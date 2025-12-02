Game Pass : Les jeux qui arrivent en décembre 2025, il y a du très bon

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 décembre 2025 à 15h18
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de décembre 2025.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en décembre 2025, il y a du très bon
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en décembre 2025. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour décembre 2025

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Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en décembre 2025. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Lost Records: Bloom & Rage 2 décembre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
Monster Train 2 3 décembre Cloud, PC et Xbox Series Premium
Spray Paint Simulator 3 décembre Cloud, Console et PC Premium
33 Immortals (Aperçu) 4 décembre Cloud, Console et PC Premium
Indiana Jones et le Cercle Ancien 4 décembre Cloud, PC et Xbox Series Premium
Routine 4 décembre Cloud, Console, Console Portable et PC Ultimate, PC Game Pass
A Game About Digging a Hole 9 décembre Cloud, Console portable, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
Death Howl 9 décembre Console portable et PC Ultimate, PC Game Pass
Dome Keeper 9 décembre Cloud, Console, Console portable et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Mortal Kombat 1 10 décembre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
Bratz: Rhythm & Style 11 décembre Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de décembre 2025 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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