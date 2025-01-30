Indiana Jones et le Cercle Ancien révèle son nombre de joueurs

Un mois et demi après son lancement, Indiana Jones et le Cercle Ancien a dévoilé son nombre de joueurs. Un score plutôt intéressant pour l'exclusivité Xbox.
Disponible depuis le 9 décembre, Indiana Jones et le Cercle Ancien
est venu conclure une année vidéoludique 2024 riche en sorties, en découvertes, mais aussi en déceptions. Sans être incroyable, il propose une expérience de grande qualité offrant une belle histoire et un gameplay plus que satisfaisant, de quoi passer un agréable moment comme nous vous l'expliquions dans notre test
.
Et si l'engouement n'était pas forcément à la hauteur lors de la sortie, les critiques de la presse et les retours des joueurs ont sûrement permis à ce que de nombreuses personnes se lancent dans l'aventure dans la foulée. Un mois plus tard, le résultat semble convenir à Microsoft, qui vient de révéler le nombre total de joueurs.
4 millions de joueurs pour Indiana Jones et le Cercle Ancien
Le retour d'Indiana Jones dans un jeu vidéo a plu au public. Comme l'a confirmé Microsoft, par la voix de son PDG Satya Nadella à l'occasion du dernier bilan financier
, le jeu a accueilli 4 millions de joueurs différents. Cela ne concerne pas uniquement les ventes, étant donné que le titre est également disponible via le Game Pass. Nous n'avons néanmoins pas d'informations sur le temps de jeu ou les copies vendues, mais ces premiers chiffres sont évidemment positifs.
Nous avons reçu des critiques dithyrambiques sur Indiana Jones et le Grand Cercle, qui a déjà été joué par plus de 4 millions de personnes.
Avec plusieurs mises à jour prévues pour améliorer la qualité du jeu, sans oublier le DLC et le portage sur PS5
programmé pour ce printemps, nul doute que ces chiffres vont gonfler, pour le plus grand bonheur de Microsoft. De bon augure pour une suite, qui est déjà dans les tuyaux
.Indiana Jones et le Cercle Ancien
est disponible depuis le 9 décembre 2024, sur PC et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC :
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