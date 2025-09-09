Kingdom Come Deliverance 2 accueille son DLC et sa mise à jour 1.4, le patch notes

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 1.4 de Kingdom Come Deliverance 2, qui introduit également un nouveau DLC.
Sorti en ce début d'année, Kingdom Come Deliverance 2
accueille un nouveau DLC ce jour, replongeant Henry dans les traces de son père, en devenant forgeron. Comme souvent, une mise à jour majeure l'accompagne, pour corriger des soucis encore présents ou tout simplement équilibrer l'expérience. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.4 de Kingdom Come Deliverance 2
, disponible sur toutes les plateformes.
Fonctionnalités
Animaux
- Le chargement du jeu ne provoque plus occasionnellement la fuite des animaux.
Équilibrage
- Modification de l'atout de pertuisanier : il ajoute désormais +5 en compétence d'arme d'hast lorsqu'une arme d'hast est équipée en combat et réduit la défense ennemie, les rendant moins susceptibles de parer parfaitement, de riposter ou d'exécuter des coups magistraux.
- Les hallebardes sont désormais presque deux fois plus durables.
- Henry a réappris à cuisiner des œufs.
- Augmentation du temps nécessaire pour que les boissons alcoolisées se gâtent.
- Amélioration de la qualité du marteau Trollbane.
- Le poireau et le panais disposent maintenant de statistiques et d'une icône.
- L'offre de gantelets de plates a été légèrement augmentée dans les boutiques de Kuttenberg, avec quelques ajouts également dans le monde ouvert.
- Légère réduction des statistiques de l'ensemble de Brunswick et des autres objets Twitch/PROS.
- Uniformisation des icônes de certains aliments.
Forge
- Amélioration de l'alignement sur les enclumes des forges.
Codex
- Correction d'une page manquante sur les fondeurs.
Combat
- Tous les enchaînements avec armes d'hast nécessitent désormais seulement trois coups.
- Correction des fourreaux ennemis qui tournaient.
- Correction de l'animation de marche lors du chargement d'une attaque avec une arme d'hast.
Criminalité
- Ajout de sons pour le paiement des indulgences.
- Dialogue d'arrestation corrigé.
- Chaque cuillerée de nourriture volée dans une marmite est désormais comptabilisée dans le total final.
- Les objets volés avec l'atout Œil du voleur ne sont pas confisqués en dehors de leur lieu d'origine.
- Piller ou tuer des bandits n'est plus considéré comme un crime.
- Les gardes en poursuite enquêtent désormais dans une direction plus cohérente.
- Le joueur n'est plus accusé deux fois du même vol après avoir réussi un test de compétence et conservé l'objet.
Vie quotidienne
- Ajustement de la table du scribe à Troskowitz.
- Amélioration de la navigation des PNJ autour des poulaillers.
- Améliorations dans les villages de Bylany et Rabstein.
- Moins de PNJ ivres se promènent désormais dans Kuttenberg.
- Le joueur peut désormais ouvrir la porte de la chambre louée à la Taverne de l'Empereur Charles à Kuttenberg.
Dialogues
- Correction des PNJ passants entrant en collision avec le joueur pendant les dialogues.
Jeu de dés
- Correction d'une erreur lors de l'abandon d'une partie de dés alors que l'adversaire marquait.
- Correction des probabilités des valeurs obtenues avec le dé de Saint Antiochus.
Environnement
- Correction de plusieurs endroits où le joueur pouvait rester bloqué à Grunta, Trosky, Suchdol, Maleshov et ailleurs.
- Correction de l'alignement du terrain sur l'enclume de la forge au Repaire du Diable.
- Correction de la barrière aquatique dans l'étang de Kerchak.
- Le cheval ne peut plus entrer dans la cabane d'alchimie de Bozena.
Voyage rapide
- Ajout d'un nouveau point de voyage rapide près du camp de Sigismond.
Équitation
- Correction d'un problème de capsule du cheval après plusieurs collisions.
- Correction d'un conflit entre le pilote automatique et la caméra focalisée qui provoquait des mouvements saccadés.
- Correction des chevaux glissant après collision avec certains obstacles.
Commerce de chevaux
- Extension de la période durant laquelle un cheval volé reste dans la zone de vente d'un marchand de chevaux.
Cabot (le chien)
- Correction des minuteries liées au marquage des objectifs.
