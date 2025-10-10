Indiana Jones et le Cercle Ancien va s'offrir une fonctionnalité attendue et d'autres nouveautés

Bethesda et Machine Games ont prévu de déployer une nouvelle mise à jour sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui apportera divers nouveaux éléments, dont une fonctionnalité appréciée.
Disponible depuis le mois de décembre 2024 sur PC et Xbox Series, ainsi que depuis le printemps 2025 sur PS5, Indiana Jones et le Cercle Ancien
n'a pas dit son dernier mot. Bethesda et Machine Games ont annoncé une nouvelle mise à jour, qui arrive très bientôt sur Indiana Jones et le Cercle Ancien et qui introduira plusieurs nouveautés
.
Le New Game+ débarque sur Indiana Jones et le Cercle Ancien
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de Machine Games, l'équipe de développement a indiqué qu'une mise à jour gratuite sera déployée ce vendredi 10 octobre 2025 sur Indiana Jones et le Cercle Ancien
. L'un des ajouts majeurs de ce patch est le mode New Game+
(ou « Nouvelle Partie + » en français). Cette fonctionnalité, qui est généralement très appréciée par la communauté, permettra ainsi aux joueurs et aux joueuses de relancer une partie, tout en conservant les collectibles déjà récupérés.
Mais, il ne s'agit pas du seul nouvel élément introduit par cette nouvelle mise à jour pour Indiana Jones et le Cercle Ancien
.
D'autres nouveautés au programme pour Indiana Jones et le Cercle Ancien
En plus du mode New Game+, les développeurs de chez Machine Games ont prévu d'implanter une nouvelle séquence post-crédits sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, mais aussi un nouvel outfit
, nommé « Cairo Shirt Outfit ». À ce propos, le studio de développement précise que d'autres tenues arriveront prochainement sur Indiana Jones et le Cercle Ancien
, mais nous ne savons pas encore quand. Évidemment, cette nouvelle mise à jour apportera quelques changements et correctifs.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'Indiana Jones et le Cercle Ancien
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, Xbox Series ainsi que sur PS5. D'ailleurs, si vous désirez découvrir cette aventure aux côtés du plus célèbre des aventuriers, et ce, sans vous ruiner, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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