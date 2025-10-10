Indiana Jones et le Cercle Ancien va s'offrir une fonctionnalité attendue et d'autres nouveautés

Bethesda et Machine Games ont prévu de déployer une nouvelle mise à jour sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui apportera divers nouveaux éléments, dont une fonctionnalité appréciée.

Le New Game+ débarque sur Indiana Jones et le Cercle Ancien

New Game +, a new look for Indy, and more - the Anniversary Update for Indiana Jones and the Great Circle releases tomorrow!



Thank you all for the incredible support of MachineGames over the last 15 years. Here's to the adventures yet to come! pic.twitter.com/9CdRWGCMnZ — machinegames (@machinegames) October 9, 2025

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D'autres nouveautés au programme pour Indiana Jones et le Cercle Ancien

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Disponible depuis le mois de décembre 2024 sur PC et Xbox Series, ainsi que depuis le printemps 2025 sur PS5,n'a pas dit son dernier mot. Bethesda et Machine Games ont annoncéEn effet, via une publication sur le compte Twitter/X de Machine Games, l'équipe de développement a indiqué qu'(ou « Nouvelle Partie + » en français). Cette fonctionnalité, qui est généralement très appréciée par la communauté, permettra ainsi aux joueurs et aux joueuses de relancer une partie, tout en conservant les collectibles déjà récupérés.Mais, il ne s'agit pas du seul nouvel élément introduit par cette nouvelle mise à jour pour, nommé « Cairo Shirt Outfit ». À ce propos, le studio de développement précise que d'autres tenues arriveront prochainement sur, mais nous ne savons pas encore quand. Évidemment, cette nouvelle mise à jour apportera quelques changements et correctifs.Rappelons, en guise de conclusion, qu'est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PC, Xbox Series ainsi que sur PS5. D'ailleurs, si vous désirez découvrir cette aventure aux côtés du plus célèbre des aventuriers, et ce, sans vous ruiner, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :