Certains joueurs et joueuses se demandent si Indiana Jones et le Cercle Ancien sera, un jour, jouable sur la dernière console de Sony, la PS5.

Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira-t-il sur PS5 ?





PC Édition Standard → 52,39 € au lieu de 70 €, soit 25 % de réduction. Édition Premium → 74,59 € au lieu de 100 €, soit 25 % de réduction.



, qui est développé par Machine Games et édité par Bethesda, a attisé la curiosité de nombreuses personnes au sein de la communauté, depuis sa première annonce, qui remonte à 2021. Or, tout le monde ne pourra pas y jouer au moment de sa sortie, puisque le jeu d'action-aventure de Machine Games arrive en décembre 2024 sur quelques plateformes, à savoir sur PC et Xbox Series. De ce fait, de plusieurs joueurs et joueuses se demandentCette question possède une réponse, et celle-ci est positive :. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne possédons, malheureusement, pas de date de sortie précise. Toutefois, nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet.Ainsi, comme vous l'aurez compris,, mais quelques mois après sa sortie sur Xbox Series, PC mais aussi dans le catalogue du Game Pass.Rappelons qu'propose une aventure 100 % solo et en vue à la première personne, qui nous met aux commandes du très célèbre archéologue, Indy. Sur le titre, les joueurs et les joueuses doivent « découvrir le secret d'un des plus grands mystères de tous les temps ». Un périple qui mêlera infiltration, énigmes, combats et épreuves.arrive le 9 décembre 2024 sur Xbox Series ainsi que sur PC. Dès le jour de sa sortie, le jeu intégrera le catalogue du Game Pass. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC :