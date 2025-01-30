Kingdom Come: Deliverance 2 : Est-il possible d'y jouer en avance ?

Certains joueurs se posent la question d'un accès anticipé pour jouer en avance à Kingdom Come: Deliverance 2. Nous vous donnons la réponse.
Depuis quelques années, certains développeurs et éditeurs ont pris l'habitude de proposer une petite phase dite d'accès anticipé à leur production, permettant aux joueurs de le découvrir en avance. Entre trois à quatre jours de manière générale. Mais est-ce le cas du très attendu Kingdom Come: Deliverance 2
?
Est-il possible de jouer en accès anticipé à Kingdom Come: Deliverance 2 ?
Alors que les joueurs attendent Kingdom Come Deliverance 2
depuis sept ans, nombreux sont ceux qui espèrent une phase d'accès anticipé pour jouer au jeu avant sa sortie officielle
. Malheureusement pour eux, Warhorse Studios n'a prévu aucune forme d'accès anticipé pour son prochain RPG médiéval
.
À ce jour, Warhorse Studios n'a pas communiqué sur la possibilité d'un accès anticipé et alors que la sortie est toute proche, il n'y aura aucune annonce concernant cette fonctionnalité. Malgré l'enthousiasme autour du jeu et le succès retentissant du premier opus (qui s'est vendu à plus de 8 millions d'exemplaires selon les dernières données), le studio a choisi de ne proposer aucune édition incluant une sortie anticipée
.
Pourquoi pas d'accès anticipé ?
Bien que Warhorse Studios ne se soit pas exprimé sur les raisons de cette décision, le choix de ne pas proposer d'accès anticipé est multiple. Tous les titres ne proposent pas cette fonctionnalité, et celle-ci reste assez décriée, étant donné qu'en général, la communauté y accède en payant plus cher, avec une édition premium. Une façon de faire qui ne plaît pas forcément, pour y avoir accès quelques heures auparavant.
Cela permet aussi au studio de profiter de quelques jours supplémentaires pour apporter les ajustements nécessaires, si besoin. Les développeurs estiment qu'ils n'ont pas besoin de booster les ventes des versions premium de KC2.
Ainsi, tout le monde pourra découvrir Kingdom Come: Deliverance 2 en même temps
, soit le 4 février 2024, sur PC, PS5 et Xbox Series. Et la bonne nouvelle est que vous pouvez d'ores et déjà le prétélécharger
. Aucune sortie dans le Game Pass
n'est prévue, tout comme de versions PS4 et Xbox One
. Sachez que vous pouvez obtenir Kingdom Come: Deliverance 2
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