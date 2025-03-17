inZOI : Testez gratuitement l'un des outils stars du jeu avant sa sortie

Pour célébrer le lancement prochain d'inZOI en accès anticipé, KRAFTON propose aux joueurs de découvrir en avant-première les outils de création. Mais vous devrez mériter cette surprise.
Particulièrement attendu par les amateurs de simulation de vie, inZOI
fera ses débuts en accès anticipé le 28 mars prochain. Afin de faire patienter la communauté, KRAFTON a dévoilé une partie du contenu en jeu, notamment les rues de Dowon City au travers d'une vidéo
de 5 minutes. Mais l'éditeur a décidé d'aller plus loin en offrant gratuitement un accès temporaire aux outils de création
de personnages et de construction.
L'inZOI Creative Studio accessible gratuitement via une campagne de drops Twitch
Entre le 23 et le 27 mars, les joueurs pourront tester l'inZOI Creative Studio
, un outil permettant de créer les personnages de votre choix, mais aussi vos bâtiments de rêve. Bien entendu, toutes les fonctionnalités ne seront pas proposées dans cette version d'essai. Néanmoins, l'outil donnera d'ores et déjà un bel aperçu des options disponibles, d'exprimer sa créativité et de se familiariser avec le fonctionnement de ce dernier avant le lancement officiel.
Mais pour en profiter, les joueurs intéressés devront obtenir une clé d'activation.
Si l'accès à l'inZOI Creative Studio sera bien gratuit, il sera impératif de regarder le contenu partagé par certains créateurs de contenu pour obtenir la clé exigée. Les utilisateurs intéressés pourront regarder les programmes en question sur Steam, sur Twitch ou encore sur Chzzk entre le 20 et le 22 mars.
Attention : pour certaines plateformes, avoir inZOI dans sa liste de souhaits et lier son compte peuvent être demandés pour valider l'obtention de la clé.
De plus, KRAFTON a précisé que la distribution serait limitée. Sur leur site officiel, il est précisé que « Cela peut se terminer plus tôt si le stock est épuisé, alors ne ratez pas votre chance !
» et suivez les diffusions dédiées à inZOI dès le 20 mars à minuit !
commentaire (0)