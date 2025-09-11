Spots de farm de Perles Silksong : Où se rendre pour obtenir rapidement cette monnaie ?

Les Perles étant une monnaie essentielle sur Hollow Knight: Silksong, nous vous indiquons quelques spots de farm où en récupérer rapidement et assez facilement.

Spots de farm de Perles sur Hollow Knight: Silksong

Spot de farm de Perles à Verdoison (acte 1 - début du jeu)

Spot de farm de Perles aux Quais Profonds (acte 1 - début du jeu)

Spot de farm de Perles à Sombrevale (acte 1 - milieu du jeu)

En plus des fragments de carapace, les joueurs et les joueuses doivent collecterafin de débloquer des bancs, des clochevoies (voyage rapide) ou encore pour acheter des items. Évidemment, certaines zones sont plus intéressantes que d'autres pour leD'ailleurs, voiciNous mettrons, bien évidemment, à jour cet article dès que nous aurons découvert d'autres spots de farm de Perles intéressants.Sur, il existe plusieurs. Ces zones deviennent accessibles à mesure que vous progressez dans les actes, et donc dans la quête principale. Toutefois, dans les premières heures de jeu, il est relativement intéressant deafin de débloquer des clochevoies, pour utiliser le voyage rapide, accéder à des bancs verrouillés, pour sauvegarder et se reposer, ou encore pour acheter différents éléments auprès des marchands (cartes, fragments de masque, clés simples, etc.). Évidemment, cela reste valable même après de nombreuses heures à son actif.De ce fait, nous vous conseillons de régulièrement vous rendre à cespour faciliter, ne serait-ce qu'un peu, votre périple au sein du royaume de Pharloom.L'une des premières zones où vous pouvez. L'idée étant de se rendre au banc indiqué sur l'image ci-dessous puis de rejoindre la zone sur la gauche. Là, vous trouverez plusieurs ennemis laissant tomber desà leur mort. Lorsqu'il n'y a plus de mobs, retournez au banc, reposez-vous et repartez sur votre gauche, pour éliminer à nouveau ces ennemis et récupérer de nouvellesUn autre endroit, situé plus précisément dans la zone Quais Profonds, est assez pertinent pour le. Il vous suffit de vous rendre au banc, marqué sur l'image ci-dessous, puis d'emprunter l'entrée à droite. Sur le chemin, vous pourrez apercevoir un ennemi, avec un casque en bronze. Tuez-le puis revenez au banc. Reposez-vous et répétez cette opération, autant de fois que souhaité. Comme vous pourrez le constater, vous ne récupérerez pas beaucoup dede cette manière, mais le chemin à réaliser entre le banc et l'ennemi est plutôt rapide.Il y a également un autretrès intéressant à Sombrevale, sur. Vous devez tout d'abord atteindre Mi-chemin, une structure entretenue par un PNJ et où vous trouverez Nuu. D'ici, sortez de la bâtisse depuis l'entrée à droite et continuez votre chemin. Dans une zone adjacente, vous pourrez apercevoir trois ennemis, donnant des. Dès qu'ils sont morts, récupérez la monnaie tombée et repartez au banc. Reposez-vous et retournez à l'endroit précédemment indiqué pour éliminer de nouveau les mobs et. Vous pouvez utiliser la compétence « Lance soyeuse » pour les tuer plus rapidement.Vous collecterez 29 Perles à chaque passage. Ce qui peut sembler peu, dans les faits. Or, étant donné que le banc n'est pas très loin, vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois en peu de temps et ainsi augmenter de façon significative votre réserve de. C'estque nous utilisons souvent, tant celui-ci offre un bon rendement.L'acte 2 deregorge, très certainement, deintéressants. Dès que nous les aurons découverts, nous les ajouterons à ce guide dédié, afin de vous aider à. Toutefois, les trois endroits indiqués précédemment devraient déjà vous être utiles dans votre quête auxRappelons, en guise de conclusion, qu'est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.