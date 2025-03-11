inZOI : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit inZOI.

Configurations PC inZOI







Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Mémoire vive → 12 Go de mémoire

12 Go de mémoire Processeur → Intel i5 10400 ou AMD Ryzen 3600

Intel i5 10400 ou AMD Ryzen 3600 Carte graphique → NVIDIA RTX 2060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go VRAM)

NVIDIA RTX 2060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go VRAM) DirectX → Version 12

Version 12 Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible

Config « medium »

Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel i7 11700 ou AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel i7 11700 ou AMD Ryzen 7 5800X3D Carte graphique → NVIDIA RTX 3060 (8 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go VRAM)

NVIDIA RTX 3060 (8 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go VRAM) DirectX → Version 12

Version 12 Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 50 Go d'espace disque disponible

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Mémoire vive → 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Processeur → Intel i7 12700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D

Intel i7 12700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D Carte graphique → NVIDIA RTX 3070 (8 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go VRAM)

NVIDIA RTX 3070 (8 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go VRAM) DirectX → Version 12

Version 12 Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 60 Go d'espace disque disponible

Config « High »

Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit

Windows 10/11 64-bit Mémoire vive → 32 Go de mémoire

32 Go de mémoire Processeur → Intel i7 14700K ou AMD Ryzen 7 9800X3D

Intel i7 14700K ou AMD Ryzen 7 9800X3D Carte graphique → NVIDIA RTX 4080 (16 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go VRAM)

NVIDIA RTX 4080 (16 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go VRAM) DirectX → Version 12

Version 12 Réseau → Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque → 75 Go d'espace disque disponible

Ce début d'année 2025 sera marqué par l'arrivée du jeu de simulation de vie de KRAFTON,. Très attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre, le titre est, souvent, présenté comme un concurrent aux Sims. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d', sachez que 12 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale contre 16 Go pour celle recommandée. De plus, selon les informations disponibles sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent posséder entre 40 et 75 Go d'espace disque disponible pour installer et jouer àPour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour rappel,débarque en accès anticipé le 28 mars 2025 sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam). D'après les dernières informations connues, les développeurs travaillent sur des portages PS5 et Xbox Series, mais ces versions ne possèdent pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure où nous écrivons ces lignes.