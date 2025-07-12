Indiana Jones et le Cercle Ancien : Ce choix de gameplay était une « évidence » pour ses développeurs

Quand le gameplay du jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien a été dévoilé pour la première fois, il a divisé la communauté. Mais dans une récente entrevue, l'un de ses développeurs a confié que ce parti pris était évident, et ce pour une bonne raison.
Indiana Jones et le Cercle Ancien
offre aux joueurs la possibilité de se glisser dans la peau du célèbre archéologue et de vivre une aventure riche en rebondissements. Cependant, quand le titre a été révélé, certains ne s'attendaient pas à véritablement incarner Indy via un gameplay en vue FPS.
Dans le cadre d'une récente conférence, Jens Andersson (directeur de la conception chez MachineGames) est revenu en détail sur les raisons de ce choix plus immersif.
Voir le monde à travers les yeux de l'archéologue : « une évidence pour nous »
Face aux journalistes de GamesRadar
, Jens Anderson a déclaré que développer Indiana Jones et le Cercle Ancien en vue à la première personne « était une évidence pour nous. Nous n'avions pas le choix, nous adorons cette perspective. C'est une excellente façon de raconter des histoires.
» D'ailleurs, pour les habitués des titres de MachinesGames, ce choix n'a rien de surprenant.
En effet, il s'agit de l'une des caractéristiques emblématiques du studio
. Il suffit de regarder des captures d'écran de Wolfenstein: The New Order ou de Wolfenstein: Youngblood pour s'en rendre compte.
Mais au-delà d'une simple préférence, la vue à la première personne permet de concrétiser le rêve d'enfant de nombreux passionnés de la saga cinématographique. Car comme le rappelle Jens Anderson, « Si vous voulez être Indiana Jones, vous devez regarder à travers ses yeux, vous devez vous sentir comme lui
».
La vue FPS n'était pas l'élément le plus difficile à développer dans Indiana Jones et le Cercle Ancien
Cette facilité à incarner Indy dans ses gestes les plus iconiques, notamment toutes les interactions impliquant le fouet, se retrouve dans la fluidité de gameplay. Pourtant, concevoir tous ces éléments en vue FPS n'était pas le point le plus problématique. Le directeur de la conception explique que « Cela a pris des années, bien sûr, mais ce n'était pas la partie la plus difficile de la création de ce jeu. C'est à cause de beaucoup d'autres choses que je dirais que nous avons éprouvé des difficultés jusqu'à la toute fin
».
Rappelons qu'en plus de l'aventure principale, Indiana Jones et le Cercle Ancien va prochainement recevoir son DLC : L'ordre des Géants.
Le titre et son futur contenu additionnel sont disponibles sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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