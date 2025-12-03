Sony protège l'héritage d'Horizon et paralyse la copie chinoise

Le bras de fer judiciaire s'intensifie entre Sony et Tencent. Accusé de plagier la saga Horizon, le géant chinois accepte de suspendre toute promotion et test public pour Light of Motiram. Une victoire tactique pour PlayStation qui repousse potentiellement la sortie du jeu à fin 2027.

Quatre conditions strictes imposées à Tencent

Light of Motiram, accusé par Sony d'être une copie de Horizon

Un calendrier judiciaire bouleversé

L'affrontement juridique entre Sony Interactive Entertainment et le géant chinois Tencent prend une tournure inattendue., les deux parties semblent avoir trouvé un terrain d'entente temporaire. Dans une ordonnance déposée récemment,. Cette décision intervient alors que les deux entités cherchent à résoudre leur différend avant une audience cruciale, marquant ainsi une pause significative dans la montée en puissance de ce concurrent controversé.Selon les documents judiciaires consultés, Sony et Tencent ont engagé des discussions pour aménager le calendrier de la procédure. Toutefois, cet aménagement ne se fait. Quatre conditions majeures ont été fixées pour permettre le report de l'audience. La plus impactante concerne directement l'avenir immédiat du jeu : il ne peut y avoir « aucune nouvelle promotion ou test public de Light of Motiram pendant la durée de la motion d'injonction préliminaire ». En clair,Plus surprenant encore, une clause concerne la fenêtre de lancement du titre. L'accord stipule que la date de sortie de Light of Motiram ne pourra pas être « avancée avant le quatrième trimestre 2027 ». Cela garantit à Sony que ce concurrent direct ne viendra pas parasiter ses propres sorties potentielles dans les deux prochaines années. Enfin, Tencent s'engage à ne pas demander de procédure accélérée, tandis que Sony accepte que ce délai ne soit pas utilisé contre lui pour arguer d'un manque d'urgence dans sa demande d'injonction.Cette trêve impose un nouveau rythme à la bataille légale. Suite à cet accord, la date limite pour que Tencent réponde à l'injonction préliminaire de Sony a été repoussée au 17 décembre 2025, au lieu du début du mois. De son côté, Sony devra fournir sa réponse de soutien avant le 2 janvier 2026. L'objectif est de permettre à la juge Jacqueline Corley d'examiner simultanément la demande d'injonction de Sony et la motion de rejet déposée par Tencent lors d'une audience unique prévue pour le 29 janvier 2026.Pour les observateurs de l'industrie, cette affaire dépasse le simple cadre du litige commercial. Elle pose la question de la frontière entre inspiration et plagiat dans le jeu vidéo, un sujet brûlant alors que les productions chinoises montent en gamme techniquement tout en étant souvent accusées de manquer d'originalité conceptuelle. En acceptant de geler la visibilité de son jeu, Tencent semble adopter une position de prudence, peut-être pour éviter une interdiction totale qui serait catastrophique pour ses investissements.