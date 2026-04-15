PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois d'avril 2026, c'est plutôt bon

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois d'avril 2026.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium d'avril 2026

Jeu Plateforme(s) Abonnement The Crew Motorfest PS4 et PS5 Extra et Premium Horizon Zero Dawn Remastered PS4 et PS5 Extra et Premium Football Manager 26 Console PS5 Extra et Premium Warriors: Abyss PS4 et PS5 Extra et Premium Squirrel with a Gun PS5 Extra et Premium The Casting of Frank Stone PS5 Extra et Premium Monster Train PS5 Extra et Premium Wild Arms 4 PS4 et PS5 Premium

Les abonnements PlayStation Plus

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Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule(autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnementouont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.D'ailleurs, sachez queAu cours du mois d', les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif auou auvont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder,En souscrivant à l'abonnement, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnementest, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.L'abonnementest affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages duCelles et ceux abonnés au(dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnementet ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».