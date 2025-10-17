Horizon Zero Dawn : Le film est en bonne voie et vise une sortie dans plusieurs mois

Le projet d'adaptation cinématographique d'Horizon Zero Dawn aurait bien avancé et espère pouvoir débuter son tournage dans peu de temps.

Le film Horizon Zero Dawn possède son script, un tournage espéré pour l'année prochaine

Nous avons déjà un scénario et recherchons activement un réalisateur, dans le but de tourner le film en 2026 et de le sortir en 2027. Ce film en prise de vues réelles fait suite aux récentes collaborations entre Columbia Pictures et PlayStation Productions sur le film Uncharted de 2022 et le film Gran Turismo de 2023.

Sony has confirmed that its live-action Horizon Zero Dawn movie already has a working script, with plans to begin filming in 2026 and release in 2027, according to a new court filing.https://t.co/1qgFlCF0Yh pic.twitter.com/Nprr6c2EUY — The Game Post (@TheGamePostcom) October 17, 2025

Déjà des informations sur le casting du film Horizon Zero Dawn ?

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Comme vous le savez probablement déjà, PlayStation Studios et Columbia Pictures ont annoncé, au début du mois de janvier de cette année 2025, qu'un filmva voir le jour. Après plusieurs mois de silence, de nouvelles informations viennent d'arriver :En effet, selon The Game Post, qui détient ses informations d'un document juridique rempli par Asad Qizilbash, le directeur de PlayStation Productions,, notamment le tournage en 2026. Dans le communiqué, Asad Qizilbash aurait écrit :Reste donc à savoir qui sera en charge du film, qui est plutôt attendu par les fans des jeux vidéo de Guerrilla Games et qui espère pouvoir sortir en 2027.À l'heure actuelle, nous ne possédons aucune information concernant le casting du film. Étant, pour le moment, à la recherche d'un réalisateur, PlayStation Studios n'a rien dit à ce sujet. Nul doute que nous en saurons plus dans les mois à venir, d'autant plus si le tournage du filmdémarre bien au cours de l'année 2026, comme espéré. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de plus amples détails à propos du projet d'adaptation cinématographique d'auront été révélés.En attendant, et pour rappel, sachez quest disponible sur PS4, PS5 ainsi que sur PC. Si vous souhaitez l'acheter sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur PC ainsi que des cartes PlayStation Store avec de belles réductions :