils de destruction efficaces, ces armes sont lourdes, imprécises et terriblement lentes… Évidemment, tout cela est voulu par Warhorse Studios.

Pourquoi les armes à feu ne sont pas puissantes dans KCD2

Toujours dans un souci d'authenticité, le studio a souhaité se rapprocher le plus possible des faits de l'époque, comme l'expliquent Tobias Stolz-Zwilling, responsable des relations publiques du studio et Ondřej Bittner, designer senior.
Nous faisons un jeu vidéo avant tout. L'objectif principal est d'avoir un jeu intéressant, cool et fun. Mais nous faisons tout notre possible pour qu'il soit aussi authentique que possible.
Toutefois, à l'époque ces armes à feu n'étaient pas aussi puissantes qu'actuellement. Elles pouvaient être redoutables, mais étaient parfois moins létales qu'une épée. Comme dans Kingdom Come: Deliverance 2.
Les armes à feu étaient surtout utilisées en masse, contre des charges de cavalerie. C'était le début des batailles en ligne.
Pour garder cette authenticité, nous apprenons d'ailleurs que le son du tir de fusil provient d'un réel fusil d'un ami de Ondřej Bittner
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

En bref, l'ajout des armes à feu illustre parfaitement l'ADN de Kingdom Come: Deliverance 2 : un souci du détail extrême, combiné à un humour absurde et des situations imprévisibles. 

Si vous venez de vous laisser séduire par KCD2, rappelons que des guides sont à votre disposition, comme comment équiper la torche, que faire avec les nids ou comment trouver un lit pour dormir. Sinon, vous pouvez toujours l'acheter à moindre coût grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur les différentes plateformes :
  • PC
    • Édition Standard → 20,39 € au lieu de 60 €, soit 66 % de réduction.
    • Édition Gold → 23,49 € au lieu de 80 €, soit 71 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 52,89 € au lieu de 70 €, soit 24 % de réduction.
    • Édition Gold → 69,99 € au lieu de 90 €, soit 22 % de réduction.
  • PS5
    • Carte PlayStation Store de 60 € → 56,39 € au lieu de 60 €, soit 6 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2
Kingdom 2 09 septembre 2026

Kingdom Come: Deliverance 2 annonce sa sortie sur Switch 2

Warhorse Studios a, récemment, indiqué que Kingdom Come: Deliverance 2 va profiter d'un portage sur Nintendo Switch 2.
Kingdom Come: Deliverance 2 reçoit des éloges de l'acteur principal de Red Dead Redemption 2
Kingdom 2 20 août 2026

Kingdom Come: Deliverance 2 reçoit des éloges de l'acteur principal de Red Dead Redemption 2

Roger Clark, qui est l'acteur principal de Red Dead Redemption 2, a récemment partagé son avis plus que positif concernant Kingdom Come: Deliverance 2.
Le prochain Kingdom Come arrivera beaucoup plus vite que prévu
Kingdom 2 13 août 2026

Le prochain Kingdom Come arrivera beaucoup plus vite que prévu

Les fans de la franchise médiévale de Warhorse Studios peuvent se réjouir. Selon le dernier rapport financier d'Embracer Group, le prochain opus de Kingdom Come sortira bien plus tôt que prévu. Une excellente nouvelle qui s'accompagne de révélations sur d'autres licences phares comme Darksiders.

commentaire (0)