Kingdom Come Deliverance 2 accueille son DLC et sa mise à jour 1.4, le patch notes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 septembre 2025 à 17h05
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.4 de Kingdom Come Deliverance 2, qui introduit également un nouveau DLC.
Kingdom Come Deliverance 2 accueille son DLC et sa mise à jour 1.4, le patch notes
Sorti en ce début d'année, Kingdom Come Deliverance 2 accueille un nouveau DLC ce jour, replongeant Henry dans les traces de son père, en devenant forgeron. Comme souvent, une mise à jour majeure l'accompagne, pour corriger des soucis encore présents ou tout simplement équilibrer l'expérience. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.4 de Kingdom Come Deliverance 2, disponible sur toutes les plateformes. 

Fonctionnalités

Animaux

  • Le chargement du jeu ne provoque plus occasionnellement la fuite des animaux.

Équilibrage

  • Modification de l'atout de pertuisanier : il ajoute désormais +5 en compétence d'arme d'hast lorsqu'une arme d'hast est équipée en combat et réduit la défense ennemie, les rendant moins susceptibles de parer parfaitement, de riposter ou d'exécuter des coups magistraux.
  • Les hallebardes sont désormais presque deux fois plus durables.
  • Henry a réappris à cuisiner des œufs.
  • Augmentation du temps nécessaire pour que les boissons alcoolisées se gâtent.
  • Amélioration de la qualité du marteau Trollbane.
  • Le poireau et le panais disposent maintenant de statistiques et d'une icône.
  • L'offre de gantelets de plates a été légèrement augmentée dans les boutiques de Kuttenberg, avec quelques ajouts également dans le monde ouvert.
  • Légère réduction des statistiques de l'ensemble de Brunswick et des autres objets Twitch/PROS.
  • Uniformisation des icônes de certains aliments.

Forge

  • Amélioration de l'alignement sur les enclumes des forges.

Codex

  • Correction d'une page manquante sur les fondeurs.

Combat

  • Tous les enchaînements avec armes d'hast nécessitent désormais seulement trois coups.
  • Correction des fourreaux ennemis qui tournaient.
  • Correction de l'animation de marche lors du chargement d'une attaque avec une arme d'hast.

Criminalité

  • Ajout de sons pour le paiement des indulgences.
  • Dialogue d'arrestation corrigé.
  • Chaque cuillerée de nourriture volée dans une marmite est désormais comptabilisée dans le total final.
  • Les objets volés avec l'atout Œil du voleur ne sont pas confisqués en dehors de leur lieu d'origine.
  • Piller ou tuer des bandits n'est plus considéré comme un crime.
  • Les gardes en poursuite enquêtent désormais dans une direction plus cohérente.
  • Le joueur n'est plus accusé deux fois du même vol après avoir réussi un test de compétence et conservé l'objet.

Vie quotidienne

  • Ajustement de la table du scribe à Troskowitz.
  • Amélioration de la navigation des PNJ autour des poulaillers.
  • Améliorations dans les villages de Bylany et Rabstein.
  • Moins de PNJ ivres se promènent désormais dans Kuttenberg.
  • Le joueur peut désormais ouvrir la porte de la chambre louée à la Taverne de l'Empereur Charles à Kuttenberg.

Dialogues

  • Correction des PNJ passants entrant en collision avec le joueur pendant les dialogues.

Jeu de dés

  • Correction d'une erreur lors de l'abandon d'une partie de dés alors que l'adversaire marquait.
  • Correction des probabilités des valeurs obtenues avec le dé de Saint Antiochus.

Environnement

  • Correction de plusieurs endroits où le joueur pouvait rester bloqué à Grunta, Trosky, Suchdol, Maleshov et ailleurs.
  • Correction de l'alignement du terrain sur l'enclume de la forge au Repaire du Diable.
  • Correction de la barrière aquatique dans l'étang de Kerchak.
  • Le cheval ne peut plus entrer dans la cabane d'alchimie de Bozena.

Voyage rapide

  • Ajout d'un nouveau point de voyage rapide près du camp de Sigismond.

Équitation

  • Correction d'un problème de capsule du cheval après plusieurs collisions.
  • Correction d'un conflit entre le pilote automatique et la caméra focalisée qui provoquait des mouvements saccadés.
  • Correction des chevaux glissant après collision avec certains obstacles.

Commerce de chevaux

  • Extension de la période durant laquelle un cheval volé reste dans la zone de vente d'un marchand de chevaux.

Cabot (le chien)

  • Correction des minuteries liées au marquage des objectifs.

