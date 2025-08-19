Indiana Jones et le Cercle Ancien arrive sur une nouvelle plateforme

Lors de l'Opening Night Live de la gamescom version 2025, Bethesda et Machine Games ont partagé de nouvelles images pour le DLC qui arrive à la rentrée, mais aussi annoncé que Indiana Jones et le Cercle Ancien sortira sur une nouvelle plateforme, l'année prochaine.

Indiana Jones et le Cercle Ancien débarque sur Switch 2

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Nouvelles images pour le DLC

PC Édition Standard → 34,79 € au lieu de 70 €, soit 50 % de réduction. Édition Premium → 41,49 € au lieu de 100 €, soit 59 % de réduction.

Xbox Series Édition Standard → 56,15 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction. Édition Premium → 73,99 € au lieu de 110 €, soit 33 % de réduction.



Disponible sur PC et Xbox Series depuis la fin de l'année 2024, puis sur PS5 depuis ce printemps,, l'Ordre des Géants, qui arrivera à la rentrée. Mais une partie des joueurs, qui ne l'a pas encore découvert,En effet, les développeurs ont profité de la conférence pour rappeler qu'un DLC était en préparation,, pour prolonger l'histoire et plus particulièrement l'Ordre des Géants, qui tient une part importante dans le récit initial.Mais si nous avons le droit à de nouvelles images, ce n'est pas forcément ce qui va retenir l'attention des joueurs puisque Bethesda et Machine Games ont annoncé que le titre. Une excellente nouvelle, qui permettra à de nombreuses personnes de le découvrir sur la console portable. Sans être le jeu de l'année, Indiana Jones et le Cercle Ancien offre une aventure palpitante qui vaut le coup d'être faite, par les amateurs de jeu d'action.Pour ce qui est du DLC, tous les joueurs pourront l'acheter pour la somme de 34,99 €, tandis que ceux ayant l'édition Premium le recevront automatiquement, évidemment. En plus de croiser de nouveaux personnages, vous visiterez de nouveaux lieux spectaculaires, notamment à Rome, offrant surtout de nouvelles énigmes à résoudre.Rendez-vous le 4 septembre, sur PC, Xbox Series, mais aussi PS5. D'ailleurs, si vous désirez découvrir cette aventure aux côtés du plus célèbre des aventuriers, et ce, sans vous ruiner, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :