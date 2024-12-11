Indiana Jones et le Cercle Ancien : Une suite est déjà évoquée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2024 à 11h35
Alors qu'il vient de sortir, Lucasfilm Games discute déjà au sujet d'une potentielle suite d'Indiana Jones et le Cercle Ancien.
Indiana Jones et le Cercle Ancien : Une suite est déjà évoquée
Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible depuis ce 9 décembre, et a vu les joueurs lui laisser des évaluations plutôt positives, ce qui est une excellente nouvelle en vue des futures ventes, étant donné que si le bouche-à-oreille est positif, de nombreuses personnes le découvriront au fil du temps, surtout à l'approche de Noël.

Quoi qu'il en soit, dans cette histoire originale, rien n'indique qu'une suite est obligatoire. Mais Lucasfilm Games réfléchit déjà à en faire une.

Déjà une suite pour Indiana Jones et le Cercle Ancien ?

Dans un entretien avec Variety, le vice-président de Lucasfilm Games Douglas Reilly, a déclaré que l'univers avait encore de la place pour raconter d'autres histoires liées à Indiana Jones, et que cela serait une chouette idée.
Je pense que nous sommes toujours à la recherche de grandes histoires. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'espace entre les films où nous pourrions raconter de plus en plus d'histoires d'Indiana Jones qui, je pense, seraient très intéressantes.
Néanmoins, cela dépendra grandement du succès d'Indiana Jones et le Cercle Ancien ces prochains mois, et de ses ventes. Pour l'instant, les développeurs sont concentrés sur le DLC, qui arrivera en 2025 (tout comme la version PS5), mais si elle permet d'agrémenter l'histoire convenablement, et que les joueurs sont toujours ravis de retrouver l'archéologue, alors il y a de grandes chances pour que nous découvrions d'autres jeux vidéo Indiana Jones. En attendant, vous pouvez toujours consulter notre test.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Indiana Jones et le Cercle Ancien est disponible depuis le 9 décembre 2024, sur PC et Xbox Series. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur PC : 
  • PC
    • Édition Standard → 34,79 € au lieu de 70 €, soit 50 % de réduction.
    • Édition Premium → 41,49 € au lieu de 100 €, soit 59 % de réduction.
  • Xbox Series
    • Édition Standard → 56,15 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
    • Édition Premium → 73,99 € au lieu de 110 €, soit 33 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Machine Games a développé Indiana Jones car il partage ce point commun avec Wolfenstein
Indiana Jones 16 avril 2026

Machine Games a développé Indiana Jones car il partage ce point commun avec Wolfenstein

Travailler sur Indiana Jones et le Cercle Ancien était une évidence pour Machine Games. Pourtant, ce ne sont pas les films ou l'aura du personnage qui ont inspiré les équipes… mais les méchants.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en décembre 2025, il y a du très bon
Indiana Jones 02 décembre 2025

Game Pass : Les jeux qui arrivent en décembre 2025, il y a du très bon

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de décembre 2025.
Indiana Jones et le Cercle Ancien va s'offrir une fonctionnalité attendue et d'autres nouveautés
Indiana Jones 10 octobre 2025

Indiana Jones et le Cercle Ancien va s'offrir une fonctionnalité attendue et d'autres nouveautés

Bethesda et Machine Games ont prévu de déployer une nouvelle mise à jour sur Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui apportera divers nouveaux éléments, dont une fonctionnalité appréciée.

commentaire (0)