inZOI : À peine sorti, le jeu est déjà envahi par des mods NSFW

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 mars 2025 à 15h04
Quelques jours après sa sortie, le simulateur de vie inZOI attire déjà l'attention pour ses mods audacieux. Parmi les plus populaires, l'un permet notamment de supprimer la censure sous la douche.
inZOI : À peine sorti, le jeu est déjà envahi par des mods NSFW
C'était prévisible : avec l'arrivée d'inZOI, le tout nouveau simulateur de vie concurrent des Sims, les moddeurs n'ont pas tardé à explorer les possibilités offertes par le jeu, en particulier celles destinées à un public adulte. Comme pour beaucoup d'autres titres sur PC, les mods de type NSFW (« Not Safe For Work ») sont rapidement apparus, et connaissent déjà un franc succès auprès de la communauté.

Remove Shower Blur, le mod incontournable du moment

Parmi les mods actuellement les plus téléchargés figure en très bonne position « Remove Shower Blur ». Comme son nom l'indique, ce mod disponible sur NexusMods permet tout simplement de retirer le flou appliqué sur les personnages lorsqu'ils prennent une douche ou utilisent les toilettes. Néanmoins, cette modification ne révèle pas de nudité explicite, laissant simplement apparaître les personnages en serviette.

Cela n'a toutefois pas empêché ce mod d'atteindre rapidement plus de 21 000 téléchargements, preuve que la communauté est particulièrement intéressée par ce type de contenu. Un véritable mod de nudité, quant à lui, est déjà en phase bêta et accessible via Patreon, démontrant que les moddeurs n'ont pas l'intention de s'arrêter là.

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Les mods NSFW, une tradition désormais bien installée

À l'image du célèbre Wicked Whims pour Les Sims, les mods « adultes » sont devenus une véritable tradition sur les jeux de simulation de vie. Cette tendance ne surprend guère les joueurs expérimentés, l'un d'entre eux comparant même la situation actuelle à « la légère brise annonçant les débuts calmes d'un ouragan ».

Actuellement, le mod le plus téléchargé pour inZOI reste toutefois le mod enabler, un fichier indispensable permettant d'activer d'autres modifications. Cette étape est nécessaire pour profiter pleinement des mods, que ceux-ci soient orientés NSFW ou plus classiques, tels que la suppression des cinématiques d'introduction ou des effets visuels indésirables comme l'aberration chromatique ou le grain.

Une arrivée rapide mais probablement éphémère

La vitesse à laquelle ces mods sont apparus est remarquable, étant donné que le jeu est encore en accès anticipé. Il présente d'ailleurs plusieurs bugs notables, comme :
  • La disparition de membres de votre famille en cas de remariages répétés.
  • Un problème forçant tous les personnages à adopter une orientation exclusivement hétérosexuelle.
  • La possibilité choquante de percuter des enfants avec un véhicule.
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Face à ces problèmes à corriger, les futures mises à jour risquent fort de rendre rapidement incompatibles ces mods précoces. Mais cela ne freine manifestement pas l'enthousiasme des moddeurs, déjà très actifs et réactifs. Les développeurs le sont tout autant, puisqu'une mise à jour a déjà été publiée ce week-end.

Un phénomène modding qui ne fait que commencer

Malgré la fragilité des mods dans un contexte de mise à jour constante, leur popularité immédiate indique clairement les attentes de la communauté d'inZOI. Reste à savoir comment le studio gèrera ces créations non-officielles sur le long terme, alors que le jeu continue d'évoluer rapidement et que la communauté s'agrandit chaque jour.

Si vous débutez sur l'expérience, plusieurs guides vous sont proposés :
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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