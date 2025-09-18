Clone de Horizon ? Tencent contre-attaque face aux accusations de Sony

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 18 septembre 2025 à 15h50
L'affrontement juridique entre Sony et Tencent prend une nouvelle tournure. Après avoir été accusé par PlayStation d'avoir développé un « clone » de la saga Horizon avec son projet Light of Motiram, Tencent a officiellement répondu devant la cour fédérale de Californie. Le géant chinois rejette les accusations et demande tout simplement l'abandon pur et simple de la plainte.
Clone de Horizon ? Tencent contre-attaque face aux accusations de Sony

Une attaque jugée infondée

Déposée en début d'année, la plainte de Sony évoquait des similitudes troublantes entre Horizon Zero Dawn, Forbidden West et Light of Motiram, qu'il s'agisse de la structure narrative, des thématiques ou même de l'esthétique générale. Face à ces accusations, Tencent avance que cette action en justice est une tentative d'appropriation abusive d'éléments communs aux jeux vidéo.

Miniature vidéo

Selon un rapport de TheGamePost, Tencent considère que Sony ne cherche pas à se défendre contre du plagiat ou du piratage, mais qu'il tente de s'accaparer un pan entier de la culture populaire. L'entreprise dénonce une volonté de « monopoliser des conventions de genre » et rappelle que les mécaniques de Horizon reposent sur des schémas narratifs déjà explorés par d'autres titres bien avant lui.

Des inspirations partagées par toute l'industrie

Pour illustrer son propos, Tencent cite des exemples concrets : The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Biomutant ou encore Far Cry: Primal. Selon eux, Light of Motiram s'inscrit dans cette même tradition d'inspiration croisée et ne saurait être considéré comme une copie illégitime.

Enslaved
Image officielle de Enslaved, développé par Ninja Theory

L'argument prend encore plus de poids lorsqu'ils rappellent que Jan-Bart Van Beek, directeur artistique de Horizon Zero Dawn, avait lui-même reconnu que le concept du jeu s'inspirait largement d'Enslaved lors d'un documentaire. À l'époque, il avait même conseillé de ne pas développer Horizon tant les ressemblances étaient nombreuses.

Des accusations mal dirigées

Tencent souligne également que les entités visées par Sony (Tencent America et Tencent Holdings) ne participent ni au développement ni au marketing du projet. Ils précisent en outre que Light of Motiram ne sortira pas avant 2027, ce qui rend la plainte prématurée, car les prétendues infractions n'ont pas encore eu lieu et pourraient même ne jamais survenir.

Light of Motiram
Light of Motiram, accusé par Sony d'être une copie de Horizon

L'affaire illustre une tension croissante entre géants de l'industrie autour de la propriété intellectuelle et des limites de l'inspiration créative. Sony souhaite protéger l'identité de sa licence phare, tandis que Tencent défend une vision où les jeux partagent inévitablement des influences communes. La décision de justice, encore incertaine, pourrait avoir un impact durable sur la manière dont les studios revendiquent la paternité de concepts largement utilisés dans le jeu vidéo.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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