inZOI : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit inZOI.
Ce début d'année 2025 sera marqué par l'arrivée du jeu de simulation de vie de KRAFTON, inZOI
. Très attendu par la communauté, notamment par celles et ceux qui apprécient le genre, le titre est, souvent, présenté comme un concurrent aux Sims. D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner inZOI
.
Configurations PC inZOI
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas d'inZOI
, sachez que 12 Go de mémoire vive sont demandés pour la configuration minimale contre 16 Go pour celle recommandée. De plus, selon les informations disponibles sur la page Steam du soft, les joueurs et les joueuses doivent posséder entre 40 et 75 Go d'espace disque disponible pour installer et jouer à inZOI
.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de inZOI
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit
- Mémoire vive → 12 Go de mémoire
- Processeur → Intel i5 10400 ou AMD Ryzen 3600
- Carte graphique → NVIDIA RTX 2060 (6 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go VRAM)
- DirectX → Version 12
- Réseau → Connexion internet haut débit
- Espace disque → 40 Go d'espace disque disponible
Config « medium »
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel i7 11700 ou AMD Ryzen 7 5800X3D
- Carte graphique → NVIDIA RTX 3060 (8 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 6600 (8 Go VRAM)
- DirectX → Version 12
- Réseau → Connexion internet haut débit
- Espace disque → 50 Go d'espace disque disponible
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit
- Mémoire vive → 16 Go de mémoire
- Processeur → Intel i7 12700K ou AMD Ryzen 7 7800X3D
- Carte graphique → NVIDIA RTX 3070 (8 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go VRAM)
- DirectX → Version 12
- Réseau → Connexion internet haut débit
- Espace disque → 60 Go d'espace disque disponible
Config « High »
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64-bit
- Mémoire vive → 32 Go de mémoire
- Processeur → Intel i7 14700K ou AMD Ryzen 7 9800X3D
- Carte graphique → NVIDIA RTX 4080 (16 Go VRAM) ou AMD Radeon RX 7900 XTX (24 Go VRAM)
- DirectX → Version 12
- Réseau → Connexion internet haut débit
- Espace disque → 75 Go d'espace disque disponible
Pour rappel, inZOI
débarque en accès anticipé le 28 mars 2025 sur PC (notamment via la plateforme de Valve, Steam). D'après les dernières informations connues, les développeurs travaillent sur des portages PS5 et Xbox Series, mais ces versions ne possèdent pas de date ni même de fenêtre de sortie, à l'heure où nous écrivons ces lignes.
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