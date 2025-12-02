Game Pass : Les jeux qui arrivent en décembre 2025, il y a du très bon

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de décembre 2025.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour décembre 2025

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Lost Records: Bloom & Rage 2 décembre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass Monster Train 2 3 décembre Cloud, PC et Xbox Series Premium Spray Paint Simulator 3 décembre Cloud, Console et PC Premium 33 Immortals (Aperçu) 4 décembre Cloud, Console et PC Premium Indiana Jones et le Cercle Ancien 4 décembre Cloud, PC et Xbox Series Premium Routine 4 décembre Cloud, Console, Console Portable et PC Ultimate, PC Game Pass A Game About Digging a Hole 9 décembre Cloud, Console portable, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass Death Howl 9 décembre Console portable et PC Ultimate, PC Game Pass Dome Keeper 9 décembre Cloud, Console, Console portable et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Mortal Kombat 1 10 décembre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass Bratz: Rhythm & Style 11 décembre Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois,se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps,. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en. Mais, sans plus tarder,. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois deen ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.