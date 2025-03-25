inZOI : Un détail caché dans le Creative Studio nuirait aux performances du jeu

À quelques jours de ses débuts sur Steam, un utilisateur du Creative Studio d'inZOI a partagé son inquiétude quant à la présence d'un logiciel spécifique dans l'outil créatif.
Souvent présenté comme le concurrent des Sims, inZOI
est particulièrement attendu par les amateurs de simulation de vie. Occupant la première place des jeux les plus souhaités sur Steam
, le titre de KRAFTON fait patienter les joueurs jusqu'au lancement officiel en leur permettant de tester le Creative Studio
. Cet outil permet de créer ses propres personnages ainsi que l'intérieur d'une maison grâce à un éventail de possibilités très important.
Mais l'enthousiasme des joueurs risque d'être entaché suite à la découverte d'un utilisateur du Creative Studio d'inZOI.
En effet, l'une des premières personnes ayant testé l'outil a mis au jour un détail inquiétant : il utiliserait Denuvo Anti-Tamper.
Les performances d'inZOI impactées par la présence d'un logiciel anti-piratage ?
Denuvo Anti-Tamper est un logiciel utilisé pour éviter le piratage d'un jeu
. Très utilisé dans l'industrie vidéoludique, ce détail peut être un gage de sécurité pour le grand public. Néanmoins, plusieurs témoignages rapportent que l'utilisation de Denuvo peut profondément impacter les performances d'un titre
. Or, la page Steam du Creative Studio d'inZOI ne mentionne pas la présence de Denuvo. D'ailleurs, la page du jeu complet ne stipule pas qu'elle utilise un logiciel DRM comme Denuvo.
WARNING: InZOI uses Denuvo which is known to worsen PERFORMANCE and limit MODABILITY and PRIVACY
byu/ginkalewd ininZOI
La présence de Denuvo peut inquiéter les joueurs possédant des machines avec des performances limitées. En effet, les configurations PC requises pour faire tourner inZOI
sont importantes, y compris en version minimale. Denuvo pourrait donc rendre le jeu moins fluide et augmenter les risques de problèmes. Pour l'heure, KRAFTON n'a fait aucune déclaration à ce sujet.
Néanmoins, il faut garder en tête que la simulation de vie va être proposée en accès anticipé à partir du 28 mars prochain
. Sa page Steam peut donc être modifiée d'ici au lancement définitif du jeu, et ses performances peuvent être revues à la baisse dans les prochains mois. Quant à l'utilisation de Denuvo, elle peut être uniquement réservée à la Creative Studio ou être mentionnée dans le futur.
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