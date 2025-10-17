Horizon Zero Dawn : Le film est en bonne voie et vise une sortie dans plusieurs mois

Le projet d'adaptation cinématographique d'Horizon Zero Dawn aurait bien avancé et espère pouvoir débuter son tournage dans peu de temps.
Comme vous le savez probablement déjà, PlayStation Studios et Columbia Pictures ont annoncé, au début du mois de janvier de cette année 2025, qu'un film Horizon Zero Dawn
va voir le jour. Après plusieurs mois de silence, de nouvelles informations viennent d'arriver : le film Horizon Zero Dawn se porte bien et viserait une sortie courant 2027
.
Le film Horizon Zero Dawn possède son script, un tournage espéré pour l'année prochaine
En effet, selon The Game Post, qui détient ses informations d'un document juridique rempli par Asad Qizilbash, le directeur de PlayStation Productions, le film Horizon Zero Dawn possèderait un « script fonctionnel » et espère donc pouvoir passer aux prochaines étapes de la production
, notamment le tournage en 2026. Dans le communiqué, Asad Qizilbash aurait écrit :
Nous avons déjà un scénario et recherchons activement un réalisateur, dans le but de tourner le film en 2026 et de le sortir en 2027. Ce film en prise de vues réelles fait suite aux récentes collaborations entre Columbia Pictures et PlayStation Productions sur le film Uncharted de 2022 et le film Gran Turismo de 2023.
Reste donc à savoir qui sera en charge du film Horizon Zero Dawn
, qui est plutôt attendu par les fans des jeux vidéo de Guerrilla Games et qui espère pouvoir sortir en 2027.
Déjà des informations sur le casting du film Horizon Zero Dawn ?
À l'heure actuelle, nous ne possédons aucune information concernant le casting du film Horizon Zero Dawn
. Étant, pour le moment, à la recherche d'un réalisateur, PlayStation Studios n'a rien dit à ce sujet. Nul doute que nous en saurons plus dans les mois à venir, d'autant plus si le tournage du film Horizon Zero Dawn
démarre bien au cours de l'année 2026, comme espéré. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples détails à propos du projet d'adaptation cinématographique d'Horizon Zero Dawn
auront été révélés.
En attendant, et pour rappel, sachez qu'Horizon Zero Dawn
est disponible sur PS4, PS5 ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store avec de belles réductions :
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