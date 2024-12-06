Test Indiana Jones et le Cercle Ancien : La bonne surprise

Conclusion

8 Indiana Jones et le Cercle Ancien est un jeu qui saura satisfaire tous les joueurs. Sans faire de fioritures, il nous offre une excellente aventure, dans laquelle nous retrouvons l'âme de la franchise. L'histoire est de qualité, le monde très réussi et l'ambiance digne d'un film Indiana Jones.



Nous regretterons seulement les PNJ qui auraient pu être un peu plus intelligents, et un gameplay plus prenant lors des combats. Les énigmes nous garderons en alerte tout au long de l'aventure, tandis que nous découvrons des paysages magnifiques, sublimés par les mystères qu'ils gardent en eux.



Indiana Jones ne restera pas dans les mémoires comme un jeu exceptionnel, mais reste, à l'heure actuelle, l'un des meilleurs mettant en avant l'archéologue, et saura séduire tous les amateurs de jeu solo.

+ Le monde et l'ambiance

+ La finition des zones ouvertes, rien n'est laissé au hasard

+ Les références aux films

+ Le système de compétences

+ Les cinématiques

+ La version VF, malgré le manque de synchronisation labiale