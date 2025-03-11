inZOI : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 13 mars 2025 à 09h53
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit inZOI.
inZOI : Les configurations PC
Ce début d'année 2025 sera marqué par l'arrivée du jeu de simulation de vie de KRAFTON, inZOI. Très attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre, le titre est, souvent, présenté comme un concurrent aux Sims. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner inZOI.

Configurations PC inZOI

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'inZOI, sachez que 12 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale contre 16 Go pour celle recommandée. De plus, selon les informations disponibles sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent posséder entre 40 et 75 Go d'espace disque disponible pour installer et jouer à inZOI.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de inZOI ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit
  • Mémoire vive → 12 Go de mémoire
  • Processeur → Intel i5 10400 ou AMD Ryzen 3600
  • Carte graphique → NVIDIA RTX 2060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go VRAM)
  • DirectX Version 12
  • Réseau Connexion internet haut débit
  • Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible

Config « medium »

  • Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur → Intel i7 11700 ou AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Carte graphique → NVIDIA RTX 3060 (8 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go VRAM)
  • DirectX → Version 12
  • Réseau → Connexion internet haut débit
  • Espace disque → 50 Go d'espace disque disponible
inzoi-configurations-pc-details

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit
  • Mémoire vive → 16 Go de mémoire
  • Processeur →  Intel i7 12700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
  • Carte graphique → NVIDIA RTX 3070 (8 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go VRAM)
  • DirectX Version 12
  • Réseau Connexion internet haut débit
  • Espace disque → 60 Go d'espace disque disponible

Config « High »

  • Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit
  • Mémoire vive → 32 Go de mémoire
  • Processeur →  Intel i7 14700K ou AMD Ryzen 7 9800X3D
  • Carte graphique → NVIDIA RTX 4080 (16 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go VRAM)
  • DirectX → Version 12
  • Réseau → Connexion internet haut débit
  • Espace disque → 75 Go d'espace disque disponible
Miniature vidéo

Pour rappel, inZOI débarque en accès anticipé le 28 mars 2025 sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam). D'après les dernières informations connues, les développeurs travaillent sur des portages PS5 et Xbox Series, mais ces versions ne possèdent pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure où nous écrivons ces lignes.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

inZOI, le grand rival des Sims, repousse sa sortie sur PS5 à 2027
inZOI 06 juillet 2026

inZOI, le grand rival des Sims, repousse sa sortie sur PS5 à 2027

L'un des concurrents des Sims, inZOI, va faire patienter les joueurs PlayStation encore un long moment. Krafton annonce un report de la version PS5 à 2027 pour repenser totalement l'interface et offrir une expérience console irréprochable, loin des errements de l'accès anticipé sur PC.
inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu
inZOI 31 mars 2026

inZOI : Le créateur du rival des Sims regrette presque de l'avoir conçu

Considéré comme le grand rival des Sims, inZOI traverse une phase d'accès anticipé compliquée. Son créateur, Hyungjun Kim, avoue publiquement ses regrets face à l'ampleur de la tâche et s'excuse auprès des joueurs qui font office de testeurs payants pour un titre encore loin d'être abouti.
InZOI confirme enfin la fonctionnalité que tous les fans attendaient, grâce au président sud-coréen
inZOI 21 novembre 2025

InZOI confirme enfin la fonctionnalité que tous les fans attendaient, grâce au président sud-coréen

Le monopole des Sims 4 pourrait bien vaciller. InZOI, le concurrent sud-coréen au photoréalisme bluffant, vient de confirmer le développement d'une fonctionnalité majeure réclamée depuis des décennies par les amateurs du genre. Une annonce surprenante, validée par une figure politique inattendue.

commentaire (0)