PROS
- Les statistiques des objets pour le pourpoint de Warhorse et le gambison du pickpocket ne sont plus inversées.
- Modèle du manteau de Patron peaufiné et mis à jour.
Mode Photo
- Ajout d'un menu avec des options de configuration étendues (effets, réglages de caméra, heure/jour, contrôles de précision, etc.).
- Les touches du mode Photo peuvent désormais être redéfinies dans les paramètres.
- Le mode Photo n'est plus flou lorsque le joueur est ivre.
- Les effets visuels du poison de l'effigie ne persistent plus en mode Photo.
Événements aléatoires
- Ajustement d'un point d'apparition de caravane près de Troskowitz.
- Les bandits attaquent désormais le joueur s'il se tient à proximité.
- Correction des chevaux d'événement ne réagissant pas aux dégâts après la mort de leur cavalier.
- Henry peut désormais se rendre dans l'événement du pilori en se tenant près du PNJ associé.
- Henry n'est plus accusé du meurtre d'un prisonnier en fuite tué par les gardes lors de l'événement du pilori.
- Les prisonniers au pilori réagissent désormais aux jets de cailloux.
Chambres louées
- Correction d'un problème rendant une chambre louée inaccessible après un changement de niveau.
- L'intrusion n'est plus déclenchée si le joueur reste plus longtemps que la période payée.
Réputation
- Correction d'une boîte d'indulgence qui réduisait la réputation du joueur.
Peinture d'écusson
- Correction d'un symbole non débloqué après avoir obtenu le succès Un vieil ami.
Boutique
- Correction d'un problème empêchant d'ajouter le premier objet mis en surbrillance au panier immédiatement après l'ouverture d'une boutique.
Compétences & Atouts
- Ajustement de l'icône de buff de l'atout Bagarreur belliqueux.
- Amélioration de la notification de l'interface lors de l'obtention d'atouts cachés.
- Légère réduction des statistiques augmentées de Pebbles et Herring issues des atouts Vieux Pebbles et Red Herring.
Mises à terre
- Les PNJ ne dégainent plus leurs armes si le joueur est déjà en train d'effectuer une mise à terre ou un assassinat furtif.
Tutoriels
- Les adversaires commencent désormais les combats d'entraînement en défense.
Interface utilisateur (UI)
- Mise en place d'une UI adaptative (les éléments ne s'affichent que lorsqu'ils sont pertinents) ; peut être activée/désactivée dans les options.
- Les vibrations de la manette ne réagissent plus aux PNJ utilisant un mortier et un pilon.
- Correction des informations de niveau d'artisanat lors du port d'objets donnant un bonus.
- Amélioration de la navigation UI sur écrans ultralarges.
- Amélioration du retour manette quand l'endurance de Henry est faible.
- Il est désormais possible de sélectionner plusieurs objets à fumer dans le fumoir.
- Nouvelle police implémentée pour le chinois traditionnel.
- Ajout d'une fenêtre pop-up lorsqu'il n'y a plus de slots de sauvegarde disponibles et que l'utilisation d'un Schnapps du Sauveur écraserait la plus ancienne sauvegarde.
- Les touches d'action du menu d'accès rapide peuvent désormais être redéfinies.
- Suppression du bouton Nouvelle partie du menu après la mort pour éviter d'écraser une sauvegarde.
- Le défilement du journal ne déplace plus la carte avec une manette.
- Après avoir fermé l'écran d'aide avec la souris, le joueur peut désormais choisir n'importe quelle ligne de dialogue.
- Les boutons de tutoriel sont désormais affichés lors du lancement d'une nouvelle partie avec une souris et de l'ouverture de l'inventaire avec une manette.
Visuels
- Implémentation de la sortie HDR.
- Implémentation de Intel XeSS Super Resolution 2.0.
- Correction de la physique des vêtements des PNJ à cheval.
- Améliorations mineures de détails et de la qualité visuelle de certains vêtements.
Divers
- Correction de l'objet interactif peau de lièvre.
- Amélioration des animations de gardes ivres.
- Amélioration des déplacements des PNJ dans les terrains difficiles.
- Les joueurs peuvent désormais rééquiper leur équipement la première fois qu'ils ouvrent l'inventaire après un changement involontaire (ex. quêtes, bains, etc.).
- Suppression d'un objet obsolète au Moulin de Nebakov.
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