Machine Games a développé Indiana Jones car il partage ce point commun avec Wolfenstein



le 16 avril 2026 à 15h15 Publié par Justine Manchuelle le 16 avril 2026 à 15h15

Travailler sur Indiana Jones et le Cercle Ancien était une évidence pour Machine Games. Pourtant, ce ne sont pas les films ou l'aura du personnage qui ont inspiré les équipes… mais les méchants.