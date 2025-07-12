Indiana Jones et le Cercle Ancien : Ce choix de gameplay était une « évidence » pour ses développeurs



le 12 juillet 2025 à 17h00 Publié par Justine Manchuelle le 12 juillet 2025 à 17h00

Quand le gameplay du jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien a été dévoilé pour la première fois, il a divisé la communauté. Mais dans une récente entrevue, l'un de ses développeurs a confié que ce parti pris était évident, et ce pour une bonne raison.