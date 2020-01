Horizon: Zero Dawn : Vers un portage sur PC en 2020 ?

De nouvelles rumeurs viennent suggérer que le tant apprécié Horizon: Zero Dawn pourrait débarquer sur PC avant la fin de l'année 2020.

Déjà au mois de décembre les premières rumeurs , partagées par le très bien informé, annonçaient qu'un portage sur PC depourrait éventuellement avoir lieu, sans nous donner davantage d'informations. Quelques semaines plus tard, le journaliste de Kotaku revient,En effet, Jason Schreier indique que de nouvelles sources, internes à Sonny ou ayant travaillé pour Sony,, et pourrait avoir lieu dès cette année, soit trois ans après sa sortie (mars 2017). Ce n'est pas la première fois que Sony porte l'une de ses exclusivités sur ordinateur.(Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human), mais aussi Death Stranding , qui est d'abord sorti sur PlayStation 4 en novembre dernier, et sera porté sur PC via Steam et l'Epic Games Store, au cours de l'été 2020 Pour en revenir à Horizon: Zero Dawn , sorti le 1mars 2017 en Europe, les trois sources ont indiqué à Kotaku qu'il pourraitmais aucune fenêtre de sortie n'a été partagée. Nous devrons pour cela attendre une éventuelle officialisation. De plus,, pour toucher un plus large public. Nous pourrions donc voir, dans les années à venir, d'autres exclusivités sortir sur PC, tels que, dont une suite serait prévue sur PS5 , ou encore la franchise