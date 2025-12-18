Sony impose sa loi et fait plier Tencent sur le dossier du clone d'Horizon

La bataille juridique entre les géants Sony et Tencent vient de connaître un dénouement brutal. Accusé d'être un clone flagrant de la saga Horizon, le jeu Light of Motiram a été retiré de la vente suite à un accord confidentiel, scellant probablement son destin.
Le bras de fer opposant Sony à Tencent concernant la propriété intellectuelle semble avoir trouvé une conclusion aussi discrète que radicale. Depuis plusieurs mois, le géant japonais menait une offensive judiciaire contre le conglomérat chinois, ciblant spécifiquement le jeu Light of Motiram. Ce titre, prévu pour être une aventure en monde ouvert post-apocalyptique, a purement et simplement disparu des principales boutiques en ligne, notamment Steam et l'Epic Games Store, à la suite d'un règlement à l'amiable entre les deux parties.
Une disparition soudaine des plateformes
Tout porte à croire que l'existence de Light of Motiram est désormais compromise. Comme l'ont révélé de récents documents judiciaires déposés le 17 décembre, Sony et Tencent sont parvenus à un « accord confidentiel ». Si les termes exacts de ce pacte restent secrets, les conséquences sont immédiatement visibles pour les joueurs : les pages du magasin du jeu ont été désactivées et les URL redirigent désormais vers les pages d'accueil des plateformes. Aucune nouvelle date de sortie n'a été communiquée, laissant présager une annulation pure et simple ou une refonte totale du projet pour éviter de nouveaux litiges.
Des ressemblances jugées trop flagrantes par Sony
L'affaire remonte à la fin du mois de juillet, lorsque Sony a déposé une plainte devant un tribunal californien. L'argumentaire de la firme japonaise était sans équivoque : elle qualifiait le projet de Tencent de « copie servile » de sa franchise phare Horizon: Zero Dawn. Les similitudes pointées du doigt étaient nombreuses et précises. Le jeu de Tencent mettait en scène un monde post-apocalyptique envahi par des dinosaures robots géants, évoluant dans des biomes très spécifiques comme des forêts tropicales, des déserts et des montagnes enneigées.
Plus troublant encore pour les avocats de Sony, le protagoniste de Light of Motiram était une femme aux cheveux roux, arborant des tenues et un style très proches de ceux d'Aloy, l'héroïne de PlayStation. Le personnage utilisait même un dispositif technologique rappelant furieusement le fameux « Focus » d'Aloy. Dans sa plainte, Sony avait déclaré :
Tencent développe un jeu de contrefaçon et nous demandons une injonction préliminaire pour empêcher le lancement de la promotion de cette version.
La défense agressive de Tencent
Face à ces accusations, Tencent n'était pas resté passif. Quelques jours après le dépôt de la plainte, l'éditeur chinois avait discrètement mis à jour la page Steam du jeu, remplaçant plusieurs captures d'écran et l'image de couverture. Toutefois, leur ligne de défense juridique consistait à minimiser l'originalité du titre de Sony. Tencent affirmait n'utiliser que des « codes bien connus » du genre et avait contre-attaqué en suggérant que Horizon Zero Dawn s'inspirait lui-même trop fortement de jeux comme Enslaved: Odyssey to the West, The Legend of Zelda ou Far Cry.
Tencent avait qualifié la plainte de Sony d'excès de zèle, trouvant « surprenant » que le constructeur japonais tente de revendiquer l'originalité d'un concept basé, selon eux, sur des « ingrédients de genre omniprésents ». Malgré cette rhétorique combative, l'accord signé récemment et le retrait du jeu suggèrent que Tencent a finalement préféré éviter un procès long et coûteux, acceptant probablement de sacrifier son projet dans sa forme actuelle.
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