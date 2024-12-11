Indiana Jones et le Cercle Ancien : Une suite est déjà évoquée

Alors qu'il vient de sortir, Lucasfilm Games discute déjà au sujet d'une potentielle suite d'Indiana Jones et le Cercle Ancien.
Indiana Jones et le Cercle Ancien
est disponible depuis ce 9 décembre, et a vu les joueurs lui laisser des évaluations plutôt positives, ce qui est une excellente nouvelle en vue des futures ventes, étant donné que si le bouche-à-oreille est positif, de nombreuses personnes le découvriront au fil du temps, surtout à l'approche de Noël.
Quoi qu'il en soit, dans cette histoire originale, rien n'indique qu'une suite est obligatoire. Mais Lucasfilm Games réfléchit déjà à en faire une
.
Déjà une suite pour Indiana Jones et le Cercle Ancien ?
Dans un entretien avec Variety
, le vice-président de Lucasfilm Games Douglas Reilly, a déclaré que l'univers avait encore de la place pour raconter d'autres histoires liées à Indiana Jones, et que cela serait une chouette idée.
Je pense que nous sommes toujours à la recherche de grandes histoires. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'espace entre les films où nous pourrions raconter de plus en plus d'histoires d'Indiana Jones qui, je pense, seraient très intéressantes.
Néanmoins, cela dépendra grandement du succès d'Indiana Jones et le Cercle Ancien ces prochains mois
, et de ses ventes. Pour l'instant, les développeurs sont concentrés sur le DLC, qui arrivera en 2025 (tout comme la version PS5
), mais si elle permet d'agrémenter l'histoire convenablement, et que les joueurs sont toujours ravis de retrouver l'archéologue, alors il y a de grandes chances pour que nous découvrions d'autres jeux vidéo Indiana Jones
. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre test
.
Indiana Jones et le Cercle Ancien
est disponible depuis le 9 décembre 2024, sur PC et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC :
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