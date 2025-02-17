Dans Kingdom Come: Deliverance 2, personne ne va au mariage, et c'est parfait

Même si le mariage est la première étape majeure de l'histoire, les joueurs de Kingdom Come: Deliverance 2 préfère tout faire, sauf avancer la quête principale.
Comme tout bon RPG en monde ouvert, Kingdom Come: Deliverance 2 confronte les joueurs à un dilemme éternel : faut-il avancer dans l'histoire principale ou se perdre dans des quêtes secondaires ?
Pourtant, ce jeu médiéval pousse l'idée encore plus loin. Dès le début, une invitation à un mariage est essentielle pour progresser dans l'histoire, mais il semblerait que la majorité des joueurs fassent tout sauf s'y rendre.
Pourquoi aller à un mariage quand on peut vivre sa meilleure vie de paysan ?
Après une longue introduction, Kingdom Come: Deliverance 2 s'ouvre véritablement lorsque Henry doit obtenir une invitation à un mariage pour rencontrer Lord von Bergow
. Mais au lieu de se précipiter vers la cérémonie, les joueurs semblent préférer une vie de simple paysan en prenant part à toute sorte d'activités, aussi originale les unes que les autres :
- Faire de la forge pour gagner quelques Groschen
- Transporter des sacs de grains comme un véritable travailleur médiéval pour gagner de la force (et de l'argent)
- Flirter avec la fille du meunier au lieu de s'occuper de l'intrigue principale
- Chercher Cabot plutôt que d'aller assister aux festivités
- Se faire dépouiller pour un crime mineur et devoir recommencer leur ascension sociale.
- Faire toutes les missions secondaires pour découvrir encore plus le jeu
Le mariage peut attendre
Le subreddit de Kingdom Come: Deliverance 2 regorge de joueurs racontant leurs péripéties médiévales, expliquant comment ils ont passé des dizaines d'heures à tout faire sauf avancer dans l'histoire principale
. Les memes sont très nombreux, notamment en référence à d'autres jeux, comme Warhammer 40K: Space Marine 2.
[KCD2] It's been 40,000 years later, and I still haven't gotten to the wedding
byu/SlothEatsTomato inkingdomcome
Une autre publication populaire fait référence à Cyberpunk 2077 et le fameux point de non-retour en allant voir Hanako.
[KCD2] Punks and Peasants can relate
byu/LoachyGoat8484 inkingdomcome
Même ceux qui ont l'intention d'y aller finissent souvent par se détourner à la moindre distraction, grâce au monde très vivant de KCD2. Ou par peur, peut-être...
[KCD2] After 3 seasons decided to go to the wedding. Any tips?
byu/M1LLER_KZZ inkingdomcome
Kingdom Come: Deliverance 2, l'art de laisser les joueurs vivre leur propre histoire
Ce phénomène illustre parfaitement la force du jeu : il ne force pas les joueurs à suivre une trame rigide, mais leur permet de s'immerger pleinement dans une vie médiévale authentique. Peu importe que le mariage attende – ce qui compte, c'est le voyage, et chaque joueur façonne son propre destin.
Après tout, qui a réellement envie d'aller à un mariage quand nous pouvons passer des heures à perfectionner son talent de forgeron ou à explorer la Bohême médiévale ?
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