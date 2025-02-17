Dans Kingdom Come: Deliverance 2, personne ne va au mariage, et c'est parfait

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 février 2025 à 17h50
Même si le mariage est la première étape majeure de l'histoire, les joueurs de Kingdom Come: Deliverance 2 préfère tout faire, sauf avancer la quête principale.
Dans Kingdom Come: Deliverance 2, personne ne va au mariage, et c'est parfait
Comme tout bon RPG en monde ouvert, Kingdom Come: Deliverance 2 confronte les joueurs à un dilemme éternel : faut-il avancer dans l'histoire principale ou se perdre dans des quêtes secondaires ? Pourtant, ce jeu médiéval pousse l'idée encore plus loin. Dès le début, une invitation à un mariage est essentielle pour progresser dans l'histoire, mais il semblerait que la majorité des joueurs fassent tout sauf s'y rendre.

Pourquoi aller à un mariage quand on peut vivre sa meilleure vie de paysan ?

Après une longue introduction, Kingdom Come: Deliverance 2 s'ouvre véritablement lorsque Henry doit obtenir une invitation à un mariage pour rencontrer Lord von Bergow. Mais au lieu de se précipiter vers la cérémonie, les joueurs semblent préférer une vie de simple paysan en prenant part à toute sorte d'activités, aussi originale les unes que les autres :
  • Faire de la forge pour gagner quelques Groschen
  • Transporter des sacs de grains comme un véritable travailleur médiéval pour gagner de la force (et de l'argent)
  • Flirter avec la fille du meunier au lieu de s'occuper de l'intrigue principale
  • Chercher Cabot plutôt que d'aller assister aux festivités
  • Se faire dépouiller pour un crime mineur et devoir recommencer leur ascension sociale.
  • Faire toutes les missions secondaires pour découvrir encore plus le jeu
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Le mariage peut attendre

Le subreddit de Kingdom Come: Deliverance 2 regorge de joueurs racontant leurs péripéties médiévales, expliquant comment ils ont passé des dizaines d'heures à tout faire sauf avancer dans l'histoire principale. Les memes sont très nombreux, notamment en référence à d'autres jeux, comme Warhammer 40K: Space Marine 2.

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Une autre publication populaire fait référence à Cyberpunk 2077 et le fameux point de non-retour en allant voir Hanako.

[KCD2] Punks and Peasants can relate
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Même ceux qui ont l'intention d'y aller finissent souvent par se détourner à la moindre distraction, grâce au monde très vivant de KCD2. Ou par peur, peut-être...

[KCD2] After 3 seasons decided to go to the wedding. Any tips?
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Kingdom Come: Deliverance 2, l'art de laisser les joueurs vivre leur propre histoire

Ce phénomène illustre parfaitement la force du jeu : il ne force pas les joueurs à suivre une trame rigide, mais leur permet de s'immerger pleinement dans une vie médiévale authentique. Peu importe que le mariage attende – ce qui compte, c'est le voyage, et chaque joueur façonne son propre destin.

Après tout, qui a réellement envie d'aller à un mariage quand nous pouvons passer des heures à perfectionner son talent de forgeron ou à explorer la Bohême médiévale ?

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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