inZOI déjà au top avant même sa sortie, le concurrent des Sims devrait être un carton

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 11h08
Nous savions que inZOI était très attendu, mais sa récente performance vient de le prouver encore plus. La simulation de vie devrait s'offrir une sortie record.
inZOI déjà au top avant même sa sortie, le concurrent des Sims devrait être un carton
inZOI, le jeu de simulation de vie ultra-réaliste signé KRAFTON, a réussi une percée spectaculaire sur Steam. Alors qu'il occupait encore la quatrième place la semaine dernière, devancé notamment par Elden Ring: Nightreign, Hollow Knight: Silksong (qui devrait sortir assez vite) et Light no Fire, le titre vient soudainement de grimper en tête du classement des jeux les plus attendus par les joueurs. Un engouement inattendu, probablement boosté par la récente sortie des démos du créateur de personnages et du mode construction, et des previews de la presse, même si elles n'ont pas toutes été positives.

Une progression fulgurante malgré des avis mitigés

Selon SteamDB, la page du jeu affiche actuellement plus de 240 000 abonnés, même si sa démo n'a pour l'instant attiré qu'environ 10 000 joueurs simultanés ces derniers jours. Le titre est donc tout en haut des plus attendus sur Steam, ce qui n'est jamais anodin. Ce succès soudain est d'autant plus surprenant que de nombreux avis de créateurs de contenu et de médias spécialisés avaient été plutôt mitigés sur le jeu.

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Malgré ces retours contrastés, l'attente autour d'inZOI semble intacte. Un phénomène qui pourrait s'expliquer par la promesse d'une expérience plus réaliste et profonde, alors que de nombreux fans de simulation de vie sont actuellement frustrés par l'évolution récente de la série Les Sims sous l'égide d'EA.

Un vent de fraîcheur bénéfique pour le genre ?

Si les impressions personnelles peuvent varier, il reste indéniable que le succès d'inZOI  sur Steam constitue une excellente nouvelle pour le marché des jeux de simulation. Ce genre, dominé depuis des années par Les Sims, pourrait enfin profiter d'une concurrence bienvenue, stimulant l'innovation et renouvelant l'intérêt des joueurs pour les expériences de vie virtuelle.
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Le titre arrive en accès anticipé, et les développeurs ajouteront au fil du temps de nombreuses choses, pour améliorer l'expérience. Ce n'est pas la version finale qui sortira donc le 28 mars. Les joueurs seront au rendez-vous et c'est toute une communauté qui a hâte de se lancer dans cette nouvelle aventure.

Vous pouvez aussi retrouver les configurations PC de inZOI, et les informations concernant une sortie sur PlayStation 5 ou Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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