Clone de Horizon ? Tencent contre-attaque face aux accusations de Sony

Horizon Zero Dawn est un jeu vidéo de rôle et d'action développé par Guerrilla Games et publié par Sony Interactive Entertainment pour la PlayStation 4, dont la sortie est prévue pour le 1er mars 2017 en Europe. Il s'agit de la première propriété intellectuelle développée par Guerrilla Games depuis Killzone en 2004 et la première tentative de ce studio de réaliser un jeu vidéo de rôle. Le jeu est élu « Meilleur nouveau jeu » des Game Critics Awards lors de l'E3 20151.