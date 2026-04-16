Machine Games a développé Indiana Jones car il partage ce point commun avec Wolfenstein

Travailler sur Indiana Jones et le Cercle Ancien était une évidence pour Machine Games. Pourtant, ce ne sont pas les films ou l'aura du personnage qui ont inspiré les équipes… mais les méchants.
Si vous avez joué à Indiana Jones et le Cercle Ancien
, vous savez que son histoire se déroule en 1937. Chronologiquement, cette aventure survient donc entre celles vécues par l'archéologue dans le premier et le troisième opus de la saga.
Mais à cette époque, une menace a profondément marqué les esprits et les livres d'histoire.
D'ailleurs, cette menace reconnaissable à son svastika cerclé de rouge a poussé les équipes de Machine Games à travailler sur ce projet.
Indiana Jones et le Cercle ancien et Wolfenstein : deux licences où les nazis doivent être battus
Interrogé par les journalistes de GamesRadar
juste avant les BAFTA Games Awards 2026, Axel Torvenius (directeur créatif de Machine Games) est revenu sur ce choix logique pour le studio. En effet, avant de s'attaquer au mythe Indy, les équipes avaient travaillé sur Wolfenstein : The New Order et toutes ses suites.
Or, dans ces jeux, les nazis sont toujours éliminés par le personnage principal.
Quand ce détail a été remarqué dans Indiana Jones et le Cercle ancien, beaucoup se sont demandé si Machines Games avait volontairement choisi cette histoire parce qu'elle permettait de battre « cet ennemi commun »
comme il le précise.
Un choix « tout à fait naturel » pour le studio
Mais il a simplement répondu que le projet était « tout à fait naturel » pour le studio. Lors de cet échange, il précise ceci :
C'est juste qu'avec l'héritage des autres types de jeux que nous avons développés, nous avions ce type d'ennemis, et il nous a semblé tout à fait naturel de nous retrouver dans le même univers qu'Indiana Jones, notamment en ce qui concerne la liste des ennemis principaux. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était inévitable, mais c'est comme ça que les choses se sont dessinées pour nous.
S'il est difficile de savoir s'il s'agit d'un hasard ou d'une volonté d'ajouter cette menace historique dans ses jeux, Machine Games a marqué les esprits avec Wolfenstein mais aussi avec Indiana Jones et le Cercle ancien. Si vous souhaitez vous aussi éliminer cette menace rouge, sachez que le titre est disponible sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 et consoles Xbox Series
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