Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira-t-il sur PS5 ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 24 mars 2025 à 16h07
Certains joueurs et joueuses se demandent si Indiana Jones et le Cercle Ancien sera, un jour, jouable sur la dernière console de Sony, la PS5.
Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira-t-il sur PS5 ?
Mise à jour du 24/03/2025 : C'est confirmé par Bethesda et Sony : Indiana Jones et le Cercle Ancien arrivera sur PS5 le 17 février.
Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui est développé par Machine Games et édité par Bethesda, a attisé la curiosité de nombreuses personnes au sein de la communauté, depuis sa première annonce, qui remonte à 2021. Or, tout le monde ne pourra pas y jouer au moment de sa sortie, puisque le jeu d'action-aventure de Machine Games arrive en décembre 2024 sur quelques plateformes, à savoir sur PC et Xbox Series. De ce fait, de plusieurs joueurs et joueuses se demandent si Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira, à l'avenir, sur PS5.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira-t-il sur PS5 ?

Cette question possède une réponse, et celle-ci est positive : Indiana Jones et le Cercle Ancien doit sortir sur PS5 au cours du printemps de l'année 2025. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons, malheureusement, pas de date de sortie précise. Toutefois, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet.

Ainsi, comme vous l'aurez compris, Indiana Jones et le Cercle Ancien va débarquer sur la dernière console de Sony, mais quelques mois après sa sortie sur Xbox Series, PC mais aussi dans le catalogue du Game Pass. 
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Rappelons qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien propose une aventure 100 % solo et en vue à la première personne, qui nous met aux commandes du très célèbre archéologue, Indy. Sur le titre, les joueurs et les joueuses doivent « découvrir le secret d'un des plus grands mystères de tous les temps ». Un périple qui mêlera infiltration, énigmes, combats et épreuves. 

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Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive le 9 décembre 2024 sur Xbox Series ainsi que sur PC. Dès le jour de sa sortie, le jeu intégrera le catalogue du Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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