PROS

  • Les statistiques des objets pour le pourpoint de Warhorse et le gambison du pickpocket ne sont plus inversées.
  • Modèle du manteau de Patron peaufiné et mis à jour.

Mode Photo

  • Ajout d'un menu avec des options de configuration étendues (effets, réglages de caméra, heure/jour, contrôles de précision, etc.).
  • Les touches du mode Photo peuvent désormais être redéfinies dans les paramètres.
  • Le mode Photo n'est plus flou lorsque le joueur est ivre.
  • Les effets visuels du poison de l'effigie ne persistent plus en mode Photo.

Événements aléatoires

  • Ajustement d'un point d'apparition de caravane près de Troskowitz.
  • Les bandits attaquent désormais le joueur s'il se tient à proximité.
  • Correction des chevaux d'événement ne réagissant pas aux dégâts après la mort de leur cavalier.
  • Henry peut désormais se rendre dans l'événement du pilori en se tenant près du PNJ associé.
  • Henry n'est plus accusé du meurtre d'un prisonnier en fuite tué par les gardes lors de l'événement du pilori.
  • Les prisonniers au pilori réagissent désormais aux jets de cailloux.

Chambres louées

  • Correction d'un problème rendant une chambre louée inaccessible après un changement de niveau.
  • L'intrusion n'est plus déclenchée si le joueur reste plus longtemps que la période payée.

Réputation

  • Correction d'une boîte d'indulgence qui réduisait la réputation du joueur.

Peinture d'écusson

  • Correction d'un symbole non débloqué après avoir obtenu le succès Un vieil ami.

Boutique

  • Correction d'un problème empêchant d'ajouter le premier objet mis en surbrillance au panier immédiatement après l'ouverture d'une boutique.

Compétences & Atouts

  • Ajustement de l'icône de buff de l'atout Bagarreur belliqueux.
  • Amélioration de la notification de l'interface lors de l'obtention d'atouts cachés.
  • Légère réduction des statistiques augmentées de Pebbles et Herring issues des atouts Vieux Pebbles et Red Herring.

Mises à terre

  • Les PNJ ne dégainent plus leurs armes si le joueur est déjà en train d'effectuer une mise à terre ou un assassinat furtif.

Tutoriels

  • Les adversaires commencent désormais les combats d'entraînement en défense.

Interface utilisateur (UI)

  • Mise en place d'une UI adaptative (les éléments ne s'affichent que lorsqu'ils sont pertinents) ; peut être activée/désactivée dans les options.
  • Les vibrations de la manette ne réagissent plus aux PNJ utilisant un mortier et un pilon.
  • Correction des informations de niveau d'artisanat lors du port d'objets donnant un bonus.
  • Amélioration de la navigation UI sur écrans ultralarges.
  • Amélioration du retour manette quand l'endurance de Henry est faible.
  • Il est désormais possible de sélectionner plusieurs objets à fumer dans le fumoir.
  • Nouvelle police implémentée pour le chinois traditionnel.
  • Ajout d'une fenêtre pop-up lorsqu'il n'y a plus de slots de sauvegarde disponibles et que l'utilisation d'un Schnapps du Sauveur écraserait la plus ancienne sauvegarde.
  • Les touches d'action du menu d'accès rapide peuvent désormais être redéfinies.
  • Suppression du bouton Nouvelle partie du menu après la mort pour éviter d'écraser une sauvegarde.
  • Le défilement du journal ne déplace plus la carte avec une manette.
  • Après avoir fermé l'écran d'aide avec la souris, le joueur peut désormais choisir n'importe quelle ligne de dialogue.
  • Les boutons de tutoriel sont désormais affichés lors du lancement d'une nouvelle partie avec une souris et de l'ouverture de l'inventaire avec une manette.

Visuels

  • Implémentation de la sortie HDR.
  • Implémentation de Intel XeSS Super Resolution 2.0.
  • Correction de la physique des vêtements des PNJ à cheval.
  • Améliorations mineures de détails et de la qualité visuelle de certains vêtements.

Divers

  • Correction de l'objet interactif peau de lièvre.
  • Amélioration des animations de gardes ivres.
  • Amélioration des déplacements des PNJ dans les terrains difficiles.
  • Les joueurs peuvent désormais rééquiper leur équipement la première fois qu'ils ouvrent l'inventaire après un changement involontaire (ex. quêtes, bains, etc.).
  • Suppression d'un objet obsolète au Moulin de Nebakov.

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Corentin Rimbert (Corentin)

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