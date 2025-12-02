Game Pass : Les jeux qui arrivent en décembre 2025, il y a du très bon

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de décembre 2025.
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass
se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en décembre 2025
. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.
Les nouveaux jeux Game Pass pour décembre 2025
Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass
, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en décembre 2025
. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir
. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme(s)
|Abonnement(s)
|Lost Records: Bloom & Rage
|2 décembre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Monster Train 2
|3 décembre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Premium
|Spray Paint Simulator
|3 décembre
|Cloud, Console et PC
|Premium
|33 Immortals (Aperçu)
|4 décembre
|Cloud, Console et PC
|Premium
|Indiana Jones et le Cercle Ancien
|4 décembre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Premium
|Routine
|4 décembre
|Cloud, Console, Console Portable et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|A Game About Digging a Hole
|9 décembre
|Cloud, Console portable, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Death Howl
|9 décembre
|Console portable et PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Dome Keeper
|9 décembre
|Cloud, Console, Console portable et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Mortal Kombat 1
|10 décembre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Bratz: Rhythm & Style
|11 décembre
|Cloud, Console et PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de décembre 2025
en ce qui concerne le catalogue du Game Pass
.
Qu'est-ce que le Game Pass ?
Le Game Pass
permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).
Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.